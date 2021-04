Alex Cobham, économiste et directeur général du groupe de défense Tax Justice Network, a déclaré à CNBC que bien que les propositions de Biden n’aient rien présenté qui n’ait été proposé auparavant, il y a une plus grande poussée derrière cela cette fois.

« Quand cela disparaît, vous perdez un certain montant de recettes fiscales, mais cela est compensé dans une certaine mesure parce que vous êtes obligé de mettre un taux plus élevé sur ce qui est réel. Les revenus peuvent ne pas être si importants. »

Même avec un taux d’imposition en augmentation, il est peu probable que les grandes entreprises technologiques comme Facebook et Google, qui ont établi de grandes bases d’employés et une infrastructure physique en Irlande, fassent leurs valises et partent.

« Je pense que nous pouvons dire d’ici 18 mois environ, cet impôt minimum global sera effectivement en place dans la législation aux États-Unis, dans toute l’UE, et probablement un peu plus large que cela », a ajouté Cobham.

Là où de nouveaux défis peuvent émerger pour l’Irlande, c’est d’attirer de nouveaux investissements directs étrangers à l’avenir, dans un monde où les règles du jeu sont plus équitables en matière de fiscalité.

Avec le vent du changement qui souffle, l’Irlande devra s’appuyer davantage sur ses autres attributs: sa main-d’œuvre qualifiée, le fait qu’il s’agit d’un pays de l’UE anglophone et sa proximité entre les États-Unis et l’Europe, reliée par de solides liens de voyage.

« Il pourrait y avoir une période d’ajustement assez coûteuse, quoique relativement courte, pendant laquelle le modèle commercial irlandais actuel ne fonctionne pas et il n’y en a pas de nouveau en place », a déclaré Cobham. « Si vous êtes le gouvernement irlandais, et si vous ne l’avez pas déjà fait, ils doivent vraiment se concentrer sur cela au cours des deux prochains mois et dire » que ferons-nous dans un an ou deux ans ? ‘ »