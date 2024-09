La réduction du programme de naloxone entraînera des pertes de vies humaines, affirment les défenseurs de la cause

Par Hannah Wanamaker

Les surdoses dans les rues d’Ottawa sont de plus en plus fréquentes. Mais lorsqu’elles se produisent, des vies sont sauvées grâce à la naloxone, un antagoniste des opioïdes utilisé pour inverser les effets toxiques des drogues.

Le programme de naloxone de l’Ontario a été lancé en 2016, au moment même où l’épidémie d’opioïdes à Ottawa a atteint un nouveau sommet. Selon les données de Santé publique Ottawa, le nombre de visites aux urgences en raison de surdoses d’opioïdes dans la ville a augmenté de façon constante depuis 2009, atteignant un sommet de 250 visites en 2016. En 2017, le nombre de visites aux urgences liées à des surdoses d’opioïdes a grimpé en flèche pour atteindre environ 375.

En 2016, les pharmaciens ont été autorisés à distribuer des trousses financées par l’État lors de formations de groupe dans le cadre du Programme ontarien de naloxone pour les pharmaciens. Désormais, en raison de la nouvelle politique provinciale, ils ne seront autorisés à offrir que des séances de formation individuelles dans les pharmacies.

« La véritable valeur des trousses, pas seulement dans les espaces publics, est de motiver les gens à aider une autre personne », a déclaré Mark Barnes, pharmacien d’Ottawa. « Mon objectif est de motiver les gens à se procurer de la naloxone, mais je ne peux pas leur en donner si elles ne sont pas disposées à se rendre dans une pharmacie et c’est là que je veux que le programme change. »

Barnes et ses collègues pharmaciens partenaires ont ouvert des pharmacies Respect RX dans l’est de l’Ontario, où ils offrent des services pharmaceutiques inclusifs. En tant que directeur de la sensibilisation communautaire et de la prévention des surdoses, il a pu constater de visu comment la formation de groupe peut sauver des vies.

À la mi-février, un jeune homme a demandé une trousse de naloxone lors d’un séminaire sur la prévention des surdoses. Mais en raison des nouvelles lois, Barnes n’a pas pu en fournir une sur place et a demandé à l’utilisateur de s’en procurer une dans une pharmacie. Il a déclaré que le jeune est décédé trois jours plus tard d’une surdose.

« Si je lui avais donné ce kit parce qu’il consommait de la drogue avec ses amis, il serait encore en vie aujourd’hui », a déclaré Barnes. « Sa mort, je crois, est due à ces changements. Cela crée des barrières. »

Après des mois de résistance, le ministère de la Santé de l’Ontario a publié un avis actualisé qui permettra aux pharmaciens de former virtuellement les personnes et de fournir de la naloxone à celles qui ne peuvent physiquement se rendre dans une pharmacie. L’ordonnance entrera en vigueur le 3 septembre.

Une version nasale d'un kit de naloxone est accrochée au mur du Richcraft Hall de l'Université Carleton.

Mais la hausse des coûts a fait que l’Ontario ne peut plus fournir gratuitement des trousses de naloxone. Chaque trousse coûte entre 110 $ et 150 $ et contient deux doses de naloxone. Comme l’inversion est temporaire, les personnes peuvent continuer à faire une surdose alors que la drogue est toujours présente dans leur organisme et il faut souvent plus d’une dose pour la réactiver.

Dillon Brady, responsable de la conduite étudiante et de la réduction des méfaits à l’Université Carleton, a déclaré que cela « ressemble à un recul à un moment où il est important de rendre la naloxone facilement accessible ».

L’université est l’une des nombreuses organisations qui ont participé au programme ontarien de naloxone et qui ont reçu des trousses gratuites du gouvernement. Cela lui a permis d’installer jusqu’à 19 boîtes d’urgence sur le campus et de fournir des trousses au personnel et aux étudiants après avoir suivi une formation de groupe sur la naloxone.

Brady prévoit d’ajouter sept autres boîtes, mais il a déclaré qu’il prévoyait qu’elles seraient difficiles à entretenir.

« À moins que les choses ne changent, nous allons devoir acheter cela à un coût supplémentaire et inattendu pour le budget de l’université à un moment où elle est déjà confrontée à un certain nombre de contraintes financières », a-t-il déclaré.

Selon les défenseurs de la cause, éduquer les gens et lutter contre les préjugés liés à la toxicomanie est l’une des meilleures mesures de prévention des overdoses. Mais Barnes a déclaré qu’il fallait apporter des changements systématiques et à plusieurs niveaux à la manière dont cela est mis en œuvre.

« Il faut d’abord donner aux jeunes les moyens de prendre leurs propres décisions en matière de santé. Nous devons leur dire de ne pas consommer seuls et, s’ils en consomment, d’avoir de la naloxone avec eux. Nous sommes là pour les soutenir lorsqu’ils seront prêts », a-t-il déclaré.

Pour susciter des discussions sur la toxicomanie à l’école primaire, il faut expliquer aux jeunes que les gens consomment des substances lorsqu’ils traversent une période difficile, mais que cela ne fait pas d’eux des mauvaises personnes. À mesure que les jeunes grandissent, Barnes a déclaré qu’ils devraient apprendre qu’il s’agit d’un problème de santé mentale et non d’un défaut de caractère.

« Partout au Canada, près de 70 % des personnes qui font une surdose sont logées et plus de 70 % d’entre elles ont un emploi, a déclaré M. Barnes. Ce n’est pas ce que vous croyez. Ce sont les grands-mères qui font des erreurs avec leurs ordonnances. Ce sont des erreurs de calcul dans les soins palliatifs. Ce sont les enfants qui ont accès aux comprimés. »

