La réduction du crédit universel de 20 £ « mettra les gens au travail », suggère le ministre

Le gouvernement de Boris Johnson s’en tiendra aux plans visant à réduire les paiements de crédit universel de 20 £ par semaine cet automne dans le but de remettre plus de personnes au travail, a suggéré le secrétaire au travail et aux retraites.

Therese Coffey a confirmé que l’augmentation accordée aux demandeurs pendant la pandémie de Covid – d’une valeur de 1 000 £ par an pour de nombreuses familles aux abois – serait supprimée fin septembre.

« Une décision collective a été prise au sein du gouvernement pour s’assurer que l’augmentation de 20 £ soit prolongée de six mois, et cela est honoré », a déclaré le ministre aux députés.

Mme Coffey a ajouté: « Mais une décision collective a été prise qu’à mesure que nous voyons l’économie s’ouvrir, nous nous concentrons fortement sur l’obtention d’un emploi et d’un emploi. »

Les députés conservateurs et travaillistes ont tous deux exhorté à repenser la réduction de 5 milliards de livres sterling, tandis que les organisations caritatives ont averti qu’elle frapperait six millions de ménages et pousserait 200 000 enfants supplémentaires en dessous du seuil de pauvreté.

Comparaissant devant les députés de la commission du travail et des retraites mercredi, Mme Coffey a nié les affirmations selon lesquelles le gouvernement ignorait les difficultés financières que la réduction de 20 £ par semaine entraînerait.

« Ce n’est pas en supposant que tout ira bien », a-t-elle déclaré. « Nous ne mettons pas la tête dans le sable … Nous n’essayons pas de prétendre que tout va fonctionner pour chaque individu, mais c’est pourquoi nous investissons dans les gens. »

Elle a déclaré que le gouvernement avait investi 3 milliards de livres sterling dans le programme Restart visant à mettre les demandeurs de crédit universels au chômage pendant 12 à 18 mois, un soutien renforcé pour trouver un emploi.

Malgré le fait près de 40 pour cent des demandeurs de crédit universel occupent déjà une forme d’emploi, le secrétaire au travail et aux retraites a suggéré que la fin de l’augmentation faisait partie des efforts visant à remettre davantage de personnes au travail après le verrouillage.

Mme Coffey a souligné qu’il y avait plus de postes vacants dans le secteur hôtelier britannique qu’avant la pandémie. « Nous pouvons ouvrir et pourvoir ces postes vacants et aider les gens à retrouver un emploi », a-t-elle déclaré à propos du plan du gouvernement visant à lever les restrictions Covid restantes le 19 juillet.

Le ministre a déclaré que certains demandeurs de crédit universel commenceront à voir un « ajustement » de leurs paiements fin septembre, tandis que d’autres verront la réduction de 20 £ par semaine en octobre.

Le député conservateur Nigel Mills a critiqué le gouvernement pour avoir supprimé le soulèvement « indépendamment » du manque de données sur la façon dont cette décision affecterait les demandeurs. « Il semble que ce soit une décision de dates et non de données », a-t-il déclaré.

Therese Coffey à l’audience du comité (Télévision parlementaire)

Plus tôt cette semaine, six anciens secrétaires conservateurs du travail et des retraites ont exhorté le chancelier Rishi Sunak à rendre le soulèvement permanent.

L’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith a averti qu’un échec à maintenir la hausse « nuirait au niveau de vie, à la santé et aux opportunités » pour ceux qui « ont le plus besoin de notre soutien à la sortie de la pandémie ».

Le Trésor a déclaré cette semaine qu’il était « juste » que le soutien financier soit supprimé à mesure que les mesures de Covid sont assouplies.