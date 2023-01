La région de la baie de San Francisco reconquiert des travailleurs après l’exode pandémique

Sans surprise, les gens déménagent toujours à Austin, au Texas. Plus surprenant, les gens déménagent également à San Francisco.

Au cours des 12 derniers mois, San Francisco a connu le deuxième plus grand gain de population de travailleurs de toutes les régions des États-Unis, selon LinkedIn. Les données de janvier, qui mesurent quand les gens mettent à jour leurs emplacements dans leurs profils, ont montré que pour 100 000 utilisateurs de LinkedIn, 83 ont déménagé à San Francisco au cours des 12 derniers mois. Les travailleurs venaient en grande partie de Los Angeles, Dallas-Fort Worth et Washington DC.

L’endroit où les gens déménagent – ​​et partent – ​​a d’énormes répercussions sur le succès financier de ces villes et sur les industries qui peuvent y prospérer. Le travail à distance portait la promesse que des emplois bien rémunérés pourraient se propager des villes côtières superstars comme New York et San Francisco à des régions du Heartland plus abordables et économiquement en difficulté. Dans une certaine mesure, c’est arrivé, mais les nouvelles données de LinkedIn montrent que l’attraction des grandes villes pourrait encore être forte, même celles durement touchées par la pandémie.

Les données représentent un changement significatif dans les tendances démographiques de San Francisco, qui n’avait pas enregistré de gains nets notables dans les données de LinkedIn depuis 2017. La région métropolitaine de San Francisco a connu l’une des plus fortes baisses de population de 2020 à 2021, perdant plus de 125 000 habitants, selon les dernières données de recensement disponibles.

L’une des raisons de la baisse était le manque de logements abordables, ce qui signifiait que même les travailleurs de la technologie avec des salaires à six chiffres ne pouvaient pas se permettre d’y vivre. Lorsque la pandémie a frappé, la forte concentration de personnes travaillant dans des emplois technologiques accessibles à distance dans la région de la baie a permis à beaucoup de partir à la recherche de pâturages moins chers et plus verts. D’autres raisons de partir peuvent inclure les taux élevés de sans-abrisme et d’inégalité des revenus auxquels la région est confrontée, bien qu’il soit également probable que les rapports sur un paysage d’enfer urbain à San Francisco aient été exagérés.

En effet, plus de personnes viennent maintenant à San Francisco qu’elles n’en partent. À la fin de l’année dernière, près de deux personnes venaient dans la région métropolitaine pour chaque personne qui partait (LinkedIn n’a pas été en mesure de fournir le changement net des membres de la région depuis le début de la pandémie). La région était encore battue par Austin, où les prix sont encore relativement moins chers et où il n’y a pas d’impôt sur le revenu, mais c’est le cas depuis des années maintenant.

Pourquoi les gens déménagent-ils à San Francisco ? Dans un certain sens, c’est une question de villes populaires qui continuent d’être populaires. Cela signifie que les gens y trouvent encore de la valeur et des emplois. La région de la baie est culturellement riche, avec des gens – et de la culture et de la nourriture – du monde entier. Alors que les entreprises technologiques ont réduit leurs embauches ces derniers temps, la région est toujours le port d’attache de leurs entreprises géantes et lucratives, ce qui signifie qu’il y a encore beaucoup d’opportunités pour les travailleurs.

Il y a des raisons de croire que les gens ne retournent pas à San Francisco simplement parce qu’ils le veulent. Le retour en arrière représente également une solidification des politiques de travail à distance, dans lesquelles de nombreuses entreprises se sont inclinées du côté du travail hybride, où les gens sont encore attendus au bureau de temps en temps. En d’autres termes, les personnes qui auraient peut-être voulu déménager ailleurs de façon permanente ont été contraintes de retourner dans la région de la baie, bien que peut-être dans des endroits différents de ce qu’elles étaient.

La décision de retourner dans la région de la baie pourrait également provenir d’employés qui espèrent passer du temps avec leurs patrons avant une éventuelle récession. Des études ont montré que les patrons voient plus favorablement les personnes qui travaillent dans les bureaux et sont plus susceptibles de les considérer pour une promotion.

Même encore, il semble que les gens se rendent au bureau de temps en temps. Les bureaux de San Francisco et des régions voisines ont certains des taux d’occupation des bureaux les plus bas du pays, selon les données de Kastle, qui fournit des cartes magnétiques d’accès aux bâtiments aux entreprises à travers le pays et a ainsi une visibilité sur le moment où les gens se rendent au bureau. Au cours de la semaine du 29 décembre au 4 janvier, l’occupation des bureaux y était d’environ 20 % des niveaux d’avant la pandémie, tandis que la moyenne nationale était de 33 %.

Plutôt que de quitter les villes, de nombreuses personnes ont déménagé dans des zones plus suburbaines, où les prix de location des maisons sont plus abordables. Ils devront peut-être encore se rendre au bureau, mais un trajet plus long ne semble pas si mauvais s’ils n’ont à le faire que quelques jours par semaine. En moyenne, les employés de bureau devraient continuer à travailler à domicile en moyenne 2,3 jours par semaine, selon une enquête de décembre sur les plans des employeurs après la pandémie par WFH Research.

Les données LinkedIn, bien sûr, n’incluent que les personnes qui mettent à jour leurs profils, leur portée est donc limitée aux professionnels qui restent à jour sur leurs profils LinkedIn. Un renversement du déclin de la population n’a pas encore été mis en évidence dans d’autres sources de données, mais les données en retard du service postal américain montrent que beaucoup moins de personnes quittent la région de la baie de San Francisco qu’au début de la pandémie. Le nombre de personnes quittant San Francisco sur la base du nombre de formulaires de changement d’adresse déposés dans la ville est tombé à 12 000 l’année dernière, contre environ 48 000 en 2020 et 18 000 en 2021, selon les données de changement d’adresse du service postal américain collectées par Riordan Frost, analyste de recherche principal au Harvard Joint Center for Housing Studies.

“Il est juste de dire qu’il y a une certaine reprise en termes de personnes qui s’y installent”, a déclaré Frost à Recode.

La Californie dans son ensemble a vu plus de personnes quitter l’État qu’y entrer en 2022, avec un déficit de 343 000, mais cela était en baisse par rapport à près de 500 000 personnes nettes partant en 2021. Les données du recensement au niveau du comté pour 2022 seront publiées en mars, mais jusqu’à présent il n’y a qu’une visibilité jusqu’en 2021.

Tout cela représente peut-être un terrain d’entente naturel, alors que les gens essaient de trouver à la fois une meilleure qualité de vie et des opportunités. Pour beaucoup, cela pourrait encore être dans les banlieues en dehors des grandes villes.