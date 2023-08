La refonte de Slack réorganise vos discussions professionnelles : voici toutes les nouveautés

Slack veut vous permettre de trouver plus facilement toutes vos conversations professionnelles et de garder plusieurs lieux de travail organisés. La première refonte majeure de l’application de chat depuis des années a réorganisé les choses, mais si vous craignez qu’elle ne soit radicalement modifiée, ne vous inquiétez pas – c’est là que tout est passé à une nouvelle configuration, espérons-le, plus pratique.

Slack a réorganisé sa disposition pour la dernière fois en mars 2020, ironiquement alors que COVID se propageait à des niveaux pandémiques et que les blocages obligeaient les gens à travailler à domicile et à s’appuyer fortement sur les applications de chat de travail. Après avoir recueilli les commentaires des utilisateurs depuis lors, la nouvelle mise à jour est déployée mercredi pour les utilisateurs gratuits d’abord, avec les utilisateurs payants à suivre.

Une vue de bureau de Slack après sa refonte d’août 2023. Mou

L’interface n’a pas radicalement changé, mais les vétérans des utilisateurs de Slack remarqueront la différence. La colonne de gauche a été réorganisée pour avoir des onglets centralisés pour vos chaînes (« Accueil »), les messages directs (« DM ») et les notifications (« Activité »). Il existe également un onglet « Plus tard » qui n’apparaît que si vous avez marqué des messages auxquels vous souhaitez revenir plus tard. Vers le bas de la colonne de gauche se trouve un bouton de recherche et un nouveau bouton fourre-tout pour créer un nouveau message direct, caucus ou canevas (une fonctionnalité lancée plus tôt cette année comme une sorte de post-it à l’échelle du canal).

Le reste de Slack est toujours pratiquement le même. Appuyez sur l’onglet « Accueil » pour afficher une colonne centrale de chaînes et de messages directs non lus. Cliquez sur l’un d’entre eux et ils se développeront dans l’espace principal à droite.

La palette de couleurs a changé pour vous aider à distinguer la colonne d’onglets la plus à gauche de la colonne centrale des canaux. (Dans un exemple fourni, un violet plus foncé pour le premier et un violet plus clair pour le second. La mise à jour apporte également plus de choix de couleurs de thème.) Et si vous basculez entre plusieurs Slacks de lieu de travail, cliquez simplement sur le bouton dans la colonne de gauche au-dessus l’onglet « Accueil ».

Les concepteurs de Slack ont ​​apporté ces modifications pour vous aider à rester concentré et moins distrait, a déclaré Tina Chen, directrice principale de la conception des produits chez Slack. « Nous essayons de garder l’interface aussi simple que possible et aussi intuitive que possible », a-t-elle déclaré.

Quoi d’autre a changé sur Slack ?

Il existe également des mises à jour de la qualité de vie. Si vous passez votre curseur sur les notifications d’activité, un petit aperçu apparaîtra pour vous donner un aperçu de ce qui se passe ailleurs – pour voir si vous devez y répondre maintenant ou y revenir plus tard.

La vue mobile reçoit également une mise à jour. La rangée inférieure d’onglets a été simplifiée pour ne contenir que Accueil, DM et Activité. La recherche a été déplacée vers une barre qui reste en haut de l’écran, quel que soit l’onglet que vous regardez, tandis que le fait d’appuyer sur l’icône de votre photo affiche votre profil et vos préférences.

Cette grande mise à jour multiplateforme est une tentative d’aligner les versions mobiles et de bureau – en effet, la plupart des nouveaux changements ont été explorés en partie dans l’application mobile ainsi que dans une mise à jour de la version iPad publiée l’année dernière. Mais comme de nombreux utilisateurs dépendent de Slack pour leur productivité quotidienne, l’entreprise ne voulait pas que les modifications de mise en page se répercutent petit à petit sur le bureau. Au lieu de cela, ils ont abandonné ce grand changement d’un coup pour les consolider pendant un ajustement aussi court que possible.

La mise à jour ouvre également un espace de conception à Slack pour ajouter des fonctionnalités sur toute la ligne, y compris l’intelligence artificielle. Alors que la société n’avait rien de précis en tête ou quoi que ce soit à annoncer, Slack a présenté sa vision de l’intégration de l’IA en mai, ce qui vous permettra d’ajouter votre choix de grands modèles de langage d’IA, comme ChatGPT d’OpenAI ou Claude d’Anthropic, dans votre espace de travail Slack pour vous aider dans les tâches quotidiennes.