La réduction de l’écart d’emploi dans la course « pourrait ajouter 36 milliards de livres sterling à l’économie »

La réduction de l’écart d’emploi entre les Noirs, les Asiatiques et les minorités ethniques et l’ensemble de la population pourrait donner un coup de pouce de 36 milliards de livres à l’économie britannique, selon une nouvelle analyse.

L’analyse des données du Bureau des statistiques nationales sur le marché du travail a révélé que le taux d’emploi actuel de ces groupes était de 69,4 %, soit huit points de pourcentage de moins que celui de la population blanche (77,2 %).

Le parti travailliste, qui a effectué l’analyse, estime que combler cet écart signifierait que 539 000 employés supplémentaires contribueraient 35,6 milliards de livres sterling supplémentaires à l’économie britannique, sur la base des niveaux de productivité moyens.

Il a déclaré que l’instauration de la parité entre les différents groupes de la population aiderait à lutter contre les inégalités tout en stimulant la croissance économique.

Anneliese Dodds, présidente du Parti travailliste et secrétaire fantôme pour les femmes et l’égalité, a déclaré que « le moment est venu » d’accroître la richesse et les opportunités en accusant le gouvernement de « 13 ans d’échec ».

« Les inégalités ont grimpé en flèche au cours des 13 années d’échec des conservateurs, les Noirs, les Asiatiques et les minorités ethniques en payant souvent le prix », a déclaré Mme Dodds.

« Nous pensons que tout le monde devrait avoir sa chance dans la vie, quel que soit son parcours. »

L’intervention intervient à l’occasion du troisième anniversaire du meurtre de l’homme noir George Floyd par des policiers blancs à Minneapolis, aux États-Unis.

Le meurtre de M. Floyd a déclenché des manifestations aux États-Unis et dans une grande partie de l’Occident, des militants et des militants lançant de nouveaux appels à l’égalité raciale.

En réponse à ces préoccupations au Royaume-Uni, le Parti travailliste s’est engagé à introduire une loi sur l’égalité raciale pour lutter contre les inégalités structurelles.

Les plans sont en cours d’élaboration par la banquette du Parti travailliste, en collaboration avec la baronne Lawrence, des experts politiques et juridiques et des groupes communautaires.

Le parti a également promis d’introduire des rapports obligatoires sur les écarts de rémunération liés à l’origine ethnique pour les entreprises de plus de 250 employés afin de commencer à combler les écarts de rémunération flagrants entre les employés noirs, asiatiques et appartenant à des minorités ethniques et la population en général.

Anneliese Dodds a accusé les conservateurs de « 13 ans d’échec » en matière d’égalité (Archives PA)

« Grâce à notre loi sur l’égalité raciale, nous nous engageons à éradiquer l’inégalité structurelle qui retient trop de gens », a ajouté Mme Dodds.

« Cela signifie élargir les opportunités pour tous, et le moment est venu de le faire. Cela sera bon pour ces personnes, bon pour les affaires et bon pour notre économie dans son ensemble. »

La crise du coût de la vie a eu un impact disproportionné sur les ménages à faible revenu qui dépensent une part plus importante de leurs revenus en carburant et en nourriture.

Le Runnymede Trust a constaté l’année dernière que les Noirs et les minorités ethniques tombaient de manière disproportionnée plus rapidement et plus loin sous le seuil de pauvreté au milieu de la crise du coût de la vie.

Les Noirs et les minorités ethniques sont 2,5 fois plus susceptibles d’être en situation de pauvreté relative et 2,2 fois plus susceptibles d’être en situation de pauvreté extrême (ayant un revenu inférieur de plus de 50 % au seuil de pauvreté relative) que leurs homologues blancs.

Une analyse du travail plus tôt cette année a révélé que les adultes noirs africains avaient en moyenne 80 000 £ (78 929 £) de moins que les adultes blancs britanniques, même après avoir contrôlé des facteurs tels que l’activité économique, le statut ou le niveau d’éducation.

Il a également révélé que plus des deux tiers des adultes noirs (69%) avaient du mal à payer leurs factures d’énergie, contre moins de la moitié de tous les adultes (45%) et un adulte noir sur cinq (21%) déclarant qu’ils étaient en retard de paiement, contre 5 de tous les adultes.

En avril, le gouvernement a publié de nouvelles directives à l’intention des employeurs qui expliquent comment mesurer, signaler et traiter volontairement tout écart de rémunération injuste lié à l’origine ethnique au sein de leur effectif.

Les ministres ont déclaré que les nouvelles directives aideraient les employeurs qui souhaitent utiliser les rapports de rémunération sur l’origine ethnique à améliorer la transparence, ajoutant qu’elles fourniraient une approche cohérente qui devrait fournir des données solides et significatives.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Ce gouvernement reste déterminé à s’attaquer à tous les domaines de disparités dans ce pays, y compris en matière d’emploi.

« Il est crucial que chacun soit traité équitablement sur le lieu de travail, afin qu’il puisse s’épanouir et atteindre son plein potentiel et nous voulons nous assurer que tout le monde a accès aux mêmes opportunités d’emploi. »