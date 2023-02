La réforme de l’antisémitisme du Labour “n’est pas terminée”, déclare Keir Starmer alors que le chien de garde met fin à la surveillance

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le travail n’est plus surveillé par l’organisme britannique de surveillance des égalités après que le parti a réussi à modifier sa gestion de l’antisémitisme en violation de la loi sous Jeremy Corbyn.

Sir Keir Starmer a décrit le jugement comme un “moment important dans l’histoire du parti travailliste” – mais a juré que la réforme interne n’était pas encore terminée et a mis en garde contre la complaisance.

La Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHRC) examine le parti travailliste depuis qu’elle a décidé que le parti était responsable d’actes illégaux de harcèlement et de discrimination il y a plus de deux ans.

Mais sous la direction de Sir Keir, le chien de garde se dit “satisfait” que le Labour ait amélioré ses procédures de plainte et de formation pour protéger les membres – affirmant que l’enquête avait produit “l’impact souhaité”.

Le leader travailliste s’excusera à nouveau au nom de son parti mercredi et promettra que son rôle réformateur n’est pas encore terminé.

Sir Keir doit dire : « À tous ceux qui ont été blessés, qui ont été abandonnés, qui ont été chassés de notre parti, qui ne se sentaient plus chez eux, qui ont subi les abus les plus épouvantables, aujourd’hui, au nom du tout le parti travailliste, je dis désolé. Ce que vous avez traversé ne peut jamais être défait. Les excuses seules ne peuvent pas arranger les choses.

On s’attend à ce qu’il ajoute : « N’ayez aucun doute, le travail de restauration du Labour n’est pas terminé. Je ne vois pas l’annonce d’aujourd’hui comme la fin de la route. Je le vois comme un signe indiquant que nous allons dans la bonne direction.

L’enquête accablante de l’EHRC publiée en octobre 2020 a trouvé des preuves d’une “ingérence politique” du bureau de M. Corbyn dans le processus de plainte.

Le chien de garde a déclaré qu’il y avait eu des échecs “inexcusables” qui “semblaient être le résultat d’un manque de volonté de lutter contre l’antisémitisme plutôt que d’une incapacité à le faire”.

M. Corbyn a été expulsé du parti parlementaire et reste un député indépendant après avoir déclaré qu’il n’acceptait pas toutes les conclusions de l’EHRC.

Il a également affirmé que l’ampleur du problème avait été « considérablement exagérée pour des raisons politiques par nos opposants à l’intérieur et à l’extérieur du parti, ainsi que par une grande partie des médias ».

Sir Keir Starmer et Jeremy Corbyn ensemble en 2019 (Archives PA)

Mercredi, l’EHRC a annoncé que son plan d’action pour le Labour visant à remédier aux violations de la loi sur l’égalité s’était achevé fin janvier et qu’il était satisfait des réformes.

Le directeur général d’EHRC, Marcial Boo, a déclaré: «Nous avons conclu notre surveillance car nous étions convaincus que le parti avait mis en œuvre les actions nécessaires pour améliorer ses plaintes, son recrutement, sa formation et d’autres procédures conformément aux normes légales requises.

« Cela contribuera à protéger les membres actuels et futurs du parti travailliste contre la discrimination et le harcèlement. Nous sommes heureux que notre enquête et notre plan d’action aient eu l’impact souhaité dans cette affaire.

Parmi les demandes du chien de garde, il y avait que le parti s’engage à une tolérance zéro à l’égard de l’antisémitisme et mette en place un processus indépendant de traitement des plaintes.

La consultation sur les réformes devait inclure la communauté juive, les lignes directrices sur les médias sociaux devaient être renforcées et les contrôles de diligence raisonnable devaient être renforcés sur les candidats.

M. Corbyn a été réadmis au parti travailliste en tant que membre, mais Sir Keir a refusé de lui rendre le fouet, ce qui signifie qu’il siège en tant qu’indépendant en tant que député d’Islington North.

Dans une déclaration conjointe, le président du Jewish Leadership Council, Keith Black, et le directeur général du Community Security Trust, Mark Gardner, ont déclaré que les travaillistes avaient fait un « chemin significatif » pour faire du parti un lieu peu accueillant pour les racistes anti-juifs, mais qu’il restait encore beaucoup à faire.

“Nous pensons que le parti travailliste et Sir Keir nous ont engagés de manière honnête et transparente sur l’ampleur du défi tout au long de la période de surveillance de l’EHRC et nous avons salué cette approche radicalement différente”, ont-ils déclaré.

La directrice générale de l’Holocaust Educational Trust, Karen Pollock, a déclaré que l’annonce de l’EHRC était “un autre pas dans la bonne direction” à la suite d’un épisode “honteux” de l’histoire du Labour.

« Le traumatisme du racisme anti-juif qui a imprégné le parti travailliste sur une période de cinq ans est toujours ressenti par le peuple juif au sein du mouvement travailliste et de la communauté juive au sens large », a-t-elle déclaré.