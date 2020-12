«Si vous ne connaissez pas votre propre histoire, vous êtes un enfant», a déclaré Peter Hitchens dans une interview en 2015 avec l’odieux Owen Jones. Douglas Murray lui fait écho, ayant déclaré à plusieurs reprises que sans savoir où l’on a été, il est même impossible de deviner ce que l’avenir pourrait nous réserver.

Cela a été assez souvent dans mon esprit récemment, non seulement parce que les deux hommes éviscèrent ma scolarité de manière collatérale, mais aussi en raison de la fureur de la gauche politique face à des événements historiques qu’ils comprennent à peine. Pourtant, comme le meilleur point de départ est toujours le début, je décrirai brièvement mes années d’école.

De sept à dix-huit ans, j’ai fréquenté le RGS Worcester, une école privée aux multiples prétentions, y compris le fait qu’il s’agit du sixième établissement d’enseignement le plus ancien de la planète. Quand j’ai commencé à fréquenter, c’était un endroit impressionnant: les professeurs (ou maîtres, comme on les appelait à l’ancienne) marchaient majestueusement autour du terrain, suivis de leurs robes ondulées incrustées de craie; les élèves plus âgés de dix-sept ou dix-huit ans portaient des costumes avec fierté, portaient des mallettes et des parapluies, avec Les temps ou Le télégraphe niché sous leurs bras, parlant de politique ou de finance, très messieurs en devenir; et les plus jeunes les admiraient, les voyant comme des personnes auxquelles aspirer à ressembler, et tandis qu’ils portaient l’uniforme scolaire plutôt que les costumes de leurs aînés, ils se portaient toujours avec fierté.

Cela a changé pour ma génération; comme un microclimat de l’Angleterre dans son ensemble, tout ce qui était ancien et traditionnel est soudainement vilipendé. La «direction» a repris l’ancienne culture, qui aurait pu être instable et un peu priggish, mais il y avait une sorte de pression atmosphérique qui garantissait que tout se passait comme il se doit. Cela est allé, cependant – les nouveaux enseignants ont apporté avec eux le manque d’humour du politiquement correct, et leurs visages souriants ne faisaient pas grand-chose pour dissimuler leur mépris pour quiconque avec un soupçon d’individualité (je parle, vous comprenez, par expérience).

Les étudiants aussi étaient différents. Les gars de dix-huit ans n’étaient plus fiers de leur apparence, au lieu de se débarrasser de leurs vestes de costume chaque fois qu’ils le pouvaient, retrousser leurs manches et attacher leurs cravates à des objets trapus avec un nœud ridiculement large. Les garçons des ménages aisés ont fait de leur mieux pour imiter les accents de la classe ouvrière et ont essayé de se lier d’amitié avec les garçons des écoles publiques qui se moquaient d’eux derrière leur dos.

Tout cela peut être attribué à l’effondrement culturel qui a régulièrement frappé la Grande-Bretagne par vagues depuis les années 1990, mais le niveau d’éducation a semblé glisser en tandem. Pour commencer, les mêmes sujets étaient enseignés presque chaque année: dans l’histoire, nous avons couvert la guerre civile anglaise deux fois, les Tudors trois fois et la révolution russe pas moins de quatre fois. Ceci, le personnel semblait penser, était une bonne chose; comme l’un des professeurs a dit à ma mère: «Ne vous inquiétez pas, ils réussiront bien les examens – nous avons fait le même matériel pendant quatre ans». Choquée, la mère a demandé: «Est-ce pour cela que je paie?».

En fait, c’était exactement ce pour quoi elle payait – pas une éducation, mais un moyen de passer des examens. La littérature anglaise n’était guère différente; à ce jour, je ne peux que citer Othello, le rêve d’une nuit d’été et Un tramway nommé désir parce qu’ils ont réussi à entrer dans le programme chaque année.

Les conséquences ne vous surprendront pas, j’en suis sûr. Une fois, j’ai entendu une jeune femme de dix-huit ans et étudiant pour ses A-Levels (et une étudiante A *, en plus), déclarer «L’attaque de Pearl Harbor a déclenché la guerre du Vietnam». Quelqu’un d’autre a demandé, dans un cours d’histoire ancienne, quelle langue parlaient les Romains, tandis que son amie pensait que les îles Falklands étaient au large des côtes de l’Écosse – comment elle imaginait que l’Argentine avait réussi à lancer une invasion dans la mer d’Irlande depuis l’Atlantique Sud, elle seule le saurait.

