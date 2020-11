La réduction du budget de l’aide étrangère pourrait-elle nuire aux efforts du Royaume-Uni pour mener le monde face à la crise climatique?

je n ses plans de dépenses annoncés mercredi après-midi, le chancelier Rishi Sunak a réduit le budget de l’aide étrangère de 0,7 à 0,5% du revenu national – une mesure qui a défié à la fois celle de son propre parti. engagement manifeste et les avertissements de cinq anciens premiers ministres britanniques.

L’annonce a suscité la condamnation d’un large éventail de personnalités, dont la ministre des Affaires étrangères, la baronne Liz Sugg, qui a démissionné en signe de protestation. Dans sa lettre au Premier ministre, elle a déclaré: «Réduire l’aide britannique risque de saper vos efforts pour promouvoir une Grande-Bretagne mondiale et diminuera notre pouvoir d’influencer les autres nations pour qu’elles fassent ce qui est juste.»

Ses paroles viennent alors que le Royaume-Uni se prépare pour son sommet sur l’ambition climatique. Il se tiendra le 12 décembre, anniversaire du cinquième anniversaire de la conclusion d’un accord entre les pays pour l’Accord de Paris sur le changement climatique.

Le sommet est un «événement de lancement» visant à inspirer une plus grande ambition sur l’action climatique avant les prochains pourparlers de l’ONU sur le climat, qui seront accueillis par le Royaume-Uni à Glasgow en 2021.

«Avant le sommet Climate Ambition du mois prochain, j’appelle mes collègues dirigeants du G20 à prendre des engagements audacieux et à mettre à profit notre ingéniosité et nos ressources collectives pour vaincre la pandémie et protéger notre planète et notre avenir pour des générations», a déclaré le Premier ministre. dans sa déclaration au sommet du G20 qui s’est tenu le week-end dernier.

Mais la réduction du budget de l’aide étrangère pourrait mettre le gouvernement sur le «pied arrière», déclare Nick Mabey, directeur général et fondateur d’E3G, un groupe de réflexion sur le changement climatique.

“La réduction de l’aide met la diplomatie climatique britannique à l’arrière-plan alors que le Premier ministre prépare le sommet de lancement de la Cop26 le 12 décembre”, a-t-il déclaré. L’indépendant.

«Le Royaume-Uni a déjà du mal à convaincre les autres pays donateurs de respecter leurs engagements en matière de financement climatique pour aider les pays pauvres, et cette annonce supprimera toute capacité restante à exercer des pressions.»

Dans le cadre de l’Accord de Paris, les pays développés et les pays à revenu faible et intermédiaire se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 ° C au-dessus des niveaux préindustriels.

Cependant, les promesses des pays les plus pauvres ont été faites à la condition qu’ils reçoivent un soutien financier de pays plus riches. (Cela reflète le fait que, depuis le début de l’ère industrielle jusqu’à aujourd’hui, les nations les plus riches sont responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre.)

Les pays plus riches se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars de «financement climatique» pour les pays plus pauvres d’ici 2020. Cependant, un rapport publié il y a quelques semaines par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a révélé qu’en 2018, ils étaient encore loin d’atteindre ce chiffre. Le montant total du financement climatique accordé en 2018 était de 78,9 milliards de dollars, en hausse de 11% par rapport à l’année précédente.

Bien qu’il semble que le financement climatique soit protégé dans les nouveaux plans de dépenses du gouvernement, on craint que la réduction de l’aide à l’étranger ne nuise aux efforts du Royaume-Uni pour encourager d’autres pays développés à augmenter leurs dépenses en matière de financement climatique.

Les défenseurs de la décision du gouvernement souligneront cependant que, ces dernières années, le Royaume-Uni a été le seul pays du G7 à atteindre l’objectif de 0,7% de dépenses d’aide étrangère.

Mais il y a d’autres craintes que toute mesure visant à réduire les financements à l’étranger puisse aliéner les pays en développement – au moment même où le Royaume-Uni envisage de travailler avec eux pour renforcer l’ambition de lutter contre la crise climatique.

«Si les pays en développement se sentent abandonnés pour gérer seuls l’impact de Covid et du changement climatique, bien qu’ils n’aient causé aucun problème, alors une réaction violente est en jeu», a déclaré M. Mabey.

«Si d’autres suivent le Royaume-Uni pour réduire l’aide, alors la Cop26 risque d’être un argument nord-sud fâché sur le financement pour aider les pays à survivre aux impacts climatiques plutôt qu’une célébration mondiale de l’ambition et de la coopération climatiques croissantes.

Avant que le chancelier ne fasse son annonce, Sonam Phuntsho Wangdi, président d’un groupe des 50 pays les moins avancés (PMA) aux négociations de l’ONU sur le climat, a déclaré dans un tweet qu’une réduction de l’aide à l’étranger entraînerait le monde dans «la mauvaise direction. ».

Il a déclaré: «À une époque où les #LDC ont plus que jamais besoin de soutien, les coupes de #ODAfunding nous mènent dans la mauvaise direction. Avec les problèmes mondiaux de #COVID et de #climatechange, nous avons besoin de plus de solidarité – pas moins. En tant que président de la @ COP26, nous appelons le Royaume-Uni à diriger, pas à reculer. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le Royaume-Uni dépensera 10 milliards de livres sterling en aide à l’étranger l’année prochaine – ce qui en fait l’un des donateurs les plus importants du G7 – et nous avons l’intention de revenir à 0,7% dès que la situation budgétaire le permettra.