La réduction des risques d’incendies de forêt est une priorité pour le maire de Kelowna

Le 15 août, vingt ans — presque jour pour jour — après le début de l’incendie du parc des monts Okanagan en 2003, les flammes de l’incendie de forêt de McDougall Creek ont ​​enflammé l’horizon de notre ville et nous ont rapidement rappelé la puissance des incendies de forêt et de notre programme d’urgence régional.

Plus de 500 pompiers et 100 agents de la GRC provenant de plus de 50 villes et villages ont uni leurs forces avec celles du service d’incendie de Kelowna, de West Kelowna Fire Rescue, de Lake Country Fire Department, de North Westside Fire Rescue, du BC Wildfire Service, de la GRC de Kelowna et des Bylaw Services pour exécuter un une réponse coordonnée et sans précédent.

Même s’il y aura toujours des leçons à tirer de toute intervention d’urgence, je suis vraiment touché par ce qui a été et est encore accompli grâce au travail incroyable de nos premiers intervenants et de notre centre des opérations d’urgence. Bien qu’un solide programme d’intervention d’urgence soit essentiel, à la suite d’une crise qui a menacé des vies et détruit des maisons, nous voulons tous savoir ce que nous pouvons faire pour minimiser le risque d’incendies de forêt dans notre communauté à l’avenir.

Avant tout, nous devons reconnaître que l’intensité et le grand nombre d’incendies de forêt que nous avons observés partout au Canada et au-delà constituent ce que beaucoup appellent maintenant un signal d’alarme en matière de changement climatique et l’une des nombreuses raisons pour lesquelles le climat et l’environnement sont l’un des facteurs les plus importants. six priorités du Conseil. De notre façon de voyager à l’électricité que nous consommons et à la nourriture que nous mangeons, nous avons tous un rôle à jouer pour contribuer à limiter le changement climatique. Car plus les températures augmentent, plus l’ampleur, la fréquence et la gravité des incendies de forêt augmentent également.

La réduction des risques d’incendies de forêt est également une priorité dans la communauté. Les traitements d’atténuation des combustibles réduisent la quantité de combustibles disponibles dans nos zones naturelles, ce qui joue un rôle important dans notre capacité à gérer les incendies de forêt de la manière la plus sûre et la plus rapide possible. Au cours des cinq dernières années, la Ville a appliqué des traitements d’atténuation des combustibles sur plus de 100 hectares sur des terrains appartenant à la Ville, notamment en réduisant la quantité de débris ligneux sur le sol forestier, en éclaircissant les arbres si nécessaire et en enlevant les branches inférieures des arbres pour aider à maintenir le niveau de vie de la forêt. le feu de grimper dans la canopée.

Le succès de l’atténuation des combustibles, y compris les travaux effectués à Wilden pendant cet incendie et plus tôt dans la saison à Knox Mountain, témoigne de l’importance d’un traitement proactif et de la nécessité d’examiner toutes les différentes façons d’y parvenir, notamment en garantissant un traitement continu et à long terme. -le financement à terme et la manière dont nous explorons de nouvelles solutions, telles que le brûlage dirigé ou l’utilisation d’animaux pour le pâturage dans des zones clés.

Les résidents peuvent également faire une différence cruciale en visitant kelowna.ca/firesmart pour apprendre comment faire preuve d’intelligence incendie dans leur maison et profiter du programme communautaire gratuit de déchiquetage de la ville. Les pompiers de première ligne 2 ont déclaré que les maisons et les zones qui ont été FireSmart ont fait une différence essentielle dans leur capacité à combattre le récent incendie en toute sécurité et à sauver les propriétés.

Les nouveaux lotissements à Kelowna sont soumis à un examen par rapport aux lignes directrices des permis d’aménagement des risques d’incendie de forêt, qui sont examinées par des forestiers professionnels. Les promoteurs sont tenus d’effectuer une modification du combustible et les nouveaux lots unifamiliaux créés dans les zones à risque d’incendie ont des obligations d’entretien enregistrées sur leur titre foncier liées à la construction du bâtiment et à l’entretien de la propriété conformément aux directives Fire Smart.

Le programme provincial d’investissement dans la résilience des communautés (IRC) et le plan communautaire de résilience aux incendies de forêt 2022-2026, qui contiennent plus de 40 recommandations allant de la normalisation de la gestion des carburants à la façon dont nous construisons nos communautés, ont joué un rôle essentiel dans la réalisation d’activités de prévention des incendies de forêt qui ont réduit et continueront de réduire les risques. pour notre communauté, d’autant plus que nous sommes confrontés à des incendies et à des conditions météorologiques extrêmes.

Le programme CRI est un programme de financement provincial administré par l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique (UBCM) pour fournir des fonds aux communautés afin de planifier et de mettre en œuvre des mesures visant à réduire les risques d’incendies de forêt. Grâce au programme des cinq dernières années, nous avons reçu 730 000 $, qui ont soutenu diverses initiatives importantes de FireSmart et d’atténuation dans l’ensemble de la communauté.

Cette année, nous avons également réussi à recevoir une subvention fédérale de 132 000 $ pour la restauration écologique et la gestion du carburant.

À mesure que nous reviendrons à la normale, après les incendies de forêt, la Ville évaluera l’impact sur les propriétés municipales, ainsi que si une intervention est nécessaire pour soutenir une régénération saine de la zone. De plus, le programme d’urgence régional examinera les leçons apprises pour les appliquer aux événements futurs dans notre région. Je suis heureux de voir des conversations avoir lieu aux niveaux fédéral et provincial concernant la résilience et l’intervention et je salue la création du groupe de travail d’intervention d’urgence du premier ministre Eby annoncé la semaine dernière.

Nous réfléchirons également à la profondeur de l’esprit et de l’unité de notre ville à travers cet événement. Cela nous a permis de traverser une crise et sera sans aucun doute la clé pour atteindre nos objectifs communautaires collectifs et notre vision d’un avenir inclusif, accueillant, prospère et durable.

