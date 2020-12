Dans une déclaration conjointe avec l’International Child Health Group (ICHG), le RCPCH a mis en garde contre la proposition et a soutenu que les dépenses d’aide du Royaume-Uni constituaient un «engagement moral» important et renforçaient la réputation du pays en matière de santé mondiale.

«L’impact collatéral de la pandémie de Covid-19 provoque de graves perturbations des services de santé préventifs et curatifs dans les milieux les plus pauvres, en particulier pour les enfants», indique le communiqué.

«Les estimations suggèrent que plus d’un million de décès d’enfants en excès pourraient en résulter.

Le RCPCH a ajouté que l’aide étrangère était importante car elle pouvait sauver la vie des enfants et «les mettre sur la voie de la santé à vie»

«Il ne fait aucun doute que l’aide doit être examinée de près et utilisée pour obtenir un bénéfice maximal; l’aide devrait être en mesure de montrer «l’optimisation des ressources» », a déclaré l’organisme de santé.

«Sauver la vie d’enfants est un impératif – un acte moral et l’un des investissements les meilleurs et les plus efficaces pour la croissance mondiale future.»