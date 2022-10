La région de Kyiv touchée par des drones kamikazes alors que les combats se poursuivent le long du front sud de l’Ukraine

La région de la capitale ukrainienne a été frappée par des drones kamikazes de fabrication iranienne tôt jeudi, ont déclaré des responsables, envoyant des secouristes se précipiter sur les lieux alors que les habitants se réveillaient avec des sirènes de raid aérien pour la quatrième matinée consécutive après l’assaut majeur de la Russie à travers le pays plus tôt cette semaine.

Le gouverneur régional de Kyiv, Oleksiy Kuleba, a déclaré que la grève s’était produite dans les environs de la capitale. Il n’était pas encore clair s’il y avait eu des victimes.

Le chef adjoint du bureau présidentiel, Kyrylo Timochenko, a déclaré sur Telegram que des “infrastructures critiques” dans la région avaient été touchées, sans donner de détails sur lesquelles.

Dans la ville méridionale de Mykolaïv, des bombardements nocturnes ont détruit un immeuble de cinq étages alors que les combats se poursuivaient le long du front sud de l’Ukraine.

Le gouverneur régional de Mykolaïv, Vitali Kim, a déclaré qu’un garçon de 11 ans avait été sauvé des décombres, où il avait passé six heures, et les sauveteurs jeudi matin recherchaient sept autres personnes, a déclaré Kim.

Il a déclaré que le bâtiment avait été touché par un missile S-300, qui est habituellement utilisé pour cibler des avions militaires, mais que les Russes les utilisent apparemment de plus en plus pour des frappes au sol imprécises.

Mercredi, une femme âgée est aidée à traverser un pont détruit à Bakhmut, dans l’oblast de Donetsk, en Ukraine. (Cour Carl/Getty Images)

Les alliés occidentaux promettent plus d’armes

Les attaques tôt le matin sur le front sud de l’Ukraine sont devenues un événement quotidien dans la guerre de la Russie alors que les forces de Kyiv poussent une contre-offensive visant à reprendre le territoire occupé par Moscou.

Les attaques contre Kyiv étaient devenues rares avant que la capitale ne soit touchée au moins quatre fois lors des frappes massives de lundi, qui ont tué au moins 19 personnes et blessé plus de 100 à travers le pays.

Les dirigeants occidentaux se sont engagés cette semaine à envoyer plus d’armes à l’Ukraine, y compris des systèmes de défense aérienne et des armes que Kyiv a déclaré essentielles pour vaincre les forces d’invasion russes.

La Grande-Bretagne a déclaré jeudi qu’elle fournirait des missiles pour les systèmes anti-aériens avancés de la NASAM que le Pentagone prévoit d’envoyer en Ukraine dans les semaines à venir. Il envoie également des centaines de drones aériens supplémentaires pour la collecte d’informations et le soutien logistique, ainsi que 18 canons d’artillerie obusiers supplémentaires.

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a déclaré que “ces armes aideront l’Ukraine à défendre son ciel contre les attaques et à renforcer sa défense antimissile globale aux côtés du NASAMS américain”.

REGARDER | Le Canada annonce une aide de 47 millions de dollars pour l’Ukraine :

Le Canada annonce une aide de 47 millions de dollars pour l’Ukraine Le gouvernement libéral dépense 47 millions de dollars pour acheter des obus d’artillerie, des drones-caméras et des dizaines de milliers de vêtements d’hiver pour l’Ukraine. Kyiv en demande plus, testant les limites de ce que les alliés peuvent facilement fournir.

Les systèmes, que Kyiv souhaite depuis longtemps, fourniront une défense à moyenne et longue portée contre les attaques de missiles.

L’offre intervient alors que les ministres de la Défense de l’OTAN se réunissent à Bruxelles, dans le but d’aider à renforcer les défenses aériennes de l’Ukraine après l’assaut russe généralisé de lundi.

L’armée ukrainienne a déclaré cette semaine que ses défenses aériennes actuelles avaient abattu des dizaines de missiles russes entrants et de drones Shahed-136, les soi-disant drones kamikazes qui ont joué un rôle de plus en plus meurtrier dans la guerre.