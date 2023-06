Manchester City est à un match de la grandeur, il est donc curieux que le manager qui les a amenés à ce point soit également considéré par beaucoup comme un obstacle potentiel à la ligne d’arrivée.

Tel est le récit qui s’est construit autour de Pep Guardiola qui a trop réfléchi à sa tactique dans les grands matchs. Manchester City se dirige vers la finale de la Ligue des champions après avoir déjà remporté un doublé national mais, dans cette compétition, eux – et leur manager – ont des bagages.

Une grande partie vient de leur dernière apparition en finale. City était de grands favoris pour battre Chelsea en 2021, tout comme ils le sont contre l’Inter Milan maintenant, mais a plutôt subi une défaite qui s’est sentie auto-infligée alors que Guardiola a choisi de commencer sans milieu de terrain naturel.

Ce n’était que le dernier d’une longue série de changements tactiques surprenants de Guardiola sur la scène européenne et a alimenté une réputation de surélaboration qui l’amuse et le frustre à la fois. « J’adore trop réfléchir et créer des tactiques stupides », a-t-il déclaré sarcastiquement l’année dernière.

Les accusations de réflexion excessive ont en fait commencé pendant son mandat à la tête du Bayern Munich, où il a commencé à mélanger les choses plus facilement, ayant rarement dévié de sa formation préférée 4-3-3 à Barcelone, remportant deux ligues de champions en quatre ans.

La flexibilité tactique accrue a aidé le Bayern à dominer au niveau national, mais cela a fini par être considéré comme un défaut en Europe, à partir de sa première saison, lorsqu’il a choisi de jouer quatre attaquants, plutôt que trois, pour le match à domicile de leur demi-finale contre le Real. Madrid.

La décision a eu des conséquences désastreuses, le Bayern, battu seulement 1-0 au match aller, subissant une défaite 4-0 à l’Allianz Arena et Guardiola décrivant sa décision de passer à une formation 4-2-4, ayant résisté à tout. saison, comme « un ****-up complet ».

Malgré cela, Guardiola a changé son système au même moment de la même compétition la saison suivante, déployant un arrière trois pour tenter de contrecarrer les trois premiers de Barcelone de Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez au Camp Nou, pour revenir à un quatre en milieu de partie après une période d’ouverture chaotique.

Il convient de noter les trois buts de Barcelone ce soir-là après il avait abandonné ses trois arrières, mais le Bayern a eu la chance de ne pas prendre de retard plus tôt et, finalement, cela ressemblait à un autre faux pas.

On pourrait en dire autant de la décision d’abandonner Thomas Muller afin d’intégrer un milieu de terrain supplémentaire pour le match aller de leur prochaine demi-finale, contre l’Atletico Madrid, un an plus tard.

Muller avait été excellent cette saison-là, marquant 31 buts en 44 apparitions dans toutes les compétitions, mais il a été sacrifié pour Thiago Alcantara et n’est apparu sur le banc qu’à la 70e minute, sa menace a raté alors que le Bayern a perdu 1-0. .

Les critiques de Guardiola n’ont pas tardé à se jeter sur ces erreurs tactiques perçues et, avec le récit excessif établi, ils ont trouvé plus d’opportunités après son déménagement à Manchester City.

En effet, avant la défaite finale de 2021 contre Chelsea de Thomas Tuchel, il y a eu des sorties antérieures contre Monaco, Liverpool, Tottenham et Lyon, qui ont toutes laissé les projecteurs sur les décisions de Guardiola.

Contre Liverpool en 2018, il a demandé à Aymeric Laporte de jouer un rôle d’arrière gauche inconnu, seulement pour que Mohamed Salah se déchaîne, tout en utilisant Ilkay Gundogan à droite à la place de Raheem Sterling. Contre Tottenham un an plus tard, il y a eu la décision controversée d’omettre Kevin De Bruyne pour le match aller, qu’ils ont perdu 1-0.

Puis, dans un indice sur ce qui allait arriver en finale en 2021, Guardiola a choisi d’utiliser Gundogan, plutôt que Fernandinho, comme son milieu de terrain titulaire au match retour, City manquant de son contrôle habituel alors qu’ils s’écrasaient sur des buts à l’extérieur suite à un folle victoire 4-3.

Sans doute le plus accablant de tous, il y a eu la défaite en quart de finale contre Lyon en 2020, jouée comme une égalité à une jambe dans un lieu neutre, pour laquelle Guardiola a nommé une équipe inhabituellement négative, comprenant cinq défenseurs et laissant de côté trois de ses plus créatifs. les joueurs de David Silva, Bernardo Silva et Riyad Mahrez, alors que City est tombé sur une défaite 3-1.

