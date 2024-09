La région de Halton confirme le premier cas humain du virus du Nil occidental cette année

Après des mois de moustiques et oiseaux testé positif au virus du Nil occidental, nous avons maintenant notre premier humain.

Le service de santé publique de la région de Halton confirme le premier cas humain :

« Le service de santé publique de la région de Halton s’efforce de réduire le risque de transmission du virus du Nil occidental dans notre communauté par le biais de programmes de sensibilisation et de prévention, comme l’épandage de larvicides. Jusqu’au gel d’automne, les résidents de Halton devraient continuer de se protéger et de protéger leur famille contre les piqûres de moustiques et d’éliminer les sites de reproduction des moustiques », explique le Dr Patrick Galange, médecin hygiéniste adjoint de la région de Halton. « Environ 80 % des personnes infectées par le virus du Nil occidental ne présenteront aucun symptôme, tandis que d’autres peuvent développer une maladie fébrile comprenant de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et une éruption cutanée. Environ une personne sur cent infectée par le virus du Nil occidental peut développer une maladie grave affectant le système nerveux central. Cela peut se présenter sous forme d’encéphalite (inflammation du cerveau) ou de méningite (inflammation des membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière). »

Une liste de conseils pour vous aider à vous protéger, vous et votre famille, contre les moustiques a été fournie :

Couvrez-vous lorsque vous sortez entre le crépuscule et l’aube (heure à laquelle la plupart des moustiques se nourrissent) et à tout moment dans les zones ombragées et boisées. Portez des chemises à manches longues de couleur claire et des pantalons en tissu à mailles serrées.

Utiliser un insectifuge approuvé, comme un produit contenant du DEET ou de l’icaridine.

Réduisez les sites de reproduction des moustiques autour de votre maison en vous débarrassant de tous les récipients et objets remplis d’eau. Changez l’eau des bains d’oiseaux au moins une fois par semaine.

Assurez-vous que les moustiquaires des fenêtres et des portes sont bien serrées et sans trous, coupures ou autres ouvertures.

Pour en savoir plus sur la protection personnelle et les efforts de surveillance et de contrôle de la région de Halton, cliquez ici. Pour signaler la présence d'eau stagnante sur une propriété publique, appelez le 311.

