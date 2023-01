La région de la capitale sud-coréenne affronte une tempête de neige

SÉOUL, Corée du Sud – Les voitures ont ralenti et se sont arrêtées sur les routes verglacées et les navetteurs emmitouflés ont navigué avec précaution sur les trottoirs enneigés alors qu’une tempête de neige a balayé la capitale sud-coréenne de Séoul et les régions voisines jeudi, prolongeant une vague de froid glacial qui a le pays dans sa prise.

Plus de 5 centimètres (2 pouces) de neige sont tombés à Séoul dans les 24 heures jusqu’à 11 heures jeudi, tandis que la province voisine du Gyeonggi et Incheon ont vu 6 à 8 centimètres (2,3 à 3 pouces) de neige.

Environ 2 100 travailleurs publics et 1 100 véhicules ont été déployés pour pulvériser plus de 3 100 tonnes de produits chimiques de déneigement et de sel sur les routes principales et les autoroutes jeudi de minuit à 4 heures du matin pour les empêcher d’être dangereusement glissantes pendant les heures de trajet, selon le ministère de l’intérieur et la sécurité.