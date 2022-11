La région britannique des West Midlands accueillera la Coupe du monde de Kabaddi 2025

La Coupe du monde de Kabaddi quittera l’Asie pour la première fois, la région des West Midlands du Royaume-Uni accueillant l’édition 2025 de la compétition, a annoncé vendredi la Fédération mondiale de Kabaddi (WKF).

La région du Royaume-Uni accueillera le tournoi mondial le plus prestigieux du sport qui mettra en vedette les meilleurs joueurs de kabaddi du monde issus d’équipes masculines et féminines de premier plan, notamment l’Inde, l’Iran et le Pakistan. Le tournoi se déroulera dans les West Midlands au cours du premier trimestre 2025.

La nouvelle a été révélée dans le cadre d’une mission commerciale des West Midlands en Inde (du 6 au 12 novembre), dirigée par le maire de la région Andy Street et le responsable du portefeuille pour l’économie et l’innovation à la West Midlands Combined Authority, Cllr Ian Brookfield. La mission d’une semaine créera des opportunités de commerce et d’investissement bilatéraux entre l’Inde, les West Midlands et le Royaume-Uni au sens large.

La Coupe du monde de Kabaddi 2025 sera la première édition après que l’édition 2020 n’a pu se tenir en raison de la pandémie de Covid-19. Les trois éditions précédentes se sont toutes déroulées en Inde avec les hôtes champions émergents des trois éditions.

Kabaddi est le sport qui connaît la croissance la plus rapide en Asie du Sud et est un sport médaillé aux Jeux asiatiques.

Originaire d’Inde il y a environ 5 000 ans, le sport de contact voit des équipes se décomposer en raiders et bloqueurs, dans le but de marquer des points en pénétrant dans le territoire adverse, en touchant un adversaire et en revenant dans sa propre moitié sans être plaqué au sol. Il est maintenant joué dans plus de 50 pays, ayant grandi en tant que sport grand public, a déclaré la Fédération mondiale de Kabaddi dans un communiqué.

La Coupe du monde de Kabaddi 2025 sera organisée par l’Angleterre Kabaddi, l’Écossais Kabaddi et la British Kabaddi League. La West Midlands Growth Company (WMGC), l’agence officielle de développement économique de la région, soutiendra et défendra l’événement pour s’assurer que son impact se fasse sentir dans les West Midlands et au Royaume-Uni.

La région des West Midlands a fait la une des journaux plus tôt cette année, Birmingham accueillant les Jeux du Commonwealth.

Ashok Das, président de la Fédération mondiale de Kabaddi et d’Angleterre Kabaddi, a déclaré : « L’attribution de la Coupe du monde de Kabaddi 2025 aux West Midlands au Royaume-Uni a été une décision simple et une étape très excitante dans la croissance mondiale et l’expansion du sport à travers l’Europe.

« Le Kabaddi est un sport pour tous, quel que soit l’âge, le sexe ou l’origine sociale. Comme nous l’avons vu avec le lancement de la British Kabaddi League plus tôt cette année, et le dynamisme et l’ambition manifestés lors des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022, qui ont connu un énorme succès, les West Midlands sont une région qui promeut un engagement communautaire positif, célèbre la diversité culturelle et l’inclusion et aime son sport.

“Nous sommes impatients de nous engager avec des entreprises et des personnes à travers les West Midlands et de présenter à davantage de nouveaux fans notre sport rapide et divertissant alors que nous créons une première Coupe du monde mémorable en dehors de l’Asie.”

La Coupe du monde de Kabaddi fournira une nouvelle opportunité d’établir des liens commerciaux et commerciaux entre les West Midlands, le Royaume-Uni et l’Inde, en complément du travail de WMGC avec le partenariat primé West Midlands India. Les plans pour le tournoi comprennent un événement commercial et commercial, présentant le meilleur des entreprises indiennes des West Midlands.

