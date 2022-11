La région de Kyiv peine encore 6 mois après le retrait russe

Commentez cette histoire Commentaire

MOSCHUN, Ukraine – Debout au milieu des décombres de sa maison, Vadym Zherdetsky montre sur son téléphone des photos de son apparence d’autrefois : de belles chambres, un lit en bois sculpté à la main et une commode qu’il avait l’intention de laisser à ses petits-enfants. Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine en février, deux missiles ont frappé la maison du petit village de Moschun à la périphérie de la capitale, arrachant le toit et tuant presque quatre membres de la famille. La ville a été reprise aux forces russes en avril, mais la maison de Zherdetsky, comme beaucoup d’autres dans la région de Kyiv, reste en ruine.

“Tout a changé. Nos vies ont changé », a déclaré l’homme de 51 ans en essuyant ses larmes. « Dieu merci, ce n’était qu’une propriété, et nous sommes vivants et en bonne santé. … Je ne sais pas où vivront nos enfants et petits-enfants. Je ne sais rien.

Plus de six mois après le retrait des forces russes des villes autour de Kyiv, les habitants de ces communautés luttent toujours pour reconstruire leur vie. Selon les autorités locales, environ 1 million de personnes – la moitié du nombre qui a fui la région – sont revenues. Mais beaucoup n’ont plus d’emploi, n’ont pas les moyens de réparer leur maison et disent avoir besoin de plus d’aide.

Près de 350 milliards de dollars sont nécessaires pour la reconstruction dans ce pays ravagé par la guerre, et ce montant devrait augmenter, selon un rapport publié en septembre par le gouvernement ukrainien, la Commission européenne et la Banque mondiale.

Accablé par les combats et les fréquentes attaques russes contre le système électrique du pays, le gouvernement ukrainien s’efforce d’effectuer les réparations les plus urgentes aux résidences civiles. Ce mois-ci, il prévoit d’envoyer 1 000 équipes pour effectuer autant de travaux que possible avant l’hiver, notamment la réparation de 117 immeubles de grande hauteur dans la région de Kyiv, a indiqué l’administration militaire de la région.

Les gens soumettent des photos de leurs maisons détruites à une application gouvernementale pour recevoir une compensation. Cependant, la reconstruction à grande échelle – comme les 300 000 dollars que Zherdetsky estime nécessaires pour réparer sa maison – n’a pas encore commencé.

Moschun, avec une population d’environ 1 000 habitants, a été durement touchée au début de la guerre. Environ 37 personnes ont été tuées et 160 maisons détruites, selon les habitants. La ville a été occupée par les troupes russes pendant près de six semaines.

Marchant à travers les décombres, Zherdetsky montre avec nostalgie les arcades soigneusement construites qu’il a conçues pour permettre à deux de ses petits-enfants de traverser en scooter en même temps, a-t-il déclaré.

Lui et sa femme ont déménagé dans un espace exigu au-dessus d’un dépanneur qu’ils possèdent à la périphérie de la ville. Il gagne maintenant environ 10 fois moins qu’avant l’invasion russe parce que les prix ont grimpé en flèche et que les gens n’ont pas d’argent à dépenser, a-t-il dit. La baisse de ses revenus l’a empêché d’acheter des matériaux de construction et des vêtements chauds avant l’hiver, a-t-il déclaré.

La reconstruction est un défi, d’autant plus que 60 % du budget du pays sont alloués à la guerre, a déclaré Oleksiy Kuleba, chef de l’administration militaire de la région de Kyiv, à l’Associated Press.

“La région de Kyiv est bombardée de missiles et de drones… Nous comprenons que tout ne se passe pas aussi vite que nous le souhaiterions, mais 28 000 objets ont été endommagés dans la région. Nous allons tous les reconstruire », a déclaré Kuleba, qui a déclaré que le logement était une priorité.

Moscou cible l’infrastructure énergétique de l’Ukraine pour plonger le pays dans le froid de l’hiver imminent. Depuis début octobre, elle a détruit environ 40 % du système énergétique du pays, obligeant l’Ukraine à imposer des pannes roulantes tout en courant pour stabiliser le réseau.

Les grèves ont suscité un avertissement du maire de Kyiv, qui a déclaré que les habitants devaient se préparer au pire cet hiver, y compris la menace de ne plus avoir d’électricité, d’eau ou de chauffage.

Craignant que le système énergétique ne tienne pas, le gouvernement exhorte les Ukrainiens qui ont fui le pays à ne revenir qu’après l’hiver, a déclaré Iryna Vereshchuk, ministre de la réintégration des territoires occupés par la Russie.

Les analystes avertissent que les personnes déplacées doivent être prudentes avant de retourner dans les zones autour de Kyiv qui ont été récupérées par l’Ukraine, car certaines ne sont pas encore totalement sécurisées, en particulier avec le renforcement militaire de la Russie en Biélorussie voisine, qui pose un risque d’une nouvelle invasion du nord.

Dans sa quête d’aide, l’Ukraine “a toujours du mal à mobiliser les donateurs pour une reconstruction rapide et les mesures de sécurité nécessaires”, a déclaré Orysia Lutsevych, responsable du forum ukrainien à Chatham House, un groupe de réflexion basé à Londres.

Certains groupes d’aide tentent d’aider ceux qui sont rentrés. Le Comité international de la Croix-Rouge a donné deux générateurs pour aider Moschun à faire face aux coupures de courant, ainsi qu’une isolation pour aider à préparer les bâtiments au froid qui approche à grands pas, a déclaré Achille Despres, porte-parole du comité en Ukraine. En juillet, d’autres organisations ont fourni une soixantaine de maisons préfabriquées aux personnes sans abri.

Pourtant, les habitants de Moschun craignent que même avec des radiateurs, ces maisons temporaires ne soient pas assez chaudes en hiver. Beaucoup disent se sentir abandonnés.

“C’est comme une ville morte”, a déclaré Nataliya Perekhrestenko, l’administratrice adjointe de Moschun. “Nous avons l’impression que personne ne se soucie de nous.”