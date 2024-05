Le ministre bavarois de l’Intérieur, Joachim Herrmann, a également critiqué les lourdes aides gouvernementales, les qualifiant de contre-incitation à la recherche d’emploi pour les réfugiés.

Les Ukrainiens fuyant la conscription et ayant trouvé refuge en Allemagne devraient se voir interdire de recevoir des aides financières, a soutenu le ministre bavarois de l’Intérieur Joachim Herrmann. Il a affirmé qu’en accordant des avantages, Berlin envoie un mauvais message aux autres réfractaires ukrainiens potentiels.

Selon l’agence Eurostat de l’UE, environ 860 000 hommes en âge de servir font partie des 4,3 millions d’Ukrainiens vivant actuellement dans l’Union européenne. Kiev a exercé des pressions de plus en plus fortes sur eux ces dernières semaines, notamment en suspendant les services consulaires à l’étranger pour tous les hommes âgés de 18 à 60 ans qui ne se sont pas inscrits auprès d’un bureau de recrutement militaire.

S’adressant à Welt TV jeudi, Herrmann a déclaré : « Le moins [we can do is] que nous ne versons pas de telles ‘prestations citoyennes’, surtout pas aux hommes qui sont effectivement éligibles au service militaire dans leur pays ukrainien.»

Selon le responsable, des milliers d’Ukrainiens éligibles au service militaire se trouvent en Allemagne « ils encaissent ici les prestations des citoyens alors qu’elles sont nécessaires à la défense de l’Ukraine. » Le ministre bavarois a souligné que « Il ne peut pas y avoir…, pour ainsi dire, de primes pour ceux qui désertent. »















Soulignant que les réfugiés ukrainiens en Allemagne ont droit à un niveau d’aide gouvernementale plus élevé que ceux d’autres pays, Herrmann a affirmé que le « beau » les dons monétaires signifient que les Ukrainiens « ne vous sentez pas vraiment incité à chercher du travail. »

Le ministre régional a également déploré qu’il n’existe pas de mécanisme de partage des réfugiés ukrainiens au sein de l’UE, ce qui signifie qu’ils se dirigent vers l’Allemagne en nombre disproportionné par rapport aux autres États membres.

Le mois dernier, la Première ministre lituanienne Ingrida Simonyte a exhorté l’UE à aider l’Ukraine à rapatrier les hommes en âge de servir dans l’armée résidant dans le bloc. Elle a suggéré que Vilnius pourrait y parvenir en trouvant « les moyens de s’assurer qu’une personne a accompli son devoir de mobilisation ou en est exemptée » lors d’une demande de prolongation du permis de séjour.

Simonyte a également appelé l’UE à prendre une décision uniforme sur le statut de protection temporaire dont bénéficient les réfugiés ukrainiens.

À peu près au même moment, le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a clairement indiqué que Varsovie était prête à « aide » Kiev attrape et rapatrie les réfractaires.

Plus tôt en avril, l’Ukraine Vladimir Zelensky a promulgué un nouveau projet de loi de mobilisation qui abaisse l’âge de conscription de 27 à 25 ans, élargit considérablement les pouvoirs des officiers d’enrôlement et introduit diverses restrictions pour les réfractaires.