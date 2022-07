La réforme audacieuse de la TPS en Inde élargit l’assiette fiscale, mais trop tôt pour se réjouir ?

Entre autres choses, la hausse de l’inflation est susceptible de freiner la demande et d’entraîner une baisse des collectes, a déclaré Mukhopadhyay. “La hausse des prix des matières premières et des denrées alimentaires a considérablement contribué à la collecte de la TPS. Si l’inflation continue d’augmenter, elle finira par avoir un effet modérateur”, a-t-il déclaré.

Inde — la la cinquième plus grande économie du monde avec plus de 3 000 milliards de dollars de PIB — a réussi à doubler son assiette fiscale depuis l’introduction de la TPS en juillet 2017.

Cela fait 5 ans que l’Inde a introduit sa taxe sur les produits et services, et bien que la collecte des recettes du gouvernement ait grimpé en flèche, certains analystes disent qu’il est peut-être trop tôt pour se réjouir.

La taxe sur les biens et services – qui a été promulguée par le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi – a englobé 17 prélèvements locaux tels que les droits d’accise, la taxe sur les services et la taxe sur la valeur ajoutée. et 13 autres accusations.

Dans le cadre du régime fiscal national, ces impôts variés ont été remplacés par quatre structures tarifaires allant d’une taxe de 5 % sur les articles essentiels au taux maximal de 28 % sur des choses comme les voitures et les articles de luxe.

“La TPS reste une réforme fiscale historique de l’Inde indépendante, malgré les nombreux problèmes de mise en œuvre rencontrés au cours de ses cinq premières années”, a déclaré à CNBC Rajan Katoch, ancien secrétaire des industries lourdes de l’Inde.

Non seulement il a renforcé la coordination au sein de l’État fédéral, mais il a également “amélioré la dynamique fiscale, freiné l’évasion des impôts indirects et attiré de plus en plus de petits contribuables vers le système formel”, a déclaré Katoch.