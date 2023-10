KUALA LUMPUR (31 octobre) : La réduction du taux de droit de divertissement de 25 % à 5 % pour les parcs à thème, les centres de loisirs familiaux et de jeux en salle, ainsi que les simulateurs, encouragera la croissance dans ces secteurs dotés de technologies innovantes et avancées.

Tan Sri Richard Koh, président honoraire de l’Association malaisienne des parcs à thème et des attractions familiales (Matfa), a déclaré que cette incitation encourageait le réinvestissement pour améliorer de nouveaux manèges et attractions, ainsi que maintenir une portée abordable pour la communauté.

« Les gens sont toujours en demande de nouvelles innovations et de moyens de loisirs améliorés, en particulier les parcs à thème, pour s’éloigner de la routine quotidienne du stress au travail et passer du temps de qualité. Les promoteurs privés ont en fait repris le rôle du gouvernement local en proposant des activités récréatives aux familles.

« Comme par le passé, le gouvernement local demandait un gros budget au gouvernement fédéral pour construire un complexe de loisirs, comme une piscine locale, pour la population. Les gouvernements des États devraient se concentrer sur la taxation d’autres moyens plutôt que sur les loisirs et les divertissements familiaux », a-t-il déclaré.

De plus, a-t-il ajouté, le gouvernement devrait considérer les parcs à thème comme une solution en termes d’opportunités sociales, culturelles, économiques et d’emploi et comme l’un des principaux développements touristiques pour les touristes locaux et internationaux.

« Nous demandons humblement au gouvernement fédéral d’aller plus loin et de supprimer les droits d’importation de 30 % sur l’importation d’équipements et de machines pour les parcs à thème et les attractions.

“Cela sera plus efficace en tant qu’ensemble global pour responsabiliser les secteurs, car il n’y a pas de fabricants locaux de manèges pour parcs à thème en Malaisie pour protéger l’actif”, a-t-il déclaré.

En outre, Richard a déclaré que l’industrie des parcs à thème devrait être reconnue comme une obligation sociale par le gouvernement en fournissant de bonnes infrastructures et ne devrait pas être associée à la loi obsolète de 1953 sur la taxe sur les divertissements coloniaux britanniques.

« Comme il nous est même demandé de demander un permis de police lors des demandes de licence d’exploitation de parcs à thème et de loisirs, en conclusion, nous ne sommes définitivement pas dans la bonne catégorie au regard de cette loi de 1953. Les parcs à thème sont 100 % axés sur la famille et devraient être encouragés à être exonérés d’impôts, et non à une double imposition sur les billets d’entrée et sur le paiement de l’impôt sur le revenu », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Aina Mastura Abd Khadir, 30 ans, employée du secteur privé, a déclaré que la réduction du taux des droits de divertissement pourrait être un catalyseur pour encourager davantage de Malaisiens à soutenir les parcs à thème locaux suite à une éventuelle baisse du prix des billets.

« La raison pour laquelle la plupart des Malaisiens hésitent à visiter les parcs à thème, principalement les plus importants, est que le prix des billets est assez élevé. En plus des défis économiques actuels, ce sera encore plus difficile pour ceux qui ont de grandes familles.

“Avec l’introduction de ce nouveau forfait, j’espère que cet effort pourra aider financièrement les exploitants de parcs à thème, ce qui se traduira par une baisse du prix du billet d’entrée pour les visiteurs”, a-t-elle déclaré.

En conséquence, Syed Akasyah, fonctionnaire de 34 ans, a déclaré que le gouvernement devrait envisager de faire du parc à thème l’un des lieux centraux dans l’organisation de programmes d’unité pour « raviver » l’enthousiasme dans les parcs à thème.

“L’organisation de programmes tels que ‘Riadah Madani’ dans les parcs à thème en proposant des prix d’entrée bas aux gens est également considérée comme l’un des meilleurs moyens de les encourager à venir les visiter.