La région de Los Angeles enregistre une augmentation des cas de dengue chez les personnes piquées par des moustiques locaux

LOS ANGELES — Les responsables de la santé ont averti mercredi que la région de Los Angeles constatait davantage de cas de dengue chez des personnes qui n’ont pas voyagé en dehors du continent américain, un an après que le premier cas de ce type a été signalé en Californie.

Les responsables de la santé publique ont déclaré qu’au moins trois personnes auraient été atteintes de la dengue ce mois-ci après avoir été piquées par des moustiques dans le quartier de Baldwin Park, à l’est du centre-ville de Los Angeles.

« Il s’agit d’un cas sans précédent de dengue contractée localement dans une région où la dengue n’était pas auparavant transmise par les moustiques », a déclaré Barbara Ferrer, directrice du département de la santé publique du comté de Los Angeles.

D’autres cas dus à des piqûres de moustiques originaires des États-Unis ont été signalés cette année en Floride, aux îles Vierges américaines et à Porto Rico, où les autorités ont ont déclaré une épidémie de dengueSelon les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, 3 085 cas de ce type ont été recensés aux États-Unis cette année, dont 96 % à Porto Rico.

Cas de dengue ont connu une forte croissance à l’échelle mondiale alors que le changement climatique entraîne un temps plus chaud qui permet aux moustiques d’étendre leur portée.

La dengue se transmet généralement par la piqûre de moustiques Aedes infectés dans les zones tropicales. Bien que les moustiques Aedes soient courants dans le comté de Los Angeles, les infections locales n’ont été confirmées que l’année dernière, lorsque des cas ont été signalés. ont été signalés à Pasadena et Long Plage.

Jusqu’alors, les cas en Californie étaient tous associés à des personnes voyageant dans une région où la dengue est couramment répandue, comme l’Amérique latine, a déclaré Aiman ​​Halai, directeur de l’unité des maladies à transmission vectorielle du département.

Jusqu’à présent cette année, 82 cas de ce type ont été signalés dans le comté de Los Angeles par des personnes revenant de voyage, a déclaré Halai. Dans toute la Californie, il y a eu 148 cas.

La dengue peut provoquer une forte fièvre, des éruptions cutanées, des maux de tête, des nausées, des vomissements, des douleurs musculaires et des douleurs osseuses et articulaires. Environ une personne infectée sur quatre présentera des symptômes, qui apparaissent généralement dans les cinq à sept jours suivant la piqûre d’un moustique porteur de la dengue. Une personne sur 20 présentant des symptômes développera une dengue sévère, qui peut entraîner des saignements importants et mettre la vie en danger.

Les responsables de la santé publique mèneront des opérations de sensibilisation dans les foyers situés à moins de 150 mètres de ceux des personnes piquées. C’est la distance de vol habituelle des moustiques qui transmettent le virus, selon Ferrer.

Ferrer recommande aux gens d’utiliser un insectifuge et d’éliminer l’eau stagnante autour de leurs maisons où les moustiques peuvent se reproduire.

Les autorités ont effectué des tests sur les moustiques pour détecter la maladie et n’ont jusqu’à présent trouvé aucun moustique atteint de la dengue dans la vallée de San Gabriel.