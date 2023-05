La refonte du passeport canadien suscite la controverse

Certaines images sont remarquablement absentes de la refonte du passeport du Canada qui vient d’être dévoilée, une décision qui accuse le gouvernement fédéral de tenter d’« effacer » l’histoire du pays.

L’ancien passeport présente des images des Pères de la Confédération, du Mémorial de la crête de Vimy en France et de l’athlète et militant Terry Fox, mais ces clins d’œil au passé du Canada ne figureront pas dans le nouveau passeport, selon les responsables.

Le nouveau design, dévoilé mercredi matin, présente des symboles qui, selon le gouvernement, refléteront la vie canadienne, y compris davantage d’images de la nature.

Mais les changements ont suscité des critiques.

Dans un communiqué, la Légion royale canadienne s’est dite « déçue par la décision de retirer une image qui signifie les sacrifices consentis pour le genre de liberté que procure le passeport ».

« Le Mémorial de Vimy était une image fondamentale, représentant également un moment déterminant au Canada, un pays émergeant comme une nation indépendante avec un potentiel illimité », a déclaré la Légion. « Supprimer cette image dans le contexte d’un changement de conception et sans en connaître la raison était, pour le dire franchement, une mauvaise décision. »

Brad West, le maire de la ville natale de Terry Fox, Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, a exprimé une déception similaire face à la suppression des images historiques par la refonte, affirmant que les Canadiens ont besoin de « plus de Terry Fox, pas moins ».

« Je pense que celui qui a pris cette décision doit se secouer la tête », a déclaré West dans une interview avec Glen McGregor de CTV National News mercredi.

« Partout au pays, Terry Fox a inspiré et continue d’inspirer des millions de Canadiens. Et des millions de personnes dans le monde. Et donc nous avons besoin de plus de Terry Fox et non de moins de Terry Fox. Et je pense juste que c’est une très mauvaise décision. Il devrait être abordé. Il faudrait l’inverser. »

Pierre Poilivre, chef de l’Opposition officielle du Canada, a posé des questions sur la suppression de l’histoire à la Chambre des communes mercredi, en disant : « Ils ont effacé la crête de Vimy pour mettre une image d’un écureuil mangeant une noix. Ils ont effacé Terry Fox, un gars qui a traversé la moitié du pays pour lutter contre le cancer, pour mettre un homme qui ratisse les feuilles. Et ils ont effacé la ville de Québec afin d’y mettre ce qui semble être l’image d’un premier ministre d’enfance nageant au lac Harrington. Ce premier ministre pourrait-il être plus déconnecté des Canadiens?

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les images historiques antérieures n’avaient pas été incluses dans la refonte, le ministre des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, qui a annoncé les changements à Ottawa mercredi, a expliqué que les conceptions étaient basées sur des consultations avec des ministères, tels que Patrimoine canadien et les communautés autochtones.

La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, qui a aidé à annoncer les changements et qui supervise Service Canada, a déclaré que la refonte – y compris des images d’ours polaires, de personnes sautant dans un lac et d’oiseaux en hiver – capture «l’esprit de qui nous sommes en tant que Canadiens.



Avec des fichiers du correspondant politique principal de CTV National News, Glen McGregor