Il a été rapporté que les iMac redessinés étaient livrés avec des lunettes plus minces et des puces Apple Silicon dans le passé. Les nouveaux modèles d’iMac remplaceront les iMac actuels de 21,5 pouces et 27 pouces et au moins l’un des nouveaux modèles mesurera entre 23 et 24 pouces. La taille du deuxième iMac n’est pas claire.

Le nouvel indice vient du pronostiqueur connu Jon Prosser (qui a mal prédit les choses dans le passé), qui dit que les iMac redessinés seront disponibles dans les options de couleur Argent, Gris sidéral, Vert, Bleu ciel et Or rose. On dit que la gamme d’options de couleurs tire profit de la nostalgie de l’iMac original, qui était disponible dans une sélection de couleurs comme le citron vert, la fraise, la myrtille, le raisin et la mandarine. Prosser n’a fourni aucune autre information sur le prochain produit Apple.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy