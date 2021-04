Julie Whelan pensait comprendre comment les bureaux changeraient dans un monde post-pandémique.

En tant que chercheuse principale chez CBRE, la plus grande société de services immobiliers commerciaux au monde, elle avait passé beaucoup de temps à identifier les tendances qui façonneraient l’apparence d’un lieu de travail repensé: plus de dispositifs de sécurité, plus de dispositifs de communication et une atmosphère qui encourageait la productivité.

Pourtant, lorsqu’elle est entrée dans son bureau de Boston redessiné et doté de la super technologie dans son entreprise, Whelan s’est sentie désorientée.

Contrairement à son ancien bureau, le nouvel espace était éclairé par la lumière naturelle et n’avait pas de bureau assigné. Les postes de travail étaient vides à l’exception des désinfectants pour les mains. Les bureaux n’avaient pas de photos de famille ou de piles de papier (pensez à un nettoyage en profondeur). Une carte à code couleur recto verso sur le bureau lui permettrait de savoir si elle avait été nettoyée après que quelqu’un d’autre l’ait utilisée. Une fois qu’elle a absorbé les changements, cependant, Whelan s’est sentie rassurée par le design.

«J’ai pu entrer et choisir le bureau dans lequel je me sentais à l’aise», a-t-elle déclaré.

Le bureau avait également un escalier avec des sièges de type stade, un mur de mousse vivante et Liquid Galaxy, qui utilisait un groupe d’ordinateurs et de multiples écrans pouvant fournir une vue panoramique immersive des propriétés immobilières partout dans le monde.

Plus d’un an après la fermeture des bureaux à travers le pays pendant le verrouillage du coronavirus, les entreprises se préparent au retour des employés alors que les vaccinations COVID-19 reprennent. Dans de nombreux cas, ces lieux de travail peuvent sembler très peu familiers, avec des agencements de bureaux reconfigurés conçus pour encourager la distanciation sociale et l’assainissement même lorsque les travailleurs collaborent.

Les équipements les plus populaires pour les propriétaires et les locataires sont les fonctions de sécurité telles que les ascenseurs, les distributeurs de nourriture et les systèmes de réservation pour les postes de travail. Ensuite, il y a les lampes UV qui zappent les microbes, soit intégrées au plafond, soit émises par des robots itinérants.

À New York, de nombreux propriétaires d’immeubles de bureaux intensifient leurs conceptions et leur technologie pour répondre à l’évolution de la demande des locataires, déclare Ryan Alexander, vice-président exécutif de CBRE à New York.

«Il y a des scanners thermiques dans le hall pour prendre votre température, des scanners manuels pour une entrée sans contact dans les bâtiments. Si vous visitez un client ou une entreprise, ils vous envoient un code-barres d’invité sur votre téléphone que vous venez de scanner », dit-il.

Alors même que les entreprises se préparent à un modèle de travail hybride, avec des employés travaillant à domicile plusieurs jours, les experts affirment que le bureau ne va nulle part.

Soixante-dix pour cent des employés de bureau estiment que leurs lieux de travail sont plus propices à la collaboration avec leurs collègues, à la résolution de problèmes complexes, à la gestion du personnel et à la connexion avec les dirigeants, selon un rapport de novembre 2020 de JLL, une société mondiale de services immobiliers commerciaux basée à Chicago, qui a sondé davantage plus de 2 000 employés de bureau dans le monde.

Dans le même temps, de nombreuses entreprises repensent le rôle du bureau, sa conception et la technologie qui l’accompagne.

Tout d’abord, les entreprises cherchent à installer des bureaux avec l’hygiène comme priorité.

Albert DePlazaola, directeur chez Unispace, un expert mondial des espaces de travail Les clients font tout sans contact, des robinets de salle de bain aux entrées d’ascenseur. Il existe des applications qui vont à peu près concevoir votre journée. Nous les appelons le concierge numérique.

«Les clients font tout sans contact, des robinets de salle de bain aux entrées d’ascenseur», déclare Albert DePlazaola, directeur chez Unispace, un expert mondial de l’espace de travail. «Il existe des applications qui vont à peu près concevoir votre journée», dit-il. «Nous les appelons le concierge numérique.»

Il voit également l’utilisation de matériaux comme l’acier inoxydable et le cuivre pour réduire la propagation des germes.

L’une des grandes idées qui émerge maintenant est la création d’espaces flexibles qui peuvent être décomposés et réorganisés au besoin. Les meubles et les portes escamotables, par exemple, peuvent créer des zones séparées.

