La refonte d’AU Access suscite la frustration des étudiants

AUBURN, Alabama (EETV) – L’Université d’Auburn a mis en œuvre mercredi les modifications apportées à sa page Web AU Access et a reçu des commentaires négatifs des étudiants.

Le portail central permettant aux étudiants d’accéder aux horaires de cours, aux notes, à l’aide financière, aux billets de football et à d’autres services essentiels a été accueilli avec un mélange de confusion et de frustration de la part des étudiants.

L’objectif de l’université était de moderniser l’interface utilisateur et d’améliorer les fonctionnalités. Cependant, les changements ont compliqué la réalisation des tâches de routine pour de nombreux étudiants.

L’une des principales plaintes concerne la réorganisation des fonctionnalités clés. Auparavant, des sections importantes comme les horaires de cours et les soldes des comptes étaient facilement accessibles depuis la page d’accueil. Les étudiants déclarent devoir cliquer sur plusieurs pages pour accéder aux mêmes informations.

« Avant, je pouvais consulter mes e-mails ou payer ma facture électronique en quelques clics, mais maintenant, je cherche constamment où se trouvent les choses », a déclaré MK Monahan, étudiant de première année. « C’est frustrant, surtout parce que je viens d’apprendre à naviguer dans l’ancien AU Access. »

Bien que le nouveau AU Access présente une esthétique plus moderne, les étudiants affirment que la fonctionnalité a été sacrifiée au profit de l’apparence.

« C’est frustrant que l’université ait apporté ces changements au milieu du semestre. Ils auraient dû le faire pendant l’été pour que nous ayons le temps de nous adapter. À quoi sert un beau design si les étudiants ne peuvent pas l’utiliser facilement ? », a déclaré Emma Norus, étudiante en dernière année.

En réponse aux commentaires, le département informatique de l’Université d’Auburn a reconnu les préoccupations.

Dans un fil de discussion par courrier électronique de « This Week at Auburn », le nouveau portail d’accès AU a instructions liées pour les utilisateurs afin d’assurer une transition en douceur. Le Bureau des technologies de l’information a fourni des références étape par étape avec des descriptions détaillées et des images de support tout en apprenant à naviguer dans le nouveau système.

Que ces changements encouragent les utilisateurs à personnaliser leur plateforme académique ou les laissent perplexes, l’université s’est engagée à fournir un soutien et des ressources pour aider les étudiants à faire la transition. En attendant, les étudiants sont encouragés à contacter le service d’assistance informatique en cas de problème.