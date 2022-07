La refonte de Chelsea se poursuit alors que Kalidou Koulibaly de Naples s’apprête à rejoindre

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea et Koulibaly proches de l’accord

Chelsea est sur le point d’achever le transfert de 34 millions de livres sterling de Napoli Kalidou Koulibaly sur un contrat de cinq ans, selon Sports du ciel Italie.

Le défenseur central de 31 ans a déjà accepté des conditions personnelles, le transfert devant être finalisé dès mercredi. L’international sénégalais, en fin de contrat en 2023, est considéré par l’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel comme le parfait remplaçant de Antonio Rüdigerqui a depuis rejoint le Real Madrid.

Koulibaly n’est pas le seul défenseur lié à Chelsea, les négociations se poursuivant à Manchester City pour le retour de Nathan Aké jusqu’au pont de Stamford. Des sources ont précédemment déclaré à ESPN qu’Ake était prêt à retourner dans le club où il a gravi les échelons après avoir rejoint le club à l’âge de 15 ans de Feyenoord. Une source a suggéré que City recherchait environ 50 millions de livres sterling pour le transfert d’Ake.

Entre-temps, Rahim Sterling est également sur le point de s’envoler pour Los Angeles et d’être dévoilé comme la dernière signature des Blues après un examen médical terminé à Londres, rapporte le Mirror. Le joueur de 27 ans devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers lors de leur tournée de pré-saison aux États-Unis mercredi.

La livre sterling devrait se déplacer pour un chiffre de l’ordre de 45 millions de livres sterling plus les add-ons. Des sources ont déclaré à ESPN que les salaires de Sterling dépasseraient ceux de N’Golo Kantéle meilleur revenu du club avec 290 000 £ par semaine.

Kalidou Koulibaly pourrait être en route pour Chelsea. Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Renato Sanches est convaincu qu’il obtiendra un transfert au Paris Saint-Germain cet été, selon Sky Sports Allemagne. Le joueur de 24 ans est lié à l’AC Milan depuis des mois après avoir refusé de prolonger son contrat expirant en 2023 avec Lille, mais l’international portugais souhaite plutôt rejoindre les champions de Ligue 1 cet été.

– Idrissa Gueye prévoit de voir son contrat avec le PSG malgré les avances de Galatasaray, selon L’Équipe. Le joueur de 32 ans est considéré comme une priorité pour la partie turque de ce mercato. Cependant, le milieu de terrain serait à l’aise de rester à Paris, gagnant 500 000 € par mois, jusqu’à l’expiration de son contrat en juin 2023.

– Le Bayern Munich n’est plus intéressé à signer Harry Kane cet été, selon Sky Sports Allemagne. Bien que les champions de Bundesliga envisageaient la star de Tottenham Hotspur, âgée de 28 ans, comme un remplaçant possible pour le départ Robert Lewandowski, ils ne poursuivent pas de mouvement dans cette fenêtre de transfert. Cela pourrait changer l’année prochaine, mais il n’y a pas de discussions pour un futur déménagement. Lewandowski est depuis longtemps lié à un déménagement à Barcelone.

– Memphis Depay est sur le point de snober un déménagement à Tottenham et de rester à Barcelone, rapporte sport. L’équipe catalane veut 17 millions de livres sterling pour l’attaquant néerlandais de 28 ans, qui a marqué 12 fois depuis qu’il a rejoint Barcelone sur un transfert gratuit l’été dernier. Malgré les arrivées attendues de Lewandowski et Raphinha, l’attaquant voudrait rester et jouer régulièrement dans l’équipe de Xavi Hernandez. Les Spurs comptent déjà avec Kane, Son Heung Min, Dejan Kulusevski, Lucas Moura et nouvelle signature Richarlison comme options d’attaque.

– La Azzuri la refonte du côté du Toronto FC se poursuit, avec Fabrice Romano rapportant que l’ancien homme de la Juventus Federico Bernardeschi. L’équipe de la Major League Soccer a déjà signé un duo italien Lorenzo Insigné et Domenico Criscito cet été, avec Bernardeschi qui devrait reprendre la place de joueur désigné après la sortie de mardi de Carlos Salcedo.