La réédition 3D rapporte 2 millions de dollars

Peu de films pourraient être réédité en salles après 30 ans et ils font toujours une brèche au box-office, mais peu de films le sont parc jurassique. Le week-end dernier, Universal Studios a célébré le 30e anniversaire du classique de Steven Spielberg en réédition en 3D sur plus de 1 200 écrans. Et même s’il n’a pas vraiment rivalisé avec les mastodontes actuels du box-office tels que Barbieça a rapporté 1,7 million de dollars, ce qui était suffisant pour le numéro 13 au classement général.

Chris Pratt et Bryce Dallas Howard Nerd parlent du retour des héros de Jurassic Park

Cela signifie Parc jurassique, un film sorti en 1993, dépassé Le son de la liberté Cette fin de semaine. C’est démesuré Le dernier voyage de Déméter Cette fin de semaine. Il a également dépassé La Petite Sirène, Indiana Jones et le cadran du destin, Elemental, et plein d’autres. Oui, la plupart d’entre eux sont sortis depuis des semaines, voire des mois, mais aucun d’entre eux n’est sorti depuis des années et seuls quelques-uns d’entre eux peuvent être regardés à la maison. (jurassique a également bondi de 15% de samedi à dimanche grâce à la Journée Nationale du Cinéma.)

Bien entendu, depuis sa sortie en 1993, le parc jurassique films sont depuis longtemps des poids lourds du box-office. L’original fut, pendant un certain temps, l’un des films les plus rentables de tous les temps. Sa suite, Le monde perduavait- à l’époque- le meilleur week-end d’ouverture de l’histoire. Et bien qu’il y ait eu un trébuchement avec Parc Jurassique III (même si la plupart des studios tueraient pour un week-end d’ouverture de 50 millions de dollars, soit 400 millions de dollars au total) trébucher), 2015 Monde jurassique a ramené la série à ses sommets d’origine, battant toutes sortes de records pour se hisser dans le top 10 actuel de tous temps.

Il faut penser que, même en se basant uniquement sur le récent succès de parc jurassique et Coraline, les cinémas en première diffusion pourraient commencer à approfondir leurs recherches sur les projections de répertoire. Surtout dans les prochains mois, lorsque les effets des grèves des écrivains et des acteurs commenceront à se faire pleinement sentir. Quand un film comme parc jurassique peut gagner près de 2 millions de dollars en trois jours, il faut regarder les décennies d’autres classiques qui peuvent tenter la même chose.

