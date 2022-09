La région de Dang à Dholpur, connue pour ses ravins, a réussi à éliminer les maux sociaux comme la dot

La région de Dang, située dans la vallée de Chambal, est connue pour ses rebelles, sa culture des armes à feu, ses falaises inégales et son retard. Étonnamment, la réalité du terrain ici est tout à fait différente. En réduisant les dépenses pour les mariages somptueux et grandioses qui étaient autrefois une culture à Dang, environ 150 villages n’ont pas vu de groupes musicaux jouer de la musique pendant les mariages au cours des 10 dernières années. De plus, la culture de la dot a été complètement abolie dans cette région.

Dang et les environs du district comptent environ 150 villages de la communauté Gurjar, dans lesquels la plupart des habitants sont pauvres. Souffrant de la pauvreté, cette communauté a été forcée de dépenser au-delà de ses capacités pour des occasions familiales comme le mariage et la mort de quelqu’un sous la pression sociale. Suivant cette tradition, ils ont été contraints d’emprunter de l’argent, raison pour laquelle ils ont été piégés dans un cercle vicieux de dettes. Cela a aggravé la condition des personnes déjà frappées par le pouvoir et elles souffraient énormément.

Témoin de cette agitation des pauvres, Shri Hari Giri Baba, un yogi divinement puissant de Gurjar Samaj, a convoqué une réunion de la communauté Gurjar à travers le district de Bari il y a environ 10 ans. Lors de cette réunion, il a été décidé à l’unanimité que le groupe musical ne serait joué lors d’aucune des cérémonies de mariage dans les familles de cette société. A sa place, deux tambours seront joués. Pendant le mariage, plus de 3 tola (36 grammes) d’or et plus de 5 saris ne seront pas offerts dans les mariages de la communauté. Une autre règle a été établie pour arrêter l’apparat – on ne fera pas cuire de nourriture de plus de cinq monticules (environ 250 kg) de farine dans le terahvin (13e jour de deuil après la mort de quelqu’un). La personne qui enfreint ces règles sera boycottée par Panch Patel de la société et se verra infliger une amende. Depuis lors, ces pratiques perverses sont complètement hors de la pratique dans la société Gurjar d’environ 150 villages du district, y compris Dang.

Les offrandes ont été empruntées par les pauvres sous la pression sociale

Les gens de la société Gujjar ont dit que la plupart des gens de la société sont pauvres. Ceux qui n’ont pas les offrandes (ornements en or requis), dans une telle situation, les gens avaient l’habitude de prendre les offrandes en empruntant l’argent des autres sous la pression sociale. Ces ornements empruntés avaient leur prix en lakhs. Par conséquent, la sécurité des objets de valeur était une cause d’inquiétude pour les pauvres tout au long de la cérémonie du mariage, ce qui était très gênant. Si quelqu’un ne portait pas ces offrandes, alors il était méprisé dans la société, et on croyait qu’il n’avait aucune position sociale, donc personne ne lui a même prêté une offrande. Les gens ont poussé un soupir de soulagement après avoir interdit ces pratiques perverses.

Ce sont les restrictions dans les mariages

Lors d’un mariage, au lieu de groupes musicaux, seuls deux tambours et shehnai seront joués, et un maximum de 5 saris et 3 tola d’or seront offerts lors du mariage. Pour Terahvin, la nourriture sera faite à partir de pas plus de cinq monticules de farine.

Tous les maux ont été effacés par la voix d’un homme divinement béni

Le Siddha yogi, Harigir Baba, est bien reconnu dans la société Gurjar du district. Il a un ashram sur les rives du Chambal et son temple est construit près de lui à Bade Pura Moroli. On dit que tout le monde ne peut pas avoir le darshan de Baba, celui qui va avec un véritable esprit et dévotion, obtient le darshan de Baba. S’adressant aux malheurs des pauvres, il avait convoqué la première réunion de la société Gurjar du district. Tout ce qu’il proposait, tout le monde l’acceptait de tout cœur et le suivait religieusement.

