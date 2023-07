Le nouveau « Speak Now (Taylor’s Version) » de Taylor Swift a ramené son hit préféré des fans « Dear John » et a refait surface sa prétendue romance avec le musicien John Mayer.

Swift a réenregistré son album de 2010 à l’âge de 32 ans et a revisité certaines des émotions qu’elle ressentait à l’époque. Le ré-enregistrement très attendu est sorti le 7 juillet et les fans bourdonnent de son lien romantique avec le crooner « Gravity », qui serait son inspiration pour le cinquième morceau de l’album.

Mayer et Swift n’ont jamais confirmé publiquement leur romance, mais les deux se sont produits ensemble une poignée de fois en 2009 après avoir collaboré sur la chanson de Mayer « Half of my Heart ». La collaboration est née après que Mayer a tweeté qu’il voulait travailler avec Swift.

Mayer a eu une idée pour la chanson « intitulée » Half of My Heart « », en disant: » Je veux la chanter avec Taylor Swift « .

Il a ajouté: « Elle ferait un tueur [Stevie] ‘Nicks’ contrairement à mon [Tom] ‘Petty’ d’une chanson. » À l’époque, Swift avait 19 ans et Mayer 32 ans.

Après la fin de la rumeur de relation, chaque musicien a sorti une chanson de rupture que beaucoup croyaient être à propos de la romance. Swift a sorti « Dear John » sur « Speak Now » en 2010 tandis que Mayer a sorti « Paper Doll ». Les fans ont choisi les paroles de la chanson « Dear John » qui faisaient apparemment référence à la romance, notamment : « Ne pensez-vous pas que dix-neuf ans, c’est trop jeune / Pour être joué par vos jeux sombres et tordus / Quand je t’aimais tellement? »

Swift n’a jamais confirmé que la chanson parle de Mayer, mais elle a dit au magazine People à un moment donné : « Souvent, lorsque les relations des gens se terminent, ils écrivent un e-mail à cette personne et disent tout ce qu’ils auraient aimé dire. Beaucoup de fois ils ne poussent pas envoyer. «

« Le mettre sur l’album, c’était pousser l’envoi. »

Pendant ce temps, Mayer a parlé de la chanson et a affirmé que la sortie l’avait « humilié ».

« Je suis assez doué pour assumer la responsabilité maintenant, et je n’ai jamais rien fait pour mériter ça », a déclaré Mayer à Rolling Stone en 2012, en supposant que la chanson parlait de lui. « C’était une chose vraiment moche à faire pour elle. »

« Je n’ai jamais reçu d’e-mail. Je n’ai jamais reçu d’appel téléphonique », a-t-il déclaré. « J’ai été vraiment pris au dépourvu, et ça m’a vraiment humilié à un moment où j’avais déjà été déguisé. Je veux dire, comment vous sentiriez-vous si, au plus bas que vous ayez jamais été, quelqu’un vous donnait un coup de pied encore plus bas ? «

Il a également qualifié la chanson du lauréat de 12 Grammy Awards d ‘«écriture de chansons bon marché».

« Je sais qu’elle est la plus grande chose au monde, et je n’essaie pas de couler le navire de qui que ce soit, mais je pense que c’est abuser de votre talent que de vous frotter les mains et de dire : « Attendez qu’il en ait plein ! » C’est des taureaux—. »

Swift a récemment joué « Dear John » en direct pour la première fois depuis plus d’une décennie alors qu’elle l’utilisait pendant la partie surprise de sa set list pour « The Eras Tour ». Swift n’avait pas chanté la chanson en direct depuis la fin de la tournée « Speak Now » en 2012.

Avant que Swift ne chante « Dear John », elle avait une note pour ses fans.

« Je peux me tenir sur cette scène tous les soirs de cette tournée et regarder certaines des plus belles choses se produire, je vous regarde les gars vous faire des amis », a commencé Swift. « Je vous regarde vous lier. Je vous regarde vous donner des bracelets d’amitié. »

« J’espérais vous demander qu’à l’approche de la sortie de cet album, j’aimerais que cette gentillesse et cette douceur s’étendent à nos activités sur Internet », a déclaré le chanteur. « Je sors cet album parce que je veux posséder ma musique, et je crois que tout artiste qui a le désir de posséder sa musique devrait pouvoir le faire, c’est pourquoi je sors cet album. »

« J’ai 33 ans. Je me fiche de tout ce qui m’est arrivé quand j’avais 19 ans, à part les chansons que j’ai écrites et les souvenirs que nous avons créés ensemble », a-t-elle poursuivi. « Je ne sors pas cet album pour que tu puisses y aller et je devrais ressentir le besoin de me défendre sur Internet contre quelqu’un dont tu penses que j’aurais pu écrire une chanson il y a environ 14 milliards d’années. »

« Dear John » a été inclus en tant que piste cinq sur l’album « Speak Now » de Swift. La pop star est involontairement tombée dans une tendance à laisser tomber sa chanson la plus vulnérable et la plus cathartique à la cinquième place de ses listes de chansons et « Dear John » n’a pas fait exception.

« Je ne savais pas que je faisais ça, mais comme je faisais des albums, je suppose que je mettais juste en quelque sorte une chanson très vulnérable, personnelle, honnête et émotionnelle en piste cinq », a déclaré Swift lors d’un Instagram Live. « Donc, parce que vous avez remarqué cela, j’ai en quelque sorte commencé à mettre les chansons qui étaient vraiment honnêtes, émotionnelles, vulnérables et personnelles en piste cinq. »

Le cinquième morceau de Swift est un « ajout bienvenu » et « une sortie importante » sur chaque album, selon l’expert en culture pop Rob Weiner.

« La sortie de Taylor Swift, Track 5, est un ajout bienvenu à son catalogue d’excellente musique et est une sortie importante. »

« La façon dont un artiste crée des motifs à travers sa musique avec des paroles et du rythme le connecte à un public qui écoute ce que l’artiste essaie de faire passer », a déclaré Weiner, qui travaille comme bibliothécaire de la culture pop à la Texas Tech University, à Fox News Digital. « La capacité de Swift à écrire sa propre musique et à être un modèle et une artiste forte signifie quelque chose pour ses fans. Il y a une bonne raison pour laquelle elle vend des stades. Les fans ont l’impression que Swift leur parle. En se rendant vulnérable à travers elle chansons, en particulier la piste #5, Swift est honnête sur les expériences de la vie. »

« Les fans se rapportent à cela, et les chansons se connectent à eux à un niveau plus profond que le type de chanson pop typique » amusez-vous « . Bien sûr, Swift peut chanter des chansons pop amusantes, mais elle veut que ses fans approfondissent et comprennent qui elle est et se connecter avec eux sur le plan émotionnel », a-t-il ajouté. « Les artistes honnêtes créent souvent de la musique qui aide à combler le fossé entre le public et l’artiste. Pour ses fans, Swift est plus qu’un simple artiste, mais quelqu’un avec qui ils peuvent s’identifier et qui traverse des épreuves et des tribulations comme n’importe qui. »

Parmi les autres chansons que Swift a publiées en cinquième piste, citons « All Too Well », « All You Had To Do Was Stay », « Delicate », « The Archer », « My Tears Ricochet », « Tolerate It » et « You’ re tout seul, gamin. »

