La région de Naples secouée par plus de 150 séismes

Des maisons ont été évacuées et de nombreuses écoles ont été fermées après une série de tremblements de terre qui ont frappé la région de Naples, dans le sud de l’Italie.

Plus de 160 tremblements de terre ont été enregistrés lundi soir et pendant la nuit.

Le plus fort, d’une magnitude de 4,4, s’est produit vers 20h00 heure locale (18h00 GMT) près de la ville de Pozzuoli. L’Institut national italien de géophysique et de volcanologie (INGV) a déclaré qu’il s’agissait du séisme le plus puissant dans la région depuis 40 ans.