La réduction d’impôt ne “débloquera pas soudainement la croissance”, prévient le chancelier

L’un des plus hauts dirigeants d’entreprise du Royaume-Uni a averti le chancelier que les mesures incluses dans son budget de réduction d’impôts ne “débloqueront pas soudainement la croissance”.

Kwasi Kwarteng a été accusé d’avoir “parié la maison” sur l’économie des retombées après avoir dévoilé 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts et augmenté massivement les emprunts dans ce qui avait été présenté comme un “mini budget”.

Il a aboli le taux d’imposition le plus élevé de 45 pence, annulé la hausse de l’assurance nationale et abandonné une hausse prévue de l’impôt sur les sociétés dans le but de stimuler la croissance économique.

Mais la livre sterling est tombée à son plus bas niveau depuis 37 ans au milieu des inquiétudes concernant les emprunts et la question de savoir si les plans seraient suffisants pour stimuler la croissance.

Mais Tony Danker, le directeur général de la CBI, a déclaré qu’un plan “large” était nécessaire car il a souligné que l’annonce de vendredi n’avait pas réussi à résoudre le problème des compétences.

“S’ils (les ministres) espèrent que le simple fait d’inverser la hausse de 6 points de l’impôt sur les sociétés débloquera soudainement la croissance alors qu’en réalité les entreprises paient encore 19%, cela ne fera pas tout le travail”, a-t-il déclaré. “Nous avons besoin d’un plan à grande échelle.”

Il s’est toutefois félicité de ce qu’il a décrit comme une “conversation non habituelle sur la croissance”.

Le groupe de réflexion de la Resolution Foundation a déclaré que le paquet de réductions d’impôts – le plus important depuis le budget de 1972 – stimulera la croissance à court terme mais obligera la Banque d’Angleterre à augmenter les taux d’intérêt et à emprunter 411 milliards de livres sterling supplémentaires sur cinq ans.

Le directeur de l’Institute for Fiscal Studies (IFS) a également averti que le Royaume-Uni serait sur une “voie insoutenable” d’emprunt à la suite du paquet, ce qui pourrait entraîner des hausses d’impôts ou des réductions des dépenses publiques.

Paul Johnson a déclaré à BBC Breakfast: “La chose remarquable, d’une certaine manière, est que (les coupes n’ont pas été) faites dans un budget approprié, cela n’est venu avec aucune des prévisions normales pour l’économie ou même les prévisions des finances publiques.

“C’est pourquoi nous en avons produit, ce qui nous suggère que les emprunts vont être beaucoup plus élevés que ne le pensait le Bureau de la responsabilité budgétaire ou le Trésor lors du dernier événement fiscal en mars, à bien plus de 100 milliards par an. dans un futur indéfini.

“Comme vous l’avez entendu, l’ampleur de ces réductions d’impôts, ainsi que le ralentissement de l’économie, signifient qu’à moins que quelque chose de remarquable ne se produise, nous allons être sur une voie insoutenable en termes d’emprunt et, à un moment donné, nous susceptibles de devoir augmenter les impôts pour compenser certaines de ces réductions, ou certaines réductions des dépenses. »

M. Kwarteng a été accusé d’être “Robin Hood à l’envers” après avoir supprimé le taux d’imposition le plus élevé pour les personnes disposant de plus de 150 000 £ par an.

Lorsqu’on lui a demandé si son parti annulerait la réduction de l’impôt sur le revenu, la chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a critiqué la suppression du taux d’imposition le plus élevé de 45 pence.

Elle a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: “Eh bien, nous avons dit que, vous savez, la réduction de l’impôt sur le revenu n’est pas la bonne priorité. Donc, oui, nous ne pensons pas que ce soit la priorité.

“Nous présenterons nos propositions fiscales qui garantiront que ceux qui ont les salaires les plus bas amélioreront leur coût de la vie, nous aurons une croissance durable à l’avenir. Nous investirons dans des emplois hautement qualifiés et des énergies renouvelables, nous sommes donc autonomes. dépendent de nos besoins énergétiques.

“Nous présenterons nos propositions pour les prochaines élections, mais nous avons été très clairs sur le fait que ceux qui ont les épaules les plus larges devraient payer plus.”