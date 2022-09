La réédition de Jalsa de Pawan Kalyan bat le record Pokiri de Mahesh Babu; les fans prévoient un geste spécial pour l’anniversaire de Power Star

Étoile de puissance Pawan Kalian fête son anniversaire demain, 2 septembre. Et à l’occasion de son anniversaire, Jalsa, son film à succès de 2008, est ressorti en salles aujourd’hui. Jalsa a été l’un des films les plus célèbres de Pawan Kalyan et ses fans étaient très heureux de revoir l’un des films les plus appréciés de Power Star dans les salles de cinéma. Il y a quelques semaines à peine, Mahesh Baboule film le plus célèbre, Pokiri était ressorti en salles. Bien que pour les deux films, il y ait eu des projections limitées, les fans ont été très heureux de la même chose. Et maintenant, le dernier buzz est que Jalsa de Pawan Kalyan a dépassé le record de Pokiri.

Jalsa de Pawan Kalyan bat Pokiri de Mahesh Babu

Jalsa de Pawan Kalyan a également joué Ileana D’Cruz, Prakash Raj et Mukesh Rishi pour n’en nommer que quelques-uns. Le film a été réédité avec environ plus de 500 émissions. Et devinez quoi, chacun d’eux est un spectacle à guichets fermés. Le nombre d’émissions spéciales est le double des émissions de Pokiri de Mahesh Babu. Ce n’est pas ça, selon les rapports, les émissions américaines de Jalsa ont déjà récolté 28 067 $ grâce à la réservation à l’avance des billets. Environ 2298 billets ont été vendus à partir de 25 lieux différents et 50 spectacles différents. Il est à noter que le chiffre des réservations sans rendez-vous doit encore être ajouté à l’activité susmentionnée.

Qu’est-ce que Jalsa ?

Jalsa est un film d’action comique réalisé par Trivikram Srinivas. Le film a été produit par Allu Aravind sous la bannière de Geetha Arts. Outre Ileana, Prakash Raj et Mukesh Rishi, Jalsa met également en vedette Parvati Melton et Kamalinee Mukerji pour n’en nommer que quelques-uns. La réédition a été remasterisée avec un meilleur impact visuel et sonore. Les fans sont devenus gaga et ont partagé des photos et des vidéos de l’intérieur des théâtres. La manie est incroyable.

Sur le front du travail, Pawan Kalyan a ensuite Hari Hara Veera Mallu dans le pipeline. On dit que c’est un film d’aventure d’époque réalisé par Krish Jagalarmudi. Le film se concentre sur la vie du hors-la-loi Veera Mallu et met également en vedette Nidhhi Agerwal, Arjun Rampal et Nargis Fakhri.