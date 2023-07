La «réduction de moitié» pourrait déclencher un énorme rallye de bitcoins

Les passionnés de crypto sont dans l’espoir qu’un événement une fois tous les quatre ans qui réécrit le code sous-jacent de la plus grande crypto-monnaie du monde prolongera le rallye actuel du marché. Mais le jalon risque également de sonner le glas de certains mineurs de bitcoins.

L’événement quadriennal, plutôt surnommé de manière inquiétante « la réduction de moitié » ou « la réduction de moitié », a historiquement été suivi de poussées exponentielles dans prix du bitcoin. Les trois dernières occurrences en 2012, 2016 et 2020 ont vu le jeton bondir de près de 8 450 %, 290 % et 560 % par an. Bitcoin a été lancé en 2009 par un programmeur informatique ou un groupe de programmeurs sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto.

Les moitiés – comme son nom l’indique – réduisent de moitié la quantité de bitcoins que chaque mineur peut gagner pour valider les transactions sur la blockchain de l’actif numérique à l’aide d’ordinateurs spécialisés et énergivores. La prochaine réduction de moitié, prévue pour avril 2024, réduira les récompenses des mineurs à 3,125 bitcoins par bloc – soit 94 438 $ US – contre 6,25 ou 188 876 $ actuellement.

Mais l’économie minière avant la prochaine réduction de moitié semble plus troublante que les précédentes

L’offre plus rare est considérée par les partisans de la cryptographie comme contribuant à maintenir la valeur du bitcoin à long terme, ou du moins jusqu’à ce que le nombre maximum de jetons pouvant être extraits – 21 millions – soit atteint vers 2140. Jusqu’à présent, les mineurs ont pu compenser la perte de revenus lorsque les récompenses sont réduites grâce aux hausses du prix du bitcoin après chaque réduction de moitié, ainsi qu’aux avancées technologiques qui ont amélioré l’efficacité de leurs plates-formes minières.

Mais l’économie minière avant la prochaine réduction de moitié semble plus troublante que les précédentes.

« Près de la moitié des mineurs souffriront étant donné qu’ils ont des opérations minières moins efficaces avec des coûts plus élevés », prédit Jaran Mellerud, analyste de crypto-minage chez Hashrate Index.

Frais

Il souligne le prix d’équilibre de l’électricité de la machine minière la plus courante, qui devrait chuter à 0,06 c $/kWh contre 0,12 c $/kWh après la réduction de moitié. Environ 40% des mineurs ont encore des coûts d’exploitation par kWh plus élevés que cela, a déclaré Mellerud. Les mineurs dont les coûts d’exploitation sont supérieurs à 0,08 $/kWh auront du mal à rester à flot, tout comme les petits mineurs qui ne gèrent pas leurs propres plates-formes minières mais les sous-traitent à la place, a-t-il déclaré.

« Si vous comptez dans tout, le coût total pour certains mineurs est bien supérieur au prix actuel du bitcoin », a ajouté Wolfie Zhao, responsable de la recherche chez TheMinerMag, une branche de recherche du cabinet de conseil minier BlocksBridge. « Les bénéfices nets deviendront négatifs pour de nombreux mineurs avec des opérations moins efficaces. »

Le bitcoin a augmenté de plus de 80 % cette année pour atteindre environ 30 000 dollars, bien que le prix soit encore inférieur à la moitié du record de près de 69 000 dollars atteint fin 2021. Pendant ce temps, les coûts de production des mineurs ont augmenté parallèlement aux prix de l’électricité et au fardeau de la dette. sont devenus insoutenables pour beaucoup d’entre eux.

L’industrie minière mondiale a une dette de 4,5 à 6 milliards de dollars – contre 8 milliards de dollars en 2022 – couvrant la dette senior, les prêts garantis par des plates-formes minières et les prêts garantis par des bitcoins, estime Ethan Vera, directeur des opérations chez crypto-mining société de services Luxor Technologies. L’encours des prêts pour 12 grandes sociétés minières publiques telles que Marathon Digital Holdings et Riot Platforms s’élevait à environ 2 milliards de dollars à la fin du premier trimestre, contre 2,3 milliards de dollars au trimestre précédent, selon les données compilées par Hashrate Index.