Même si la plupart des entreprises ont fait des investissements, comme dans les purificateurs d’air et les systèmes de filtration, des changements majeurs dans les bureaux pourraient ne pas être immédiats, déclare Steve Stratton, président du Headquarters Practice Group de JLL.

En effet, on ne sait toujours pas combien de bureaux seront utilisés une fois que les entreprises auront fait de gros investissements. Et payer ces changements coûtera cher.

De nombreuses entreprises dépensent en moyenne environ 40 $ le pied carré pour mettre à niveau la technologie de leur espace, explique Christian Beaudoin, directeur général de la recherche chez JLL.

« Nous avons plusieurs clients qui dépensent plus que cela et d’autres qui investissent moins », a-t-il déclaré. « Il est difficile de connaître avec certitude un nombre global à travers le pays, mais sur la base du marché locatif aux États-Unis, il pourrait totaliser jusqu’à 160 milliards de dollars au fil du temps. »

Beaudoin affirme que la plupart des entreprises n’ont pas investi de manière significative dans des projets d’immobilisations pour rénover leurs espaces. Ils adoptent l’approche de mesurer l’assiduité de leurs employés au cours des prochains mois pour avoir une compréhension plus complète de leurs besoins en milieu de travail.

Selon les données de Kastle Systems – qui assure la sécurité de milliers de bâtiments à travers le pays – le taux d’occupation des bureaux est de 26% dans 10 grandes villes du pays pour la semaine du 14 avril, avec Austin, au Texas, en tête du peloton avec près de 40%. .

La préoccupation des décideurs de l’immobilier et de la direction financière est de ne pas savoir ce qui se passera après 2022 », déclare Stratton.« C’est une nouvelle façon de travailler, de travailler à domicile, de travailler dans un modèle hybride », dit-il. investissement majeur en capital. «

Bien qu’il soit plus facile d’apporter des modifications à des projets qui étaient déjà en construction avant le début de la pandémie, la modernisation des anciens bureaux peut encore coûter un joli sou.

C’était vrai pour Fredrikson & Bryon, un cabinet d’avocats basé à Minneapolis. Alors que l’entreprise a modernisé ses bureaux dans de nombreux États avec des postes de travail divisés en plexiglas dans plusieurs États, leur bureau de Des Moines était en train de déménager dans un nouvel espace lorsque la pandémie a frappé.

Bridget Penick, une avocate qui codirige le bureau de Des Moines du cabinet, affirme que le timing a permis à son cabinet, qui a travaillé avec Unispace, d’inclure plusieurs solutions en réponse à la pandémie.

L’un était de s’assurer que tous les bureaux des avocats avaient des portes en verre pour attirer la lumière naturelle, pour renforcer le sentiment de bien-être des employés. L’entreprise a également ajouté des portes rétractables à une salle de conférence pour accueillir de grands rassemblements pour des événements et qui pourraient être fermées pour plus d’intimité.

Ils ont également installé de la végétation et des plantes entre les stations comme barrière physique ainsi que pour faire circuler l’oxygène dans la pièce. Les sols sont en béton ciré.

Bridget Penick, avocate qui codirige le bureau Fredrikson & Bryon à Des Moines La plupart des cabinets d’avocats, si vous pensez à eux, sont plutôt opulents et riches et contiennent beaucoup de matériel et de moquette. Mais nous voulions des surfaces facilement nettoyables et durables.

«La plupart des cabinets d’avocats, si vous pensez à eux, sont plutôt opulents et riches et contiennent beaucoup de matériaux et de tapis», dit Penick. «Mais nous voulions des surfaces facilement nettoyables et durables. Tous les couloirs et espaces communs ont des sols en béton. Ils peuvent littéralement être blanchis si nécessaire. »

Whelan, de CBRE, dit que la pandémie a accéléré les tendances qui se déroulaient déjà.

«De nombreuses organisations reconnaissent maintenant que ces changements de conception doivent non seulement être apportés à un travailleur plus moderne, mais aussi plus efficaces pour l’entreprise», dit-elle. «Mon propre bureau me semble beaucoup plus spacieux, beaucoup plus propre et bien plus encore. énergique malgré le manque de personnel. «

Swapna Venugopal Ramaswamy est le journaliste du logement et de l’économie pour USA TODAY. Suivez-la sur @SwapnaVenugopal sur Twitter.