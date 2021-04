La refonte de l’immigration au Royaume-Uni qualifiée de «  vague, irréalisable, cruelle et potentiellement illégale  »

Les organisations d’immigration et de défense des droits de l’homme ont prévu des plans de refonte du système d’immigration et d’asile comme étant «vague, irréalisable, cruel et potentiellement illégal».

Les militants ont également qualifié une consultation gouvernementale sur les changements de «simulacre» et d ‘«exercice de relations publiques à peine voilé», affirmant que la consultation est conçue pour amener les gens à approuver les propositions.

Le ministre de l’Intérieur Priti Patel propose que les réfugiés qui arrivent en Grande-Bretagne via des itinéraires non autorisés se voient refuser un droit d’asile automatique.