Juste à temps pour Halloween, Elisa Fiorillo a reçu une friandise.

C’est le nouvel album de Prince. Et elle est dessus.

“Je suis juste heureux qu’ils rééditent beaucoup de ses vieux trucs, remixent et sortent de la musique spéciale de ses coffres”, dit Fiorillo. “J’ai entendu dire qu’il y avait quelques choses là-dessus que les gens n’avaient jamais entendues, moi y compris, donc c’est agréable à entendre.”

Fiorillo parle de la réédition de « Diamonds and Pearls Super Deluxe Edition », sortie ce week-end. La sortie de 1991 était le 13e album studio de Prince et le premier qu’il avait enregistré avec New Power Generation. La version étendue a été enregistrée dans un son riche Dolby Atos et comprend 437 titres inédits, dont plus de deux heures de performances live.

Fiorillo était un chanteur invité sur l’album, sur « Walk Don’t Walk » et « Daddy Pop » avec la chanteuse d’accompagnement de NPG Rosie Gaines.

“Ce sont ceux que je connais”, déclare Fiorillo, qui samedi après-midi n’avait pas entendu la nouvelle version. “S’il y aura d’autres surprises, je n’en ai aucune idée.”

Une invitation le 4 juillet

Prince avait convoqué Fiorillo au Royaume-Uni le 4 juillet 1990, lors de sa tournée « Nude ». Il avait prévu d’enregistrer « Diamonds and Pearls » lors de ce voyage particulier, et elle a enregistré les deux chansons sur lesquelles elle apparaît.

Fiorillo a rencontré Prince lors d’un spectacle au stade The Park à Cork, en Irlande, où elle était dans les coulisses aux côtés de The Edge of U2. Le trajet de l’aéroport au lieu lui-même était un spectacle.

“J’étais dans la voiture avec Prince, et les paparazzi essayaient de secouer la voiture et ils criaient : ‘C’est Kim Basinger ?'”, se souvient Fiorillo. “J’avais des cheveux très semblables à ceux d’elle à l’époque.” Basinger venait de jouer Vicki Vale dans « Batman », sorti en même temps que la tournée « Nude ».

Fiorillo a rencontré et travaillé avec Prince environ quatre ans après avoir remporté le concours de talents « Star Search » en 1985. Elle avait signé avec Chrysalis Records, en partenariat avec le musicien et producteur électro-funk John « Jellybean » Benitez sur le tube dance « Who Trouvé qui ».

À l’époque, Fiorillo enregistrait au Prince’s Paisley Park avec le producteur David Z, qui avait travaillé avec The Jets, Sinead O’Connor et Fine Young Cannibals. Prince est arrivé après une séance d’enregistrement d’une chanson intitulée « Purpose In My Life ». Il a écouté le morceau, et Fiorillo si c’était sa voix.

Fiorillo a dit que oui. Prince lui a ensuite demandé sur place d’enregistrer ce qui allait devenir la version étendue de « Partyman » sur la bande originale de « Batman » – sa voix était essentiellement lourde et difficile à respirer.

«Je n’ai pas vraiment chanté», dit-elle, «mais il a aimé ça.»

Réunion à Vegas

Ce fut le début d’une longue relation artistique et personnelle entre l’artiste et son protégé. Environ 15 ans après avoir chanté sur « Diamonds and Pearls », Fiorillo en avait presque fini avec le show business. Mais elle a enregistré un clip YouTube avec un trio de jazz, au moment même où Prince commençait sa résidence « 3121 » au Rio en 2006.

Prince a filmé le clip, puis a rencontré Fiorillo, qui travaillait comme agent immobilier à Las Vegas et faisait du bénévolat à l’école maternelle de sa fille.

Lors d’un appel téléphonique qui a relancé sa carrière d’interprète, Prince a invité Fiorillo à rejoindre New Power Generation, en tournée et en studio. Avec Shelby J. et Liv Warfield, Fiorillo était membre du NPG de 2009 à 2014.

Son dernier spectacle avec NPG a eu lieu aux Ebony Awards au Superdome de la Nouvelle-Orléans le 5 juillet 2014. Mais Fiorillo a maintenu son amitié de longue date avec Prince jusqu’à sa mort le 21 avril 2016, à l’âge de 57 ans.

Prince avait encouragé Fiorillo à reprendre sa carrière de chanteuse, notamment dans des big bands. Elle est apparue à Las Vegas ces dernières années, au Myron’s au Smith Center, au Stirling Club, à l’Industrial Events Center et à l’Italian American Club. Elle est inscrite à l’IAC pour le réveillon du Nouvel An et enregistre un album intitulé « The Elorza Effect », co-écrit par son talentueux mari, Carlos Elorza.

Un terrain de jeu violet

Fiorillo redonne également à la Nevada School of the Arts, où elle est coach vocale. Elle dit que le projet qui lui tient le plus à cœur est le programme musical Purple Playground, inspiré de Prince. Fiorillo a enseigné dans le camp musical pour les enfants âgés de 13 à 18 ans au cours des trois dernières années à Minneapolis.

“Il s’agit d’apporter l’écriture de chansons et la créativité aux enfants, en particulier à ceux qui n’ont peut-être pas la possibilité de payer des cours ou de participer au processus créatif”, explique le grand chanteur. « De nombreux musiciens de la ville peuvent servir de mentors et enseigner ce que Prince nous a appris. Je pense qu’il serait très heureux de cet héritage.

