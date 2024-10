La refonte médiocre du vampire de Stephen King

Bien avant que « True Blood » ou « Twilight » n’introduisent les vampires dans une petite ville américaine, l’écrivain d’horreur Stephen King imaginait les créatures envahissant son jardin dans la campagne du Maine (techniquement, un lieu fictif appelé Jerusalem’s Lot). Jusque-là, les hommes chauves-souris suceurs de sang étaient quelque chose dont seuls les Européens devaient s’inquiéter, alors que Dracula et ses parents vivant dans un château s’attaquaient à de malheureux villageois à l’autre bout du monde. Puis vint « Salem’s Lot », le deuxième roman de King dans lequel l’homme qui avait fait des sorcières une préoccupation des temps modernes avec « Carrie » demandait aux lecteurs américains : et si une épidémie de vampirisme frappait votre communauté ?

Une nouvelle version tiède (techniquement retardée de deux ans) revient sur cette question un demi-siècle plus tard, offrant des éclairs de style et une finale plus satisfaisante dans une version par ailleurs faible de son matériel source daté. Alors que King semblait lancer un autre vieux genre étouffant dans le présent, l’adaptation rétro du scénariste-réalisateur Gary Dauberman va dans la direction opposée, embrassant les coupes de cheveux pageboy, les ratés en mélange de polyester et la paranoïa de ne faire confiance à personne de cette époque. .

Le film se déroule en 1975, l’année même de la sortie de « ‘Salem’s Lot ». Vous pouvez estimer la période à partir des titres de films affichés sur le chapiteau du ciné-parc local – « The Drowning Pool » et « Night Moves » – et de la chanson classique de Gordon Lightfoot, dont les paroles servent désormais d’avertissement nocturne : « Sundown, you tu ferais mieux de faire attention/Si je trouve que tu rampes autour de mes escaliers arrière. Le problème est que la tradition des vampires a tellement évolué au cours des décennies qui ont suivi que le point de vue de Dauberman semble pittoresque et pas aussi effrayant que la précédente mini-série réalisée par Tobe Hooper (mieux vaut prétendre que le coup de couteau de 2004 n’a pas eu lieu).

Je n’ai pas encore vu « Nosferatu » de Robert Eggers, mais je soupçonne que même ce remake de film muet ne semblera pas aussi démodé que « ‘Salem’s Lot », dans lequel les personnages se tournent vers les bandes dessinées pour obtenir des instructions sur la façon de se protéger. les morts-vivants : en utilisant de l’eau bénite et des croix qui brillent de blanc en leur présence. De nos jours, voir quelqu’un repousser un vampire avec un crucifix fait d’abaisse-langues collés ensemble semble idiot, alors que j’ai entendu des histoires d’enfants qui ont filmé « ‘Salem’s Lot » à la télévision en train de transporter des bâtons de glace dans le même but.

À propos, le vampire principal ici, un habitant de cercueil chauve nommé Kurt Barlow (Alexander Ward), rappelle bien plus le comte Orlok de « Nosferatu » que le vieux Dracula. C’est un indice qu’il s’agit essentiellement d’une mise à jour de la mini-série, et non d’un retour à la source, où King avait clairement en tête le métamorphe sophistiqué de Bram Stoker. Un signe encore plus clair est la silhouette familière de la Marsten House, le manoir du meurtre de style victorien acquis par l’assistant de Barlow, Richard Straker (Pilou Asbæk). C’est une propriété emblématique à partir de laquelle il peut concrétiser son projet : transformer chaque habitant du Lot de Jérusalem à l’image de son maître (c’est-à-dire en faire tous des vampires).

L’auteur au succès modéré Ben Mears (Lewis Pullman), qui a grandi dans la région, revient à Salem’s Lot à peu près au même moment où Straker ouvre un magasin d’antiquités au centre-ville. Les deux hommes ont des squelettes dans leurs placards, bien que seuls ceux de Straker soient littéraux, car nous voyons le cercueil de Barlow être transporté sur ses ordres dans la scène d’ouverture – une occasion manquée de créer l’ambiance dans laquelle les deux livreurs ne sont plus jamais entendus, ni ne le sont. ils ont expédié d’une manière vaguement mémorable. Ils font simplement le travail puis disparaissent, puisque King voulait que les premières victimes de l’histoire soient des enfants : les frères Glick, Ralphie (Cade Woodward) et Danny (Nicholas Crovetti).

Cela fait pencher « ‘Salem’s Lot » dans une direction familière de type « It », car les jeunes garçons sont directement mis en danger par un phénomène surnaturel bien plus puissant – ce qui est logique, puisque Dauberman a écrit le redémarrage en deux parties de « It » (plus cinq films dans Conjuring Universe). Sauf que ces vampires ne sont tout simplement pas très intimidants, malgré quelques améliorations astucieuses, notamment des yeux qui brillent d’or dans le noir et une astuce matérialisée de nulle part où la caméra fait un panoramique d’avant en arrière pour les trouver sur les toits de bâtiments locaux.

Après l’enlèvement de Danny, l’adolescent nouvellement arrivé Mark Petrie (Jordan Preston Carter) jure de s’en prendre aux vampires – une promesse à la fois imprudente et pertinente. Bien que considérablement plus court que les deux versions télévisées, le film de Dauberman commence maladroitement, comme si quelques scènes avaient été coupées (par exemple, les parents de Mark n’apparaissent que lorsque Barlow les tue tard dans le film) à la recherche du bon flux. Straker se montre visiblement effrayant dès le début, se plaçant à côté de Mark et des garçons Glick avec un flamboyant « Salutations, jeunes maîtres ».

Très souvent, dans les films d’horreur, les personnages ne savent pas à quoi ils ont affaire et réagissent aux zombies ou aux vampires comme si ces créatures n’étaient pas des piliers de la culture pop. Ici, Mark et le directeur de l’école (Bill Camp) reconnaissent la menace assez rapidement, fabriquant des pieux en bois à partir de tout ce qui est à portée de main – un pied de chaise, une batte de baseball – et empalant leurs attaquants dessus. Ils recrutent Ben et sa petite amie bibliothécaire (Makenzie Leigh), ainsi que le médecin local sceptique (Alfre Woodard, qui dit : « C’est de la merde ! ») et le prêtre alcoolique (John Benjamin Hickey). Pourtant, c’est ce six contre presque toute la ville, car le vampirisme se propage plus rapidement que le coronavirus le plus insidieux.

D’une manière générale, Dauberman a réalisé une adaptation fidèle au livre, avec quelques améliorations soucieuses de la diversité (disons simplement que la vie des Noirs compte dans cette version) et un ou trois rebondissements pour garder le public sur ses gardes. Par exemple, Straker quitte l’histoire plus tôt, ouvrant la voie à un personnage différent pour devenir l’esclave de Barlow. Et puis il y a le point culminant, de retour au drive-in, où le soleil couchant se comporte de manière particulière. Il est gratifiant de penser qu’un immense écran extérieur, qui a permis de sauver des films pendant la pandémie, pourrait potentiellement sauver l’humanité. Cependant, étant donné l’aspect junky des effets visuels de ce film, il est tout aussi bien que « ‘Salem’s Lot » soit destiné au streaming, où il rejoint les deux mini-séries dans le cimetière du petit écran.

« ‘Salem’s Lot » sera diffusé exclusivement sur Max à partir du 3 octobre 2024.