La refonte juridique controversée d’Israël atteint son paroxysme alors que les juges entendent des affaires sur leur propre sort

JERUSALEM (AP) — Le projet de réforme judiciaire du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a plongé le pays dans neuf mois de troubles et mis en lumière d’amères divisions au sein de la société israélienne. Mardi, le regard du pays s’est déplacé de la rue vers la salle d’audience, où les juges de la Cour suprême ont commencé à délibérer sur les lois mêmes destinées à restreindre leur pouvoir.

La Haute Cour israélienne entendra dans les semaines à venir la première des trois affaires cruciales, toutes traitant de la légalité de la refonte.

Netanyahu a dévoilé ce plan au début de l’année, affirmant que les juges non élus du pays détiennent trop de pouvoir sur le Parlement. Il est soutenu par une alliance de partis ultranationalistes et religieux, chacun motivé par des revendications différentes contre le système judiciaire.

Les opposants affirment que le projet poussera le pays vers un régime autoritaire en concentrant le pouvoir entre les mains de Netanyahu et de ses alliés parlementaires.

Les décisions de la Cour pourraient ouvrir la voie à une crise constitutionnelle, semant le doute sur la personne qui détient l’autorité juridique ultime dans le pays : le Parlement ou les tribunaux.

COMMENT EST-CE QU’ON EST ARRIVÉS ICI?

Le projet a déclenché des protestations massives, ébranlé l’économie, suscité des refus massifs de la part des réservistes militaires et suscité l’inquiétude du principal allié du pays, les États-Unis.

Mais le gouvernement de Netanyahu est allé de l’avant. Il a adopté la première loi majeure en juillet, interdisant à la Cour suprême d’annuler les décisions du Parlement qu’elle juge « déraisonnables ».

Les juges ont utilisé cette norme juridique dans le passé pour empêcher des décisions gouvernementales considérées comme mal fondées ou corrompues. Plus tôt cette année, le tribunal a bloqué la nomination au poste de ministre des Finances d’un homme politique ayant déjà été condamné pour corruption et délits fiscaux. Les alliés de Netanyahu affirment que le Parlement devrait avoir le dernier mot sur les nominations.

Une deuxième affaire portera sur une loi adoptée au début de cette année qui rend plus difficile pour le procureur général du pays de déclarer un Premier ministre inapte et de le démettre de ses fonctions.

La nouvelle loi l’autorise uniquement en cas d’incapacité mentale ou physique. Les critiques affirment que la loi a été adoptée pour protéger Netanyahu alors qu’il est jugé pour corruption.

Le troisième cas concerne le refus du ministre de la Justice Yariv Levin de convoquer le comité chargé de choisir les juges du pays. Les critiques accusent Levin, l’un des principaux architectes de la refonte, d’avoir retardé le comité jusqu’à ce qu’il puisse nommer des juges favorables à la refonte.

POURQUOI CES CAS SONT-ILS IMPORTANTS ?

Le cas de mardi est un combat entre des interprétations fondamentalement différentes de la démocratie.

Netanyahu et sa coalition affirment qu’en tant que représentants élus du peuple, ils ont un mandat démocratique pour gouverner sans être entravés par la cour.

« Un tribunal qui fixe les lois pour lui-même et décide lui-même sous quelles lois il opère n’est pas un tribunal », a déclaré lundi Simcha Rothman, un autre architecte clé de la refonte, à la radio militaire.

Les opposants affirment qu’avec la faiblesse du système de freins et contrepoids d’Israël, le tribunal doit conserver le pouvoir de réviser et d’annuler certaines décisions du gouvernement. Ils affirment que si la Cour perd le critère du caractère raisonnable, le gouvernement de Netanyahu pourrait nommer des amis condamnés à des postes ministériels, faire reculer les droits des femmes et des minorités et annexer la Cisjordanie occupée.

« Ce gouvernement a déjà exprimé le désir de licencier des fonctionnaires comme le procureur général et de les remplacer par des béni-oui-oui qui feront tout ce que le gouvernement veut. Et le projet de loi sur le caractère raisonnable nous prive vraisemblablement du pouvoir de contester cela », a déclaré Noa Sattath, directrice exécutive de l’Association pour les droits civiques en Israël, un groupe qui conteste la loi.

Le 19 septembre, la Cour suprême doit entendre les arguments contestant la légalité du refus de Levin de convoquer le comité des nominations judiciaires. La dernière affaire, sur les pouvoirs du procureur général de déclarer un Premier ministre frappé d’incapacité, est prévue pour le 28 septembre.

QUELS SONT LES RÉSULTATS POSSIBLES ?

Les lois sur le caractère raisonnable et la destitution du Premier ministre sont ce que l’on appelle les « lois fondamentales » – des textes législatifs majeurs qui servent comme une sorte de constitution informelle, ce qu’Israël n’a pas. Même si le Parlement peut facilement amender les Lois fondamentales avec une simple majorité, la Cour elle-même n’a jamais invalidé ce type de législation et cela plongerait Israël dans un territoire inconnu.

Les décisions seront probablement rendues avant plusieurs mois, mais les enjeux sont importants.

Si le tribunal annule les nouvelles lois, de hauts responsables, dont Levin, ont laissé entendre qu’ils ne respecteraient pas la décision. Cela plongerait Israël dans une crise constitutionnelle, où les citoyens et les forces de sécurité du pays seraient libres de décider quelle série d’ordres suivre – ceux du parlement ou de la cour.

Si, en revanche, le tribunal se range du côté du gouvernement, les manifestants ont juré d’intensifier la désobéissance civile. Ils affirment que les mesures futures pourraient inclure des grèves, des débrayages et l’évasion fiscale.

Compte tenu de la controverse entourant cette affaire, il est possible que le tribunal trouve un moyen d’adoucir sa décision en limitant l’application de la loi sans pour autant l’annuler. Il est également possible qu’un compromis soit trouvé entre la coalition et l’opposition, a déclaré Amichai Cohen, professeur de droit constitutionnel à l’Ono College et chercheur principal à l’Institut israélien de la démocratie.

« La Cour n’a jamais été confrontée à une menace aussi extrême », a-t-il déclaré.

Julia Frankel, Associated Press