Même si j’ai l’habitude de me moquer de ceux qui se décrivent comme « autodidactes », je ne suis pas si différent – ma passion pour l’histoire médiévale, la vie de Napoléon, la guerre civile américaine et l’empire romain. est venu de mes propres études à la maison. Il y avait aussi la guerre de l’opium, le colonialisme européen, les trois royaumes de la Chine ancienne, ainsi que les œuvres littéraires de PG Wodehouse, George MacDonald Fraser et Patrick O’Brian. Ma maîtrise du français venait uniquement de ma famille qui y possédait des maisons, et non de mes professeurs qui, il est devenu clair, n’avaient vraiment qu’une compréhension provisoire de la langue.

Exempli gratia:

«Tout comme pour nous en anglais, les Français n’utilisent jamais« on pense », ou« on fait », ce qui serait«on pense ‘ et ‘sur fait ‘ respectivement,»Dit M. Vetch en connaissance de cause. «Ce serait considéré comme démodé aujourd’hui en France.» Balderdash, dit moi. De même des tripes. Ils l’utilisent tout le temps, principalement pour signifier « nous », au lieu de (ou, un lieu de si vous aimez) du plus formel ‘nous ‘. Lisez ma chronique et je vous expliquerai vos GCSE, mon garçon.

Mais pour revenir au point, c’est que dans le monde d’aujourd’hui, même les grandes institutions anciennes comme mon ancienne école produisent des gens qui en savent peu sur leur propre pays et moins sur le monde en général. Les enfants ne fréquentent plus ces lieux pour recevoir une éducation, mais plutôt pour recevoir un ensemble de lettres sur un morceau de papier qui dictent ensuite le calibre de l’université qu’ils sont autorisés à fréquenter. Si vous vous êtes déjà retrouvé à parler à quelqu’un qui a fréquenté une bonne école et une université prestigieuse, mais qui se demande ensuite pourquoi il est aussi insensé qu’une chauve-souris, vous pouvez maintenant voir le problème. L’intuition, la personnalité, l’opinion et le caractère ne comptent plus – peu importe le morceau de papier que vous possédez et ce qui est écrit dessus.

Maintenant, bien que tout cela puisse me faire passer pour un vieil homme grincheux plutôt que comme un type accroché comme une mort sombre à ce qui reste de sa vingtaine, comme les Nations Unies regardant tout bain de sang violent, cela me préoccupe beaucoup. Si je devais croire ce que la plupart des gauchistes d’aujourd’hui disaient, j’aurais l’impression que l’Empire britannique s’était uniquement concentré sur le fait que tout le monde en Afrique était enchaîné, et que son règne sur le sous-continent indien était l’un des tyrannie extrême; Je n’aurais aucune connaissance de la campagne de plusieurs décennies que la Royal Navy a menée pour briser le dos de la traite des esclaves, ou de la passion de l’abolitionnisme en Angleterre et dans une grande partie de l’Amérique du Nord, ou de l’interdiction de Thugee (meurtre ritualisé) ou satî (brûlure de veuve ritualisée) en Inde. Si j’étais un disciple de la gauche moderne, l’histoire serait entièrement noire et blanche (si vous pardonnez l’expression), par opposition aux nuances de gris qu’elle est vraiment.

Je ne peux pas regretter mon expérience de l’éducation; après tout, c’était le meilleur type d’environnement dans lequel on pouvait espérer aller à l’école, sans les histoires d’horreur violentes que l’on entend parfois dans les écoles publiques britanniques. Mais cela ne m’a appris presque rien – et d’après ce que je vois des jeunes politiquement actifs, je pense à peine que je suis seul. Démolir des statues, c’est très bien, mais vous voudrez peut-être d’abord rechercher la personne représentée. Pourquoi, cette année encore, CNN a-t-il décrit le mont Rushmore comme un « monument aux propriétaires d’esclaves », ignorant apparemment que le président Lincoln a travaillé assez dur pour détruire l’esclavage en Amérique du Nord et que le président Teddy Roosevelt était de l’État libre de New York et était tout de 4 ans lorsque Lincoln a signé la proclamation d’émancipation.

J’espère que les choses ne sont pas tombées aussi loin en Europe. Ces types d’approches ont une mauvaise habitude de reculer – bien que les Britanniques et les Américains apprennent que leurs pays (et par extension les habitants d’origine) sont totalement mauvais, une réaction instinctive contre ce révisionnisme historique pourrait conduire à de futures écoles de pensée. l’enseignement du contraire et les crimes d’un pays balayés sous le tapis alors que ses triomphes sont glorifiés à des degrés inquiétants. Au risque de me répéter, je terminerai par ceci: si la gauche a des plaintes, des observations et des croyances légitimes, plus elle cherche des ennemis imaginaires à vaincre, plus elle finit par les créer. La réforme de la société doit commencer par l’éducation, sinon c’est comme construire une maison sur des fondations pourries – une direction que la Grande-Bretagne a prise, mais que je tiens à éviter partout ailleurs.