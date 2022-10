La région de Joliet à nouveau un gant en séries éliminatoires – Shaw Local

Les séries éliminatoires de football pour garçons sont à nos portes, avec les plus grandes écoles – les classes 2A et 3A – qui commencent leur chemin vers les finales d’État dès vendredi.

La région de Joliet regorge d’équipes de qualité qui pourraient faire ce déplacement. Cependant, beaucoup d’entre eux sont regroupés dans la section de classe 3A Lockport, ce qui signifie qu’une seule équipe de ce groupe passera à la supersection de Bloomington et aura une chance de se qualifier pour la finale de l’État.

La saison dernière, c’est Lockport qui a survécu au gant et a finalement terminé troisième de l’État.

Cette année, les Porters sont à nouveau l’une des meilleures équipes, mais ils ont beaucoup de compagnie.

Pour donner une indication de la force des équipes dans la section de Lockport, considérez ceci : Romeoville est actuellement 21-0-1, et les Spartans sont la tête de série n ° 3 de la section.

La section de Lockport se compose de quatre régionales – organisées par Stagg, Reavis, Homewood-Flossmoor et Rich Township – et les équipes sont classées de 1 à 17.

Le jeu commence samedi dans le Rich Township Regional, avec la 17e tête de série Rich Township visitant la coopérative n ° 13 TF North. Le vainqueur affrontera Lockport, quatrième tête de série, mardi, tandis que Bloom Township, cinquième tête de série, affrontera Eisenhower, 12e tête de série, mercredi. Le match pour le titre est à 17 h vendredi.

Le reste des régionaux de la section de Lockport commencera à jouer mardi. Au Stagg Regional, le n ° 2 Stagg affronte le n ° 16 Andrew à 17 h, le n ° 10 Lincoln-Way West affrontant le n ° 7 Oak Lawn à 19 h. Les deux vainqueurs jouent pour le titre à 17 h vendredi.

Dans le Reavis Regional, le No. 3 Romeoville affronte le No. 14 Reavis à 16 h 30, tandis que le No. 6 Lincoln-Way Central affronte le No. 11 Thornton (Co-op) à 18 h 30. Les gagnants jouent vendredi à 17 h. pour le titre.

Dans le Homewood-Flossmoor Regional, Sandburg, tête de série, affrontera le n ° 15 à 17 h mardi, le n ° 9 Lincoln-Way East affrontant le n ° 8 Shepard à 19 h. Les vainqueurs joueront pour le titre à 18 h vendredi.

Les gagnants des quatre régions commencent le jeu de section à Lockport le 25 octobre. Le gagnant de la HF Regional jouera le gagnant du gagnant du canton riche à 17 h, le gagnant de la Stagg Regional jouant le gagnant de la Reavis Regional à 19 h 00 Le match pour le titre est prévu pour 18 h 30 le 28 octobre.

Dans la section de Moline, dont le vainqueur affrontera le vainqueur de la section de Lockport dans la section de Bloomington pour une place dans la finale de l’État, le jeu commence vendredi avec le n ° 10 East Peoria contre le n ° 9 Decatur Eisenhower. Le gagnant du match affrontera le numéro 1 Minooka à 16 h mardi. Mercredi à 16 heures, le n°4 Moline affrontera le n°5 Pékin. Le gagnant de ce match affrontera le gagnant de Minooka à 15 h le 22 octobre pour le titre.

Joliet West accueille une régionale dans la section de Moline. Cette régionale commence à 17 heures vendredi avec un match entre le n ° 8 Joliet Central et le n ° 7 East Moline United. Le n ° 2 Joliet West affrontera le vainqueur de ce match à 16 h mardi, le n ° 3 Normal Community affrontant le n ° 6 Bradley-Bourbonnais à 18 h le même soir. À 17 h le 21 octobre, les deux vainqueurs du mardi jouent pour le titre régional.

Bolingbrook accueille également une section, avec des régionales à Metea Valley, Batavia, Plainfield North et Naperville North.

Dans le Plainfield North Regional, la tête de série n ° 3 Plainfield North affrontera le n ° 13 Oswego à 17 h mercredi, le n ° 6 Oswego East affrontant le n ° 11 Wheaton-Warrenville South à 19 h. Le match pour le titre aura lieu à 15 h samedi. .

Jesse Palacios de Joliet West cherche à tenter sa chance contre Minooka. Mardi 20 septembre 2022, à Minooka. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Dans le Naperville North Regional, le n° 2 Naperville North affrontera le n° 16 Plainfield Central à 17 h mardi, le n° 7 Bolingbrook affrontant le n° 10 Plainfield South à 19 h. Les deux vainqueurs joueront à 18 h vendredi pour le titre. .

Dans le Batavia Regional, le n° 1 de Naperville Central affrontera le vainqueur du match n° 17 de Yorkville contre le n° 15 de Batavia à 17 h, tandis que le n° 8 de Plainfield East affrontera la vallée de Waubonsie à 19 h. Le match pour le titre est prévu pour 15 h 22 octobre.

Classe 2A

Dans la section sud de Glenbard, Lemont a obtenu une tête de série dans l’une des sous-sections. Ils joueront mardi dans le Wheaton St. Francis Regional, affrontant le vainqueur du match de vendredi entre le n° 8 Glenbard South et le n° 7 Plano à 17 h. Après ce match à 19 h, le n° 4 Wheaton St. Francis et No 5 IMSA. Les deux vainqueurs joueront samedi à 17h pour le titre régional.

Dans le régional de La Salle-Pérou, Morris n° 8 accueillera Ottawa n° 9 vendredi, le vainqueur se qualifiant pour affronter Orion n° 2 à 17 h mardi. Le LP n ° 4 affronte le Streator n ° 5 à 19 heures, les deux gagnants jouant pour le titre régional à 17 heures vendredi pour se qualifier pour la section de Washington.

Classe 1A

Le tournoi 1A a commencé. Coal City a perdu son match d’ouverture contre Kankakee Bishop McNamara 6-1 vendredi dans le Coal City Regional.

Dans le Reed-Custer Regional, la cinquième tête de série Reed-Custer a remporté une victoire de 9-1 sur Grace Christian samedi et affronte la tête de série n ° 3 Herscher à 18h30 mercredi. Le match pour le titre, pour se qualifier pour la section de Manteno, aura lieu samedi à 10 heures.

Il l’a finalement eu

Plus tôt cette saison, Sean Flannery de Lockport a marqué deux buts en première mi-temps contre Lincoln-Way Central et a réussi un tour du chapeau, mais il a touché le poteau. Flannery a déclaré après le match qu’il n’avait jamais réussi de tour du chapeau au niveau universitaire.

Il a remédié à cette situation la semaine dernière, lorsqu’il a marqué les quatre buts des Porters lors d’une victoire 4-1 contre Lincoln-Way East.