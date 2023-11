La réduction du financement de l’IRS du GOP nuirait aux objectifs de service client

« Durant cette période de déclaration, nous bâtirons sur cette base et continuerons d’élargir les services destinés aux contribuables : par téléphone, en ligne et en personne », a-t-elle déclaré.

L’IRS a également atteint son objectif d’initiative de traitement sans papier, qui permet aux contribuables de télécharger électroniquement et de répondre à tous les avis.

Les arriérés de papier sont un problème pour l’IRS, et l’agence estime que plus de 94 % des contribuables n’auront plus besoin d’envoyer du courrier.

“L’IRS réduira les erreurs et les coûts de stockage”, a déclaré Yellen. “Et nous accélérerons les délais de traitement pour l’ensemble du système.”

D’ici le début de la saison des déclarations, les contribuables pourront déposer numériquement 20 formulaires supplémentaires, y compris certains formulaires commerciaux, a-t-elle déclaré.