La vague d’emprunts a été en partie motivée par la migration des mineurs vers l’Amérique du Nord depuis la Chine après l’interdiction de l’exploitation minière nationale par la nation communiste à la fin de 2021. « Une chose que les mineurs n’avaient pas, c’est l’accès au marché des capitaux », a déclaré Zhao. « Le financement par emprunt est beaucoup plus disponible aux États-Unis. »

La concurrence croissante entre les mineurs de bitcoins a également comprimé les marges bénéficiaires. La difficulté d’extraction, une mesure de la puissance de calcul pour extraire le bitcoin, a atteint un niveau record en juin, selon les données de btc.com. Pour que les mineurs conservent les mêmes marges bénéficiaires après la réduction de moitié, le prix du bitcoin devra passer à 50 000 $ – 60 000 $ l’année prochaine, a déclaré Kevin Zhang, vice-président directeur de la stratégie minière de la société de crypto-minage Foundry, qui appartient à un poids lourd de l’industrie. Groupe de monnaie numérique.

Et tandis que les mineurs ont bénéficié d’un bref répit plus tôt cette année alors que le prix du bitcoin a rebondi après un long hiver crypto et que les coûts de l’électricité ont chuté, les prix de l’électricité augmentent à nouveau. Le Texas, un important centre de cryptographie, connaît déjà une vague de chaleur précoce.

Les mineurs de Bitcoin prennent un certain nombre de mesures pour se protéger avant la réduction de moitié, telles que le blocage des prix de l’électricité, le renforcement des coffres de guerre et la réduction des investissements.

En ce qui concerne la réduction de moitié elle-même, les mineurs se préparent en essayant d’être plus sophistiqués avec leurs coûts d’énergie

« En ce qui concerne la réduction de moitié elle-même, les mineurs se préparent en essayant d’être plus sophistiqués avec leurs coûts d’électricité et de sécuriser à l’avance les prix de leurs fournisseurs d’électricité », a déclaré Zhang.

Hut 8 Mining a conclu le mois dernier une facilité de crédit de 50 millions de dollars avec une unité de Coinbase Global pour aider à préserver sa trésorerie en bitcoins avant la réduction de moitié. Et le mineur de bitcoins basé au Texas, Lotta Yotta, renforce ses flux de trésorerie sur six mois tout en réduisant ses investissements pour se préparer à l’événement, selon son PDG, Tiffany Wang.

« Pendant l’année de réduction de moitié, le risque est élevé », a déclaré Wang dans un SMS, faisant référence à des investissements supplémentaires dans les installations d’extraction de bitcoins. « Il est préférable d’économiser des fonds sur le compte pour que l’entreprise continue de fonctionner. »

Lis: L’histoire suggère que le bitcoin est prêt pour un grand rallye

La réduction de moitié devrait finalement doubler le coût de production du bitcoin à environ 40 000 dollars, ont écrit les stratèges de JPMorgan Chase & Co dirigés par Nikolaos Panigirtzoglou dans une note du 1er juin. Le coût de production d’un bitcoin variait entre environ 7 200 $ et 18 900 $ au premier trimestre sur une cohorte de 14 mineurs cotés en bourse, selon les données compilées par TheMinerMag. Les coûts calculés n’incluent pas d’autres dépenses importantes telles que le paiement des intérêts de la dette, la rémunération de la direction ou le marketing, a déclaré Zhao.

« Tout le monde doit être préparé », a déclaré Wang. « Malheureusement, beaucoup de mineurs finiront par être chassés du marché. » — David Pan, (c) 2023 Bloomberg LP

Recevez la newsletter quotidienne de TechCentral