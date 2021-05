La refonte de la loi sur la chasse aux trophées «  causera encore plus de meurtres d’animaux sauvages  », incitant les militants à boycotter les pourparlers

Les écologistes ont abandonné les discussions avec les ministres sur une proposition de remaniement des lois sur les importations de chasse au trophée, affirmant que les changements entraîneront des tueries d’animaux sauvages «approuvées par le gouvernement».

Ils disent que le plan – qui fait partie d’une refonte radicale de la législation sur le bien-être animal – ouvre la porte à l’abattage d’espèces en danger critique d’extinction telles que les rhinocéros noirs, les éléphants et les ours polaires.

Eduardo Goncalves, de la Campagne pour l’interdiction de la chasse au trophée, a averti que l’échappatoire créée serait «absolument désastreuse».

«La Grande-Bretagne voulait être un leader mondial dans ce domaine. Dans l’état actuel des choses, il est sur le point d’être un perdant mondial », a-t-il déclaré.

Le plan d’action du gouvernement pour le bien-être animal, dévoilé mercredi, implique des changements fondamentaux allant de la reconnaissance de la sensibilité animale et de l’interdiction des exportations vivantes et du foie gras à donner à la police plus de pouvoir pour protéger les moutons des chiens incontrôlables.

Dans leur manifeste électoral de 2019, les conservateurs ont promis une interdiction des importations de trophées de chasse d’animaux en voie de disparition.

Mais le nouveau document s’engage à garantir que les importations et les exportations britanniques de trophées de chasse «ne menacent pas le statut de conservation des espèces à l’étranger» – ce qui, selon les militants, est considérablement plus faible, permettant aux riches chasseurs britanniques de demander une exemption pour des raisons de conservation.

L’interdiction proposée repose en grande partie sur les réglementations de l’UE sur le commerce des espèces sauvages, qui permettraient toujours aux chasseurs d’apporter dans le pays des carcasses ou des parties du corps d’environ 100 espèces, dont beaucoup sont officiellement classées comme étant en danger d’extinction et où la chasse a été répertoriée comme étant une menace, selon M. Goncalves, dont le groupe est en pourparlers avec le gouvernement dans les coulisses.

Le zèbre, le renne et le buffle du Cap pourraient encore être légalement visés si le chasseur payait une redevance substantielle pour «soutenir la conservation».

L’exemption – qualifiée d’échappatoire à «l’argent du sang» – a été appliquée aux États-Unis pour permettre aux chasseurs de trophées de tirer et de ramener chez eux des trophées de rhinocéros noirs en danger critique d’extinction.

On craint que les importations de parties du corps de lions d’élevage ne soient autorisées en vertu de la nouvelle clause.

À l’heure actuelle, un chasseur qui souhaite importer des parties d’une espèce menacée a besoin d’un permis du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) pour s’assurer que la capture du trophée n’est pas «préjudiciable» à la conservation de l’espèce. Les nouvelles propositions ajoutent la possibilité pour les chasseurs d’importer des trophées d’espèces en danger critique d’extinction telles que le rhinocéros noir au motif qu’ils pourraient contribuer à la conservation.

Humane Society International / UK a déclaré qu’il recherchait de toute urgence des éclaircissements sur les propositions.

La directrice exécutive, Claire Bass, a déclaré: «Nous sommes extrêmement préoccupés par le fait que le gouvernement semble revenir sur son engagement à introduire les« règles de chasse aux trophées les plus strictes au monde »et à mettre fin à la pratique« moralement indéfendable »de la chasse aux trophées.

«Ajouter une mise en garde pour impliquer que si un trophée ne« menace pas l’état de conservation d’une espèce à l’étranger », il pourrait encore être importé, créerait une faille géante et signifierait que la législation n’apporterait aucune amélioration significative du statu quo.

«Si Defra poursuit cette ligne, nous pourrions effectivement nous retrouver avec une chasse aux trophées approuvée par le gouvernement britannique. Si le gouvernement envisage de simplement reconditionner l’ancien système, nous ne pouvons pas l’appuyer ni célébrer les progrès réalisés en matière de protection de la faune. Nous avons besoin d’urgence d’éclaircissements sur ce point important. »

La CBTH affirme que lors de ses discussions avec le gouvernement, on lui a dit qu’il devait y avoir des exemptions.

«Ce qui a été présenté aujourd’hui n’est pas une interdiction. Au mieux, cela ne représente aucun changement par rapport au système actuel. Au pire, cela ouvre la porte à l’abattage d’espèces en danger critique d’extinction telles que les rhinocéros noirs », a déclaré M. Goncalves.

«Même les lions en conserve tomberaient sous ce nouveau régime, et c’est quelque chose que l’industrie de la chasse traditionnelle soutient une interdiction.

«La nouvelle position du gouvernement est totalement inacceptable. Nous n’avons d’autre choix que de condamner les terribles propositions du gouvernement.

«Nous ne pouvons donc pas poursuivre notre dialogue avec Defra dans ces circonstances et nous boycotterons toute autre discussion.

«Nous appelons le gouvernement à réviser d’urgence et radicalement sa position. Jusque-là, nous n’avons d’autre choix que de mener une campagne vigoureuse contre la nouvelle politique. »

Le gouvernement souligne son engagement manifeste d’interdire les importations de trophées d’animaux en voie de disparition, et affirme qu’une consultation et des discussions avec des experts influenceront les espèces couvertes par la politique.

Le ministre du Bien-être animal, Lord Goldmith, a déclaré L’indépendant: «Il ne sert à rien d’interdire les importations de trophées de chasse si cela permet toujours l’exportation de parties du corps d’animaux en voie de disparition dans le cadre d’une échappatoire. Des détails seront publiés sous peu, mais ce sera une interdiction efficace et complète. Je comprends la préoccupation, mais lorsque les détails seront révélés, ces préoccupations seront dissipées. »

Les partisans de la chasse aux trophées soutiennent que la sauvegarde des zones de chasse protège la faune contre les menaces plus grandes de la conversion des terres et du braconnage, ce qui augmenterait le nombre de décès.

Et les revenus de la chasse ont aidé à financer la conservation des espèces, prétend-on.