Les médecins d’une ville brésilienne sont aux prises avec une pénurie de stocks d’oxygène au milieu de la pandémie de coronavirus.

Manaus est une ville isolée de deux millions d’habitants et il est difficile d’importer des fournitures.

Le manque d’oxygène supplémentaire affecte les patients COVID-19 et ceux qui n’ont pas le virus.

L’un des cimetières de Manaus a vu des personnes en deuil faire la queue pour entrer et enterrer leurs morts, alors que des artistes brésiliens, des clubs de football et des politiciens utilisaient leurs plates-formes pour appeler à l’aide.

Vendredi, un avion de l’armée de l’air brésilienne a réussi à livrer 6 000 litres d’oxygène.

Des patients désespérés dans des hôpitaux surchargés ont attendu que les fournitures arrivent juste à temps pour sauver certains, mais trop tard pour d’autres.

Le fournisseur d’oxygène du gouvernement local, la multinationale White Martins, a déclaré dans un communiqué qu’il envisageait de détourner une partie de son approvisionnement du Venezuela voisin. Il n’était pas immédiatement clair si cela suffirait à résoudre la crise en spirale.

« Oui, il y a un effondrement du système de santé à Manaus. La file d’attente pour les lits augmente beaucoup – nous avons 480 personnes qui attendent maintenant », a déclaré le ministre brésilien de la Santé Eduardo Pazuello dans une émission diffusée jeudi soir sur les réseaux sociaux.

« Nous commençons à retirer des patients avec des (conditions) moins graves pour réduire l’impact. »

Les hôpitaux de Manaus n’ont pas admis beaucoup de nouveaux patients atteints de COVID-19, ce qui suggère que beaucoup souffriront de la maladie à domicile.

«Ma grand-mère est décédée aujourd’hui à cause d’un manque d’oxygène», a déclaré Mayline da Mata à l’AP devant un hôpital de Manaus. « Ma grand-mère, 84 ans, ne pouvait pas survivre. Elle avait besoin de 15 litres par minute, et il n’y en avait pas assez. »

Les installations médicales des pays en développement manquent souvent de l’approvisionnement fiable en oxygène que l’on trouve dans les pays européens riches et en Amérique du Nord, où les hôpitaux traitent l’oxygène comme un besoin fondamental et il est livré sous forme liquide par camion-citerne et acheminé directement vers les lits des patients atteints de coronavirus.

La tension à Manaus a incité le gouvernement de l’État à dire qu’il transporterait 235 patients qui dépendaient de l’oxygène mais qui ne sont pas dans des unités de soins intensifs vers cinq autres États et la capitale fédérale, Brasilia.

Les gouverneurs et les maires de tout le pays ont offert leur aide au milieu d’un flot de vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles des proches désemparés de patients atteints de COVID-19 à Manaus ont supplié les gens de leur acheter de l’oxygène.

Les procureurs fédéraux de la ville ont cependant demandé à un juge local de faire pression sur l’administration du président brésilien Jair Bolsonaro pour qu’elle renforce son soutien.

Les procureurs ont déclaré plus tard dans la journée que le principal avion de l’armée de l’air de la région pour le transport de l’oxygène « avait besoin de réparations, ce qui a mis un terme aux fournitures d’urgence ».

« Le problème à Manaus est terrible », a déclaré vendredi Bolsonaro à des supporters devant la résidence présidentielle. « Mais nous avons fait notre part, (avec) des moyens, des moyens. »

Il a minimisé les risques posés par le COVID-19, affirmant que les retombées économiques de la pandémie tueraient plus que le virus.

Le nombre de morts de la ville sur 14 jours approche le sommet de la première vague de la pandémie de coronavirus de l’année dernière, selon les données officielles.