La régate annuelle de citrouilles à Windsor, en Nouvelle-Écosse, qui transforme des calebasses géantes en artisanat personnel de légumes à courir sur un lac artificiel a été annulée indéfiniment.

Les organisateurs du Windsor-West Hants Pumpkin Festival en ont fait l’annonce mercredi, citant le manque d’eau dans le lac comme raison de l’annulation.

“Le lac Pisquid est sec en ce moment et nous n’avons pas eu de régate complète depuis 2018, donc il a juste semblé, en consultation avec notre comité, que le moment était venu”, a déclaré Vanessa Roberts, coordinatrice logistique de longue date de la régate, Raconté Rue principale de Radio-Canada Halifax.

“J’ai vu l’écriture sur le mur et vous savez, vous n’avez pas d’eau, vous n’avez pas de régate”, a déclaré Danny Dill, propriétaire de la ferme familiale Dill et principal fournisseur des citrouilles géantes. Rue principale.

“Vous avez besoin de trois ingrédients. Vous avez besoin d’eau, d’une citrouille géante et d’un fou pour la pagayer.”

La régate de pompage de Windsor ne peut pas avoir lieu puisque le lac Pisiquid entre Windsor et Falmouth, N.-É., est sec. (Paul Palmer/CBC)

Le lac artificiel Pisiquid, qui est barré et autrefois rempli d’eau douce de la rivière Avon, a été vide depuis plus d’un an . Un arrêté ministériel exigeait que les vannes de marée du pont-jetée de Windsor soient actionnées de manière à améliorer le passage des poissons vers et depuis l’Avon pendant de courtes périodes pendant les courants de marée. Cela drastiquement fait baisser le niveau de l’eau.

Roberts, qui travaille pour la municipalité régionale de West Hants, a déclaré que d’autres lacs locaux étaient envisagés pour organiser la régate, mais que “sur le plan logistique, aucun ne correspondait à nos besoins”.

Elle a déclaré que la régate devrait se tenir dans un lac pouvant accueillir de 10 000 à 15 000 spectateurs, ce que la régate a attiré les années précédentes.

La première régate de citrouilles a eu lieu en 1999 après que Dill eut eu l’idée de mettre ses citrouilles géantes à l’eau, sachant qu’elles flotteraient. Il y a eu une régate presque chaque année depuis.

“C’est beaucoup de travail. C’est une perte énorme pour notre communauté parce que je veux dire, je n’avais aucune idée en 1999 de l’intérêt que cela apporterait et cela n’a cessé de croître et de croître chaque année”, a déclaré Dill.

“Il y a une partie de moi qui est un peu triste, mais c’est un soulagement parce que c’est beaucoup de travail, bien sûr aussi.”

La dernière régate de citrouilles a eu lieu en 2019, un événement plus petit qui n’a presque pas eu lieu après une mauvaise saison de croissance.

Les régates 2020 et 2021 ont été annulées en raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions provinciales sur les rassemblements.

Pas la dernière régate de citrouilles en Nouvelle-Écosse

Bien que la régate de citrouilles n’ait pas lieu à Windsor, Dill a déclaré qu’une autre communauté espère tenir le coup cette année.

“Ils m’ont contacté au printemps. Ils connaissaient notre situation. Nous n’avions pas d’eau et il semble que nous n’en aurons jamais”, a déclaré Dill.

“Qui sait quand de nouveau ici avec cette construction d’autoroute, alors je lui ai souhaité bonne chance, et j’ai dit que je ferais tout pour vous aider.”

Danny Dill, propriétaire de la ferme familiale Dill, dit qu’il fournira les citrouilles à une communauté de la Rive-Sud qui souhaite organiser sa propre régate. (Carolyn Ray/CBC)

Il n’a pas pu confirmer quelle communauté organisera une régate, mais il a dit que c’était quelque part sur la Rive-Sud – et qu’il fournirait les gourdes géantes comme d’habitude.

“Ils ont un bon port et ils vont commencer cette année avec cinq citrouilles, littéralement pour se mouiller les pieds, pour ainsi dire”, a-t-il déclaré.

“… Je leur souhaite bonne chance et ils sont heureux et cela devrait être un grand tirage au sort pour leur communauté.”

Quant à Windsor, Roberts a déclaré que d’autres événements devraient attirer une foule dans la ville cet automne.

Le Dr Kier Stewart, un chirurgien cardiaque d’Halifax, montre sa technique alors qu’il fait la course avec sa citrouille géante lors de la 19e régate annuelle du Festival de la citrouille de Windsor-West Hants sur le lac Pisiquid à Windsor en 2017. (Andrew Vaughan/La Presse Canadienne)

Le festival annuel de l’ail se déplace au centre-ville de Windsor le 17 septembre et la classique et pesée annuelle de la citrouille Howard Dill à la ferme familiale Dill est toujours en cours pour le 1er octobre.

“Il y a des marchés agricoles et toutes sortes de choses où les gens peuvent aller [to] et explorer notre région, alors oui, c’est triste de perdre notre régate, mais cela crée aussi des opportunités », a-t-elle déclaré.