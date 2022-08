La réduction de la TVA ne devrait pas être la seule solution à la crise du coût de la vie – nous avons besoin d’une réflexion radicale

Bonne idée Liz

C’est une bonne nouvelle si Liz Truss envisage de réduire considérablement le taux de la taxe sur la valeur ajoutée si elle devenait Premier ministre.

Ce n’est peut-être pas la solution parfaite, ni même la seule solution à la crise du coût de la vie, mais celui qui remporte l’interminable course à la direction des conservateurs doit montrer qu’il saisit l’ampleur des problèmes auxquels nous sommes confrontés, et rapidement.

C’est une bonne nouvelle que Liz Truss envisage de réduire le taux de TVA si elle devenait PM Crédit : Reuters

Les temps sont graves et appellent une réflexion radicale.

Une forte réduction de la TVA ne serait pas sans problèmes – et le coût à court terme pour le Trésor sera énorme.

Mais les réductions de l’impôt sur le revenu et des prélèvements verts, et même l’annulation de l’augmentation prévue de l’assurance nationale, auraient des avantages limités pour les familles aux revenus les plus bas qui ont le plus besoin d’aide.

Réduire le taux de TVA à tous les niveaux pourrait être le genre de choc majeur dont nous avons besoin pour le système économique.

Les partisans de Truss affirment que cela réduirait également immédiatement l’inflation et donnerait un coup de pouce aux entreprises en difficulté, tout en permettant aux acheteurs d’économiser de l’argent dont ils auront désespérément besoin à mesure que les factures de carburant des ménages arriveront.

Les hausses des prix de l’énergie auxquelles sont confrontées les familles sont terrifiantes et il ne suffira pas de bricoler la politique dans l’espoir de résoudre le problème.

Si cela commence à se faire sentir sur Liz Truss, alors c’est encourageant.

Soyez isolant

LES manifestants qui sèment le chaos sur les autoroutes à chaque occasion et se délectent d’infliger la misère à des milliers d’usagers de la route ordinaires sont des idiots égoïstes et prétentieux.

Il ne faut pas les actions de ces crétins de la classe moyenne pour signaler l’importance d’isoler nos maisons.

La crise énergétique à elle seule devrait montrer clairement que nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller un seul kilowatt.

Il est donc choquant de constater que le nombre de maisons rembourrées pour réduire les pertes de chaleur a plus que diminué de moitié cette année. Et le nombre d’installations d’isolation réalisées est au plus bas depuis 2018.

Les ménages confrontés à des coûts de chauffage astronomiques ont besoin de retard pour leurs maisons, pas d’un gouvernement à la traîne.

Farce frontalière

Une série de fusillades récentes, y compris le meurtre épouvantable d’Olivia Pratt-Korbel, neuf ans, illustrent qu’il est déjà trop facile pour les gangs organisés d’accéder aux armes à feu.

L’idée que le Royaume-Uni se prépare maintenant à un afflux d’armes automatiques meurtrières de la guerre en Ukraine est effrayante.

Mais juste au moment où nous avons besoin que notre force frontalière soit particulièrement vigilante, ses ressources sont englouties par la crise de la Manche.

Compte tenu de son incapacité à contrecarrer les trafiquants d’êtres humains qui expédient des dizaines de milliers de migrants vers nos côtes, nous ne sommes pas convaincus qu’il puisse arrêter les trafiquants d’armes.