Pourquoi la réflexion excessive de Pep peut dérouter les joueurs Mark Bowden, un consultant en performance mentale qui travaille avec des footballeurs de Premier League, explique pourquoi le bricolage tactique de Pep Guardiola peut avoir un impact négatif sur ses joueurs. « Pep devrait être déconseillé de changer les choses de manière si significative », dit-il Sports du ciel. « Il a voulu que ses joueurs exécutent ces nouvelles tactiques comme les anciennes, mais le cerveau ne fonctionne pas comme ça. « La partie automatique de notre cerveau peut traiter plus de deux millions d’informations à la fois. C’est rapide, c’est efficace et vous n’avez même pas vraiment besoin d’y penser. « Les joueurs de City s’entraînent, s’entraînent et s’entraînent encore. Leur style est conditionné et instinctif – ils n’ont pas besoin de penser à ce que Pep veut qu’ils fassent. «Mais dans un rôle inconnu, cela est enlevé. Vous ne pouvez pas utiliser cette partie automatique de votre cerveau de la même manière et passer à la place à la partie consciente du cerveau – qui ne peut traiter qu’environ 20 informations simultanément. « Non seulement il est plus lent et moins efficace, mais il consomme également plus d’énergie. Cela l’empêche de jouer dans les mêmes limites de cette capacité conditionnée.

Tout cela s’ajoute pour que la Ligue des champions ressemble à un angle mort pour Guardiola, mais le récit ne reconnaît pas les nombreuses occasions où ses ajustements et ajustements ont porté leurs fruits.

En effet, la capacité de Guardiola à affecter son équipe, souvent par le biais de décisions tactiques audacieuses, est une grande partie de ce qui fait de lui un manager si spécial et il y en a eu de nombreuses preuves récemment.

Considérez la manière dont, cette saison, la décision complètement inattendue de laisser Joao Cancelo partir en janvier et d’ajuster radicalement le profil de la défense de City a facilité leur marche ultérieure vers la gloire de la Premier League et de la FA Cup.

Considérez comment, lors de chacune des rencontres cruciales de City en Premier League avec Arsenal, il a complètement remanié leur style de jeu, allant directement pour infliger un maximum de dégâts, et même en utilisant Manuel Akanji à l’arrière gauche pour réussir à annuler Bukayo Saka.

City n’avait en moyenne que 44% de possession lors de ces matchs contre Arsenal et le chiffre était similaire sur les deux manches de leur quart de finale de la Ligue des champions avec le Bayern Munich, au cours duquel ils ont de nouveau absorbé la pression et capitalisé sur les transitions afin de frapper leur adversaire à la vitesse. .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Guardiola a reçu son prix LMA Manager of the Year par Sir Alex Ferguson qui a plaisanté en disant qu’il se sentait « douloureux » de remettre le trophée au patron de Man City.



Cette victoire globale de 4-1 sur le Bayern a fourni un élément de catharsis pour Guardiola étant donné que c’était Tuchel, son vainqueur en 2021, dans la pirogue opposée, et on peut en dire autant de la façon dont City a ensuite envoyé avec insistance le Real Madrid, l’équipe qui les a frappés. sorti l’an dernier, gagnant 4-0 à l’Etihad après un match nul 1-1 en Espagne.

Guardiola continue d’innover, bien sûr, avec John Stones jouant efficacement en tant que milieu de terrain central, plutôt qu’en tant qu’arrière droit hybride, lors de la victoire finale de la FA Cup contre Manchester United le week-end dernier. Mais on a aussi le sentiment que son équipe est beaucoup plus stable que les années précédentes en termes de personnel.

Lors des deux matches contre le Bayern Munich et le Real Madrid, il a utilisé les mêmes alignements au match aller et au match retour, le seul changement voyant Kyle Walker remplacer Nathan Ake pour la demi-finale.

Erling Haaland a fourni un point focal là où auparavant il y avait de la flexibilité, tandis que Jack Grealish, Gundogan, De Bruyne et Silva sont clairement favorisés pour le soutenir dans les plus grands matchs.

Peut-être que c’est l’année où tout se passe exactement comme prévu. Guardiola a déjà dirigé Manchester City aux deux tiers du chemin vers un triplé historique. Cette fois, la possibilité de dommages auto-infligés à la ligne d’arrivée semble plus mince que jamais.