La référence d’un journaliste russe aux troupes russes provoque la fureur et l’introspection

Le déclenchement de la guerre en Ukraine a laissé aux journalistes de la chaîne de télévision indépendante la plus importante de Russie un choix difficile : risquer d’être arrêtés en raison d’une nouvelle interdiction gouvernementale de leur travail, cesser de faire des reportages ou quitter le pays.

Ainsi, les journalistes de la chaîne TV Rain ont rejoint des centaines de pairs russes en exil. Finalement, ils se sont installés dans la Lettonie voisine, où ils ont continué à contrer la propagande du Kremlin et à dénoncer son agression à des millions de téléspectateurs chez eux.

Maintenant, cependant, l’appel non scénarisé d’un correspondant à fournir une aide non spécifiée aux soldats russes a englouti TV Rain dans peut-être la plus grande crise de ses 12 années d’histoire mouvementée, avec des commentateurs lettons et ukrainiens accusant la station de soutenir l’effort de guerre de la Russie. Le journaliste a perdu son emploi, le Letton le régulateur des médias a révoqué la licence de diffusion de la chaîne et une agence de sécurité locale a commencé à enquêter sur la station soupçonnée d’aider un État sanctionné.

La controverse révèle comment les exilés politiques russes ont du mal à trouver un rôle dans le conflit déclenché par leur nation, en particulier dans les États d’Europe de l’Est comme la Lettonie, qui étaient autrefois contrôlés par Moscou. Dans ces pays, le soutien à l’Ukraine est en partie motivé par la crainte d’une agression russe et la suspicion de leurs propres minorités ethniques russes, et se déroule dans un contexte historique de difficultés endurées sous l’Union soviétique.