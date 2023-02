La refonte de l’armée russe vantée se déroule mal au milieu des revers

Le bilan abyssal de la Russie sur le champ de bataille en Ukraine remet sérieusement en question l’efficacité des réformes militaires post-soviétiques censées transformer l’armée de Moscou en une force moderne, bien équipée et compétente, selon une enquête faisant autorité auprès des principales puissances militaires mondiales publiée mercredi. .

Le dernier audit Military Balance des forces armées mondiales, publié chaque année par l’Institut international d’études stratégiques basé à Londres, a également estimé que la Russie a perdu 40 % de la flotte de chars dans les combats depuis qu’elle a envahi l’Ukraine voisine en février 2022, alors même que de violents combats se poursuivent cette semaine dans les zones contestées de l’est et du sud de l’Ukraine.

La guerre déclenchée par le président russe Vladimir Poutine a été un “échec militaire et politique” pour le Kremlin, a déclaré le directeur de l’IISS, John Chipman, lors de la publication de l’enquête. La première campagne de la Russie en Ukraine a été marquée par un excès de confiance dans ses propres capacités militaires et une erreur cruciale d’appréciation de son adversaire.

« La résistance des forces armées et des dirigeants ukrainiens et la résilience de sa population se sont avérées essentielles pour contrecarrer les plans de la Russie », a ajouté M. Chipman.

Les milliards de dollars d’équipement militaire et de formation fournis aux soldats ukrainiens ont également été la clé des succès surprenants de Kiev, a ajouté M. Chipman.

“Lors de son premier véritable test de combat contre un adversaire conventionnel déterminé, les forces armées de Moscou ont jusqu’à présent échoué, en particulier ses forces terrestres”, a-t-il déclaré.

Même les responsables du gouvernement américain attendaient plus de l’armée russe. En 2017, la Defense Intelligence Agency du Pentagone a salué la campagne de modernisation militaire de la Russie, connue sous le nom de programme “New Look”.

“L’armée russe est aujourd’hui en plein essor – non pas comme la même force soviétique qui fait face à l’Occident pendant la guerre froide, dépendante de grandes unités dotées d’équipements lourds, mais comme une force plus petite, plus mobile et équilibrée devenant rapidement capable de mener l’intégralité de la guerre”. gamme de guerre moderne », a noté la DIA dans son examen annuel de la puissance militaire russe.

“La nouvelle armée russe est un outil qui peut être utilisé pour soutenir les ambitions déclarées de Moscou d’être une force de premier plan dans un monde multipolaire”, a écrit la DIA.

Cette semaine a été marquée par deux grands rassemblements des États-Unis et de leurs alliés qui soutiennent et arment l’Ukraine dans la lutte, dont une réunion mercredi du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et d’autres ministres de la Défense de l’OTAN à Bruxelles.

« Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu par le Kremlin. Poutine s’attendait à ce que l’Ukraine se rende et il s’attendait à ce que le monde se soumette. L’histoire enregistrera quelque chose de très différent », a déclaré M. Austin aux journalistes après la session. « Près d’un an après l’invasion impériale russe de l’Ukraine, l’OTAN est plus unifiée et plus résolue que jamais. Nous sommes déterminés à soutenir les courageux défenseurs de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra. »

Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir fait de rares avancées mercredi, franchissant deux lignes défensives ukrainiennes dans la région orientale de Louhansk et repoussant les troupes ukrainiennes à environ trois kilomètres, a rapporté l’Associated Press. Il n’a pas été possible de vérifier de manière indépendante l’affirmation de Moscou. Malgré les performances modestes des forces russes jusqu’à présent, M. Poutine et ses généraux mobilisent davantage de forces sur le front et mènent une campagne aérienne soutenue ciblant le réseau électrique et les infrastructures énergétiques de l’Ukraine.

Des doutes croissants

Mais les actions de la Russie au cours de l’année écoulée ont soulevé de sérieuses questions sur les hauts dirigeants politiques et militaires du pays ainsi que sur la cohésion du commandement aux niveaux inférieurs.

« La qualité de la direction militaire de bas niveau de la Russie est médiocre, ce qui met en évidence l’absence d’un cadre efficace de sous-officiers », a déclaré M. Chipman. “Il y a des rapports de conflits internes et le limogeage régulier de chefs militaires.”

La guerre en Ukraine est actuellement dans une impasse avec peu de mouvement de part et d’autre sur les lignes de front. Kiev prévoit une contre-offensive pour expulser les troupes russes de son territoire et souhaite disposer d’au moins 10 brigades blindées sur le terrain avec une puissance de feu moderne de l’OTAN, a déclaré Ben Barry, général de brigade à la retraite de l’armée britannique et chercheur principal à l’IISS.

“Entre-temps, [Russia] continuera à la fois de fortifier sa défense et de lancer des attaques attritionnelles de style Première Guerre mondiale dans le Donbass », a déclaré le général Barry. “Quel que soit le côté qui attaque en premier, il obtiendra des avantages politiques et militaires de “premier arrivé”, mais s’exposera également à des contre-attaques.”

Les deux parties ont subi de lourdes pertes dans les combats. Selon l’Agence France-Presse, environ 180 000 soldats russes ont été tués ou blessés contre environ 100 000 soldats ukrainiens. Moscou a été forcée d’appeler des conscrits et de recruter des condamnés pour remplir les rangs et des rapports indiquent que leurs troupes nouvellement mobilisées et mal entraînées ont été décimées au combat.

La performance décevante des forces russes pourrait avoir des effets d’entraînement majeurs.

« Un leadership médiocre, des tactiques médiocres, une logistique médiocre et des performances décevantes contre un ennemi plus petit et moins bien armé ont laissé la réputation militaire de la Russie en ruine. Cela aura un impact », a noté Steven Pifer, chercheur principal au groupe de réflexion de la Brookings Institution. “Les pays cherchant à acheter des armes commenceront probablement à se tourner ailleurs, étant donné que l’armée russe n’a pas réussi à dominer au début de la guerre, lorsque ses forces largement modernisées ont fait face à une armée ukrainienne armée principalement d’équipements vieillissants de l’ère soviétique.”

La guerre acharnée a mis en évidence l’importance des stocks d’armes et de la capacité de production de défense nécessaires pour fournir à l’Ukraine une puissance de feu suffisante pour poursuivre le combat. Moscou cherche également de nouvelles sources d’armes, notamment l’Iran pour les véhicules aériens sans pilote armés et les munitions d’attaque directe.

« En échange, l’Iran pourrait recevoir l’avion Su-35 que la Russie avait précédemment réservé à l’Égypte, amorçant ainsi la modernisation de la flotte aérienne de combat iranienne », a déclaré M. Chipman.

Le rapport « Military Balance 2023 » a également suivi la croissance et la modernisation continues de l’Armée populaire de libération de Chine, qui a vu son budget augmenter de 16 milliards de dollars, soit 7 %, en 2022, la plus importante jamais enregistrée en termes absolus.

« La modernisation militaire de la Chine se poursuit rapidement », indique le rapport. “Il renforce ses capacités nucléaires et ajoute de nouveaux systèmes dans l’espace et sur terre, en mer et dans les airs. L’inventaire des avions de combat de la Chine s’est transformé au cours des cinq dernières années.

– Cet article était basé en partie sur des rapports de services de fil.