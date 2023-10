La région de Chicago a été désignée par l’administration Biden-Harris comme pôle technologique régional et d’innovation américain officiel pour les technologies quantiques, une désignation qui ouvre la porte à de nouveaux financements fédéraux et reconnaît la force croissante d’un écosystème en passe de devenir le cœur de l’économie nationale. économie quantique.

Le pôle technologique Blochune coalition d’acteurs industriels, universitaires, gouvernementaux et à but non lucratif dirigée par le Chicago Quantum Exchange, était l’une des 31 personnes désignées parmi près de 400 candidatures à travers le pays.

La sélection, annoncé le 23 octobre par le maison Blanche et l’Economic Development Administration du Département américain du Commerce, est la première phase d’une initiative fédérale conçue pour « dynamiser » les économies innovantes qui ont le potentiel de devenir des leaders mondiaux dans une technologie critique d’ici une décennie. En tant que récipiendaire de la désignation US Tech Hubs, The Bloch est désormais éligible pour postuler à la deuxième phase du programme, qui pourrait inclure des millions de dollars de financement pour mettre en œuvre les activités du hub. C’était l’un des deux centres technologiques américains désignés dans l’Illinois ; l’autre est axé sur la biofabrication.

« Abritant des institutions de classe mondiale et des centres de recherche de premier ordre, l’Illinois transforme la technologie, la biofabrication et l’innovation à chaque instant », a déclaré le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker. «Je ne pourrais pas être plus fier que l’administration Biden ait choisi The Bloch du Chicago Quantum Exchange et le hub iFAB de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign comme deux des 31 premiers pôles technologiques inauguraux – ouvrant la porte à encore plus d’investissements, de progrès et Découverte. Il ne fait aucun doute que le reste du pays a reconnu le statut de notre grand État en tant que moteur de l’innovation – et notre avenir ne pourrait être plus brillant.

Le Programme des pôles technologiques EDA – visant à créer des emplois, à stimuler une croissance économique inclusive et à garantir des avancées essentielles à l’économie et à la sécurité nationale des États-Unis – a été autorisée par le parti bipartite. Loi CHIPS et Science de 2022. La science et la technologie de l’information quantique, qui ont le potentiel de révolutionner une série de secteurs allant de la finance à la médecine en passant par la sécurité nationale, sont l’un des 10 programmes du programme. zones-clés de concentration.

“La région de Chicago est un acteur majeur qui dirige le leadership américain dans le domaine quantique, en partie grâce aux partenariats approfondis que nous avons noués entre les principaux instituts de recherche et partenaires industriels – et en partie grâce au fort soutien du gouvernement fédéral et des États”, a déclaré David Awschalom, le Professeur de la famille Liew de génie moléculaire à la Pritzker School of Molecular Engineering de l’Université de Chicago et directeur du Échange quantique de Chicagoun pôle intellectuel fondé en 2017. « Cette désignation témoigne non seulement de notre avenir prometteur, mais aussi du travail collaboratif et intersectoriel que nous effectuons déjà pour faire progresser la recherche, constituer une future main-d’œuvre quantique et piloter l’économie quantique, des efforts qui ont été catalysée par le CQE et ses membres et partenaires.

Tirer parti des atouts de la région

Le CQE, ainsi qu’une coalition qui comprend des entreprises, des collèges et des universités, des gouvernements étatiques et locaux, des organisations économiques et de développement de la main-d’œuvre et des laboratoires nationaux, ont proposé The Bloch — un pôle de technologie quantique qui utilisera les forces, les talents et l’économie existante de la région pour accélérer l’adoption des technologies quantiques dans un large éventail d’industries, employer une main-d’œuvre diversifiée représentative de la région dans son ensemble et investir dans les communautés mal desservies. (Le nom vient de la sphère de Bloch, qui est une représentation géométrique de l’état dans lequel se trouve un système quantique.) Au cours de la phase 2 de ce programme, l’EDA prévoit d’accorder environ 40 à 70 millions de dollars chacun à un petit nombre de subventions de mise en œuvre. lauréats. Seules les personnes désignées pour la phase 1 sont éligibles.





« Deux aspects importants du programme US Tech Hubs sont l’accent mis sur le développement d’une main-d’œuvre quantique forte et inclusive et l’accent mis sur le renforcement des communautés locales », a déclaré Valerie Goss, professeur de chimie à l’Université d’État de Chicago, responsable du développement de la main-d’œuvre au sein du Quantum Leap Challenge Institutes for. Détection quantique pour la biophysique et la bio-ingénierie et membre de la coalition Bloch Tech Hub. « Construire et maintenir une économie quantique robuste signifie investir dans les personnes, les travailleurs et les communautés, et c’est ce qui rend cette désignation et le travail que nous effectuons et ferons en tant que Bloch, si vitaux. »

Michael Fassnacht, président et directeur général de World Business Chicago, a qualifié cette désignation de « jalon dans notre mission visant à consolider Chicagoland en tant que pôle technologique et d’innovation de premier plan ».

« Sous la direction du maire Brandon Johnson, nous travaillons constamment pour soutenir et mettre en valeur la richesse des ressources et le potentiel de transformation de notre ville et de notre région », a déclaré Fassnacht. « Le programme Tech Hub de l’EDA dynamisera nos capacités technologiques, générant des emplois abondants et d’importantes perspectives de développement économique inclusif.

La désignation Tech Hubs est l’un des deux efforts majeurs menés cette année par le CQE. Une coalition distincte d’acteurs régionaux, dont l’Université de Chicago, est l’un des 16 finalistes – et le seul finaliste quantique – au tout premier concours de moteurs d’innovation régionaux de la National Science Foundation, qui attribuera jusqu’à 160 millions de dollars sur 10 ans à une poignée de gagnants qui seront annoncés plus tard cette année.

Mission collaborative

Les efforts des Tech Hubs et de NSF Engines ont cherché à tirer parti des atouts de l’écosystème quantique régional. force croissante et des avantages intégrés pour faire avancer une mission collaborative visant à devenir le moteur central du leadership américain dans les technologies quantiques. La grande région de Chicago abrite certains des leaders mondiaux de la recherche en science de l’information quantique et en ingénierie, notamment les membres du CQE, le Université de Chicagole ministère américain de l’Énergie Laboratoire National d’Argonne et Laboratoire national des accélérateurs Fermile Université de l’Illinois à Urbana-Champaignle L’universite de Wisconsin-Madisonet Université du nord-ouestainsi que des institutions universitaires comme le Université de l’Illinois à Chicago et Université d’État de Chicagodeux institutions au service des minorités (MSI) qui sont des leaders dans l’enseignement des sciences quantiques.

En outre, Chicagoland a attiré des millions de dollars d’investissements d’entreprises et du gouvernement de l’État, ainsi qu’un nombre croissant d’entreprises et de startups quantiques, notamment EeroQ, qTresseet memQqui ont tous leur siège à Chicago, et Inflexion, QuantCADet Technologies des cristaux des Grands Lacs, qui ont des bureaux dans la région. Depuis 2017, les startups quantiques de l’Illinois ont levé au moins 33,2 millions de dollars grâce à 27 transactions – le deuxième plus grand nombre de transactions réalisées par des startups quantiques après la Californie, selon un rapport. rapport publié par World Business Chicago cet été.

Centres de recherche en sciences quantiques

La région a été l’un des principaux bénéficiaires des fonds du programme 2018. Initiative quantique nationale Act, apportant 280 millions de dollars pour construire quatre des 10 centres et instituts de recherche en sciences quantiques prévus par la loi. Il abrite également un réseau quantique de 124 milles qui est l’un des plus longs du pays et Dualitéle premier programme d’accélération aux États-Unis exclusivement axé sur le soutien aux startups quantiques innovantes.

« Cette désignation officielle par l’EDA renforce la position de la région en tant que leader national des technologies quantiques et renforcera nos efforts pour créer une main-d’œuvre inclusive, stimuler l’économie quantique et aider à commercialiser des technologies transformatrices », a déclaré Kate Timmerman, PDG de l’EDA. Échange quantique de Chicago. « Nous apprécions particulièrement que ce financement vise à bâtir des économies équitables qui servent toutes les communautés. »

Cette histoire a été adaptée du Site Web du Chicago Quantum Exchange.