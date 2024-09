Les entreprises de défense américaines ont du mal à reconstituer leurs stocks en baisse, rapporte CNN

L’Ukraine reçoit moins d’aide militaire des États-Unis parce que le Pentagone se trouve à court d’équipements et de munitions qu’il peut exporter sans compromettre la sécurité nationale, a rapporté mardi CNN, citant des responsables anonymes. Les entreprises de défense n’ont pas été en mesure de réapprovisionner les stocks nationaux à temps et cela pourrait prendre « années » pour augmenter la production afin de réapprovisionner correctement les stocks, a déclaré le diffuseur.

Depuis avril, aucune des aides militaires américaines versées à Kiev n’a dépassé les 400 millions de dollars, la plupart d’entre elles valant entre 125 et 250 millions de dollars, selon CNN. Il s’agit d’une baisse drastique par rapport aux années précédentes, où les aides militaires américaines se situaient entre 600 et 800 millions de dollars, comme en 2022 et 2023, a indiqué le média, ajoutant que la plus importante de cette période valait 2,85 milliards de dollars.

Les sources de CNN ont souligné l’insuffisance des stocks américains et l’incapacité du Pentagone à les reconstituer. « Il s’agit des stocks que nous avons sur nos étagères, de ce que [the Ukrainians] ce que nous demandons et si nous pouvons répondre à ces demandes avec ce que nous avons actuellement » sans porter atteinte à la sécurité nationale des États-Unis, a déclaré l’un des responsables.















Selon le rapport, les États-Unis produisaient 15 000 obus d’artillerie de 155 mm par mois avant l’escalade majeure du conflit en cours entre Moscou et Kiev au début de 2022. Aujourd’hui, ils fabriquent 40 000 obus de 15 mm par mois. Il faudrait encore plus d’un an aux entreprises américaines pour atteindre le niveau cible de 100 000 obus par mois, a-t-il déclaré, ajoutant que le processus global d’augmentation de la production « Cela prendra des années. »

« Il y a des limites à la rapidité avec laquelle nous pouvons retirer du matériel sans affecter l’état de préparation militaire, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles les colis sont espacés », a déclaré l’une des sources de CNN.

La semaine dernière, AP a rapporté que les Etats-Unis pourraient se retrouver dans l’incapacité de dépenser 5,8 milliards de dollars d’aide militaire sur les 13,4 milliards approuvés par le Congrès en avril. La Maison Blanche a demandé au Congrès de prolonger la période pendant laquelle ces fonds peuvent être utilisés. CNN a également rapporté que le Pentagone a également demandé plus de temps pour dépenser l’argent. La date limite est fixée à fin septembre.

Le Wall Street Journal avait déjà rapporté que les soutiens occidentaux de Kiev lui auraient conseillé d’abandonner ses espoirs de vaincre la Russie sur le champ de bataille. Pour atteindre un tel objectif, il faudrait que l’Occident « fournir des centaines de milliards de dollars de soutien, ce que ni Washington ni l’Europe ne peuvent raisonnablement faire », a déclaré le WSJ dans son article.