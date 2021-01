Le Dr Rob Lamb de Star Refrigeration donnera des conseils sur les derniers développements affectant la réduction progressive des frigorigènes HFC à fort potentiel de réchauffement planétaire (GWP)

LONDRES, 16 janvier 2021 / PRNewswire-PRWeb / – Directeur des ventes et du marketing du groupe Star Refrigeration, Dr Rob Lamb, montera sur scène lors de la Semaine de la conformité de la Fédération de la chaîne du froid pour faire la lumière sur l’impact que la réduction progressive du gaz F aura sur les industries du stockage et de la distribution à température contrôlée et de la fabrication alimentaire, alors que le Royaume-Uni reste aligné sur l’UE F -réglementation gaz et normes de sécurité européennes, post Brexit.

Du mardi 26 au mercredi 27 janvier 2021, l’événement, qui devrait se concentrer sur les défis de la santé et de la sécurité, de la législation et de la sécurité alimentaire dans la chaîne du froid, offrira aux participants l’occasion d’entendre des conférenciers en direct de Food Storage and Distribution, BRCGS, British Standard Institution (BSI ), Goldfreeze et Star Refrigeration, entre autres.

La conférence de la Semaine de la conformité comprendra des discussions en temps réel sur les domaines prioritaires pour le secteur après le Brexit, les dernières mises à jour de la réglementation sur les gaz F, l’augmentation des EPI dirigée par Covid-19, les réglementations sur l’alimentation et la sécurité et la nouvelle ISO pour distribution à température contrôlée, ainsi que des sessions de questions / réponses.

S’appuyant sur la vaste expérience de Star Refrigeration pour aider les clients à passer des réfrigérants nocifs pour l’environnement à des alternatives à faible potentiel de réchauffement planétaire (GWP), le Dr Lamb fournira un aperçu approfondi des implications des derniers objectifs de la réglementation sur les gaz F, y compris la réduction progressive. de réfrigérants largement utilisés tels que R134a, R410A, R407C, R407F, R448A et R449A. Il approfondira ce que cela signifie pour les opérateurs de la chaîne du froid qui cherchent à entretenir les équipements de refroidissement existants ou à investir dans de nouveaux systèmes de réfrigération, et offrira des conseils sur la planification future en mettant en œuvre des alternatives naturelles durables telles que le CO2 et l’ammoniac.

Alors que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne, la plupart des exigences de la réglementation de l’UE ont été transférées dans le droit britannique et le gouvernement est prêt à veiller à ce que toute augmentation de l’ambition de la réglementation européenne soit égalée ou dépassée par le Royaume-Uni.

Le Dr Lamb a dit: « 1er janvier 2021 a vu la prochaine étape importante de réduction dans le calendrier de réduction progressive, réduisant de 63% à 45% de la référence de 2015 pour le réfrigérant équivalent CO2 disponible à la vente. Il s’agit d’une réduction significative qui exercera sans aucun doute une forte pression sur les utilisateurs finaux pour qu’ils passent à des fluides frigorigènes à faible PRG, car le nouveau PRG moyen des nouveaux systèmes est inférieur à 1 000 ».

<< Très probablement, les prix du gaz existants augmenteront dans les mois et les années à venir, ce qui rendra l'entretien plus coûteux et les gaz plus difficiles à trouver. Cela met davantage l'accent sur la garantie de l'étanchéité des systèmes existants jusqu'à ce qu'une stratégie de sortie puisse être mise en œuvre pour passer à une baisse du PRG alternatives ".

Au fur et à mesure que la réduction progressive des gaz fluorés se poursuit, de nouvelles restrictions sur les seuils d’équivalent CO2 du réfrigérant doivent être imposées et les sociétés de stockage à température contrôlée sont invitées à s’orienter vers des alternatives à PRG plus faible avec un PRG inférieur à 500 et idéalement inférieur à 150 pour les systèmes multicompresseurs. pour se conformer à la réglementation. Ces options de remplacement comprennent les mélanges de HFC et de HFO qui sont actuellement à l’essai. D’un autre côté, ces nouveaux mélanges sont coûteux et inflammables – les prix devraient augmenter pour répondre à la demande de l’industrie.

Le Dr Lamb, a déclaré: « Il est maintenant temps d’examiner des alternatives à faible PRG pour les nouvelles usines ou les usines existantes, pour lesquelles l’élimination du PRG élevé et la réduction de 2018 du PRG ont entraîné une évolution vers des alternatives plus faibles de PRG ‘remplacements.

«À mesure que le GWP moyen diminue, nous passons au-delà d’un point où le fluide de remplacement n’est plus classé dans le groupe 1 (non inflammable) et nous entrons dans la catégorie du groupe 2L des fluides« légèrement inflammables ». Cela pose des défis supplémentaires en termes de détection et de ventilation des gaz, nécessitant un examen détaillé de la conception de l’installation existante pour garantir la conformité aux normes EN378 et DSEAR « .

Star est depuis longtemps un défenseur de l’utilisation de réfrigérants naturels tels que le CO2 et l’ammoniac. Utilisé depuis plus de 100 ans, l’ammoniac reste le réfrigérant le plus efficace connu à ce jour, avec un GWP nul. Il est également peu coûteux et a maintenu une présence constante dans l’industrie pour les applications à moyenne et grande échelle, en particulier avec l’avènement des systèmes de réfrigération à l’ammoniac à faible charge conformes à la directive d’éco-conception.

Avec un GWP de 1, le CO2 fournit également un fluide hautement efficace et sûr, qui peut être utilisé dans une large gamme d’applications de petite à moyenne taille.

La Semaine de la conformité est un événement en ligne gratuit et fournit une plateforme permettant aux participants de partager leurs expériences concernant leurs systèmes de réfrigération et de poser des questions sur les alternatives à faible PRG disponibles.

Pour vous inscrire à la Semaine de la conformité de la Fédération de la chaîne du froid, parrainée par Star Refrigeration, veuillez visiter: https://www.coldchainfederation.org.uk/cold-chain-compliance-week/

