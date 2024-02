La région de la Nouvelle-Orléans compte deux cas confirmés de rougeole

Deux cas de rougeole confirmés dans la région de la Nouvelle-Orléans Le ministère de la Santé de Louisiane affirme que les personnes ont récemment voyagé hors de l’État Mise à jour : 06h32 CST le 22 février 2024

RUPTURE À QUATRE QUATRE. LE DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ DE LOUISIANE DIT QUE DEUX PERSONNES ONT ÉTÉ DIAGNOSTICÉES DE ROUGEOLE DANS LA RÉGION DE LA NOUVELLE-ORLÉANS. LE DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ DIT QU’ILS SONT RÉCEMMENT RETOURNÉS D’UN VOYAGE HORS DE L’ÉTAT, MAIS ILS N’ONT PAS DIT OÙ. LES DEUX PERSONNES VIVENT DANS CETTE ZONE OU DANS QUEL ÉTAT ILS ONT VISITÉ. LA LOUISIANE REJOINT MAINTENANT 12 AUTRES ÉTATS RAPPORTANT DES CAS DE ROUGEOLE. EN CE MOMENT, LA FLORIDE CHERCHE UNE ÉPIDÉMIE, VOIT UNE ÉPIDÉMIE AVEC SIX CAS LIÉS À UN CAMPUS D’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET LD DIT QUE LA ROUGEOLE COMMENCE TYPIQUEMENT PAR UNE FORTE FIÈVRE, UNE TOUX ET DES LArmoiements, SUIVI DE MINUSCULES TACHES BLANCHES QUI APPARAISSENT À L’INTÉRIEUR DE LA BOUCHE. D’ACCORD. LE DOCTEUR COURTNEY WASHINGTON DE FLORIDE nous rejoint MAINTENANT. CLINIQUE DE SOINS PRIMAIRES LEE. MERCI D’ÊTRE AVEC NOUS. J’ai l’impression que je veux juste me lancer et dire que j’ai deux jeunes enfants. PERSONNE N’A LE TEMPS POUR PAS DE ROUGEOLE. EXACTEMENT. QU’EST-CE QU’ON A BESOIN DE SAVOIR? C’est très contagieux. VOUS POUVEZ AVOIR DES SYMPTÔMES BIEN AVANT D’OBTENIR DES SYMPTÔMES. TOI. C’EST TRÈS CONTAGIEUX. POUR QUE VOUS POUVEZ LE PROPRIMER À D’AUTRES PERSONNES. ET LES GOUTTELETTES PEUVENT ÊTRE CONTAGIEUSES SUR N’IMPORTE QUELLE SURFACE JUSQU’À QUATRE HEURES. QUOI? QUE DOIT-IL SAVOIR SI QUELQU’UN SENT COMME SYMPTOMATIQUE ? QUE DEVRAIENT-ILS SAVOIR ? QUE DOIVENT-ILS FAIRE SI VOUS AVEZ UNE FORTE FIÈVRE ET UNE Éruption cutanée, ISOLEZ-VOUS DÉFINITIVEMENT ET CONSULTEZ UN MÉDECIN. ALLEZ À L’HÔPITAL OU CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN DE SOINS PRIMAIRES. C’est très contagieux. AUSSI, LES PLUS VULNÉRABLES SONT CEUX QUI ONT MOINS DE 12 MOIS. Ils ne sont donc pas vaccinés. ALORS, FAITES-VOUS DIAGNOSTIQUER TÔT ET FAITES-VOUS TRAITER. ET MÉDECIN, COMBIEN DE TEMPS CELA DURE HABITUELLEMENT ET QUELLE EST L’OPTION DE TRAITEMENT POUR LES PERSONNES QUI L’ONT. LES SYMPTÔMES PEUVENT DURER JUSQU’À 14 JOURS, SURTOUT LORSQUE LEUR FIÈVRE EST TRÈS ÉLEVÉE ET QUE VOUS POUVEZ ÉGALEMENT LA PROPAGER PENDANT DES JOURS AVANT D’AVOIR DES SYMPTÔMES. CELA PEUT DONC ÊTRE UNE MALADIE VIRALE PROLONGÉE. C’EST DONC CE QUI REND TRÈS DIFFICILE LE TRAITEMENT ET LE CONTRÔLE D’UN VACCIN CONTRE LA ROUGEOLE. EST-CE QUE CELA FAIT DÉJÀ PARTIE DU RÉGIME DE VACCINATION DES ENFANTS ? Y A-T-IL QUELQUE CHOSE D’AUTRE QUE NOUS DEVRONS FAIRE ? LE VACCIN CONTRE LA ROUGEOLE, LES OREILLES ET LA RUBÉOLE EST ADMINISTRÉ À TOUT LE MONDE À L’ÂGE DE 12 MOIS, ET VOUS RECEVEZ AUSSI D’AUTRES REVOUSSEURS À QUATRE ANS. ET AUSSI QUAND ILS ONT ENVIRON DIX ANS. TOUT LE MONDE DEVRAIT ÊTRE VACCINÉ CONTRE LA ROUGEOLE, LES OREILLONS ET LA RUBÉOLE. MAIS À mesure que nous vieillissons, nos titres viraux diminuent. VOUS POUVEZ TOUJOURS ÊTRE À RISQUE D’ATTRAPER LA ROUGEOLE. PERSONNE NE VEUT PANIQUER. Y A-T-IL DES SIGNES QUI SONT DE FAUSSES ALARMES QUE CERTAINES PEUVENT DIRE, WHOA, CELA ME CONCERNE, MAIS CE N’EST VRAIMENT PAS SI GROS AFFAIRE. CELA POURRAIT ÊTRE UNE Éruption cutanée, elle est très peu spécifique et peut se produire avec une fièvre régulière. Donc la fièvre, les éruptions cutanées et cette éruption cutanée semblent très similaires. Mais si vous avez une fièvre très élevée de 103, 104, plus une éruption cutanée, cela serait préoccupant. D’ACCORD. DOCTEUR COURTNEY WASHINGTON DES SOINS PRIMAIRES DE FLORIDE LEE.