La réforme du NHS est plus importante que « d’injecter » de l’argent, dit Wes Streeting du Labour

La réforme du NHS est plus importante que « d’injecter » de l’argent dans un système de santé « qui ne fonctionne pas », dira le secrétaire fantôme du Labour à la Santé, Wes Streeting.

Le député de premier plan dira à la conférence travailliste qu’il avertira que le service de santé britannique risque la faillite à moins qu’il ne soit remanié, alors qu’il expose des plans visant à « renverser le NHS ».

M. Streeting dira qu’un gouvernement travailliste ne gaspillera pas « l’argent que nous n’avons pas » – en déplaçant l’attention des hôpitaux vers la fourniture de davantage de soins dans la communauté, de la maladie vers la prévention.

Le haut responsable parlera également d’une plus grande utilisation de la technologie alors que la conférence travailliste à Liverpool touche à sa fin, un jour après que le discours d’ouverture de Sir Keir Starmer ait été perturbé par un manifestant lançant des paillettes.

Le leader travailliste, qui a promis de se frayer un chemin au travers des restrictions de planification pour construire une nouvelle Grande-Bretagne avec de nouvelles villes, continuera de présenter son stand sur les ondes mercredi matin.

Et la secrétaire fantôme à l’éducation, Bridget Phillipson, s’adressera également au dernier jour de la réunion pour s’engager à ce que les travaillistes s’attaquent au « problème culturel chronique des mathématiques » en veillant à ce qu’elles soient mieux enseignées aux enfants dès le plus jeune âge.

M. Streeting dira que les changements apportés par le parti travailliste au NHS fourniront un meilleur service aux patients tout en garantissant un meilleur rapport qualité-prix pour l’argent des contribuables.

Il devrait dire : « N’ayez aucun doute sur l’ampleur du défi. À plus long terme, le défi posé par l’augmentation des maladies chroniques, combiné au vieillissement de notre société, menace de mettre le NHS en faillite.

« Injecter des sommes toujours croissantes dans un système qui ne fonctionne pas est un gaspillage dans tous les sens du terme. Un gaspillage d’argent que nous n’avons pas. Une perte de temps qui s’épuise. Un gaspillage de potentiel, car le NHS a tellement d’atouts.

Le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, avertira qu’il n’y a pas d’argent à gaspiller (Fil PA)

Il s’engagera à créer « un service de santé de quartier autant qu’un service national de santé, pionnier en matière de traitements et de technologies de pointe, prévenant les problèmes de santé, et non seulement les traiter ». « Réaliser notre mission demandera du temps, des investissements et des réformes. La réforme est encore plus importante que l’investissement.

Les travaillistes ont dévoilé les détails de leur programme de réforme du NHS lors de la conférence, notamment le paiement des heures supplémentaires au personnel et la fourniture de scanners supplémentaires dans le but de réduire les listes d’attente record.

Les événements en marge de la conférence mettant en vedette M. Streeting, 40 ans, étaient régulièrement bondés.

Dans son discours, Mme Phillipson exposera les projets du Labour visant à renforcer l’enseignement des mathématiques « du monde réel » dans les écoles primaires et l’intervention précoce pour encourager une meilleure maîtrise du calcul tout au long de la vie.

Les propositions porteront sur le perfectionnement des enseignants du primaire afin qu’ils puissent dispenser un enseignement de mathématiques de haute qualité, et les travaillistes lanceraient également une étude menée par des experts pour garantir des normes élevées en matière d’éducation.

Le parti a déclaré qu’il chargerait sa révision des programmes scolaires de donner vie aux mathématiques et d’inciter les enseignants à montrer aux enfants comment le calcul est utilisé dans le monde qui les entoure – par exemple à travers le budget des ménages, les taux de change lors des départs en vacances et les classements sportifs.

Cela impliquerait d’introduire des éléments de culture financière dans l’enseignement des mathématiques, comme l’utilisation du concept de comptes d’épargne individuels pour enseigner les pourcentages.

L’intervention du Labour chercherait à cibler les problèmes de calcul chez l’enfant qui persistent à l’âge adulte – comme l’incapacité d’analyser des graphiques de base et de calculer la valeur des offres des supermarchés.

Mme Phillipson devrait déclarer : « Je suis déterminée à ce que le parti travailliste donne vie aux mathématiques pour la prochaine génération. Je veux les connaissances en calcul dont tous nos jeunes ont besoin – pour la vie et pour travailler, pour gagner et dépenser, pour comprendre et relever des défis. Je veux que cela fasse partie de leur apprentissage dès le début.

Cela survient après que Rishi Sunak a annoncé son intention d’introduire l’Advanced British Standard (ABS) – une nouvelle qualification unique après 16 ans qui remplacera à terme les niveaux A